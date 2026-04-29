    Emirates A380’lerde Starlink dönemi başladı: Uçuşta gigabit hızında internet!

    Emirates, Airbus A380 uçaklarında Starlink dönemini başlattı. 2 Gbps’yi aşan hızlar ve ücretsiz Wi-Fi ile yolcular, uçuş boyunca kesintisiz ve yüksek performanslı internet deneyimi yaşayacak.

    Emirates, filosundaki dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus A380’lere Starlink uydu internet sistemini entegre ettiğini duyurdu. İlk kurulumun tamamlandığı uçak, İngiltere’nin Newquay kentinde gerçekleştirilen teknik çalışmaların ardından yeniden Dubai’ye dönerek aktif hizmete başladı. Starlink entegrasyonu ile yolculara yüksek hızlı internet sunulacak.

    Kilobitten gigabite geçiş

    Emirates, uçak içi internet hizmeti sunan ilk havayollarından biri olsa da önceki nesil sistemler tüm uçak genelinde 1 Mbps’nin altında hızlar sunabiliyordu. Yeni Starlink altyapısıyla birlikte bu tablo tamamen değişiyor. Her A380’e yerleştirilen üç adet anten sayesinde toplam bant genişliği 2 Gbps seviyesinin üzerine çıkıyor.

    Bu kapasite artışı, yüzlerce yolcunun aynı anda video izleyebilmesi, çevrim içi oyun oynayabilmesi, internette gezinmesi ve uzaktan çalışabilmesi anlamına geliyor. Emirates, sunulan hızların ev internetiyle yarışabilecek düzeye ulaştığını belirtiyor.

    A380’in çift katlı yapısı ve yüksek yolcu kapasitesi, bağlantı sistemleri açısından önemli teknik zorluklar da yaratıyor. Bu nedenle Emirates, standart kurulumun ötesine geçerek ek kablosuz erişim noktaları, üçüncü anten ve katlar arası optimize edilmiş ağ altyapısı geliştirdi. Bu sayede uçağın her iki katında da kesintisiz ve dengeli internet performansı sağlanıyor.

    Tüm kabin sınıflarında ücretsiz

    Yeni sistemin en dikkat çekici yönlerinden biri ise erişim politikası. Emirates, Starlink internet hizmetini tüm kabin sınıflarında ücretsiz sunacak. Yolcular, kişisel cihazlarıyla kolay bir şekilde sisteme bağlanabilecek ve bağlantıyı uçuş boyunca kesintisiz şekilde kullanabilecek.

    Şirket ayrıca gelecekte Starlink altyapısı üzerinden canlı televizyon yayınlarını önce kişisel cihazlara, ardından koltuk ekranlarına entegre etmeyi planlıyor.

    Filoda yaygınlaşma hızlanıyor

    A380 projesi, Emirates’in daha geniş kapsamlı Starlink dönüşümünün bir parçası. Halihazırda 25 adet Boeing 777-300ER uçağı Starlink ile donatılmış durumda ve bu uçaklarda 650 binden fazla yolcu yeni nesil internet deneyimini test etti.

    A380 kurulumlarının 2026 yılı boyunca hız kazanması ve çalışmaların Dubai’deki Emirates Engineering tesislerinde devam etmesi planlanıyor.

    Şirket şimdiye kadar 93 uçağını yenileyerek premium ekonomi kabinlerinden business class koltuklarına, first class süitlerinden kabin içi tasarıma kadar birçok alanda güncellemeler gerçekleştirdi. Ayrıca uçak içi eğlence sistemi de geliştirilerek 6.500’den fazla içerik sunulur hale getirildi.

