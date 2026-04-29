Emirates A380’lerde Starlink dönemi başladı: Uçuşta gigabit hızında internet!

Kilobitten gigabite geçiş
Emirates, uçak içi internet hizmeti sunan ilk havayollarından biri olsa da önceki nesil sistemler tüm uçak genelinde 1 Mbps’nin altında hızlar sunabiliyordu. Yeni Starlink altyapısıyla birlikte bu tablo tamamen değişiyor. Her A380’e yerleştirilen üç adet anten sayesinde toplam bant genişliği 2 Gbps seviyesinin üzerine çıkıyor.
Bu kapasite artışı, yüzlerce yolcunun aynı anda video izleyebilmesi, çevrim içi oyun oynayabilmesi, internette gezinmesi ve uzaktan çalışabilmesi anlamına geliyor. Emirates, sunulan hızların ev internetiyle yarışabilecek düzeye ulaştığını belirtiyor.
Tüm kabin sınıflarında ücretsiz
Yeni sistemin en dikkat çekici yönlerinden biri ise erişim politikası. Emirates, Starlink internet hizmetini tüm kabin sınıflarında ücretsiz sunacak. Yolcular, kişisel cihazlarıyla kolay bir şekilde sisteme bağlanabilecek ve bağlantıyı uçuş boyunca kesintisiz şekilde kullanabilecek.
Şirket ayrıca gelecekte Starlink altyapısı üzerinden canlı televizyon yayınlarını önce kişisel cihazlara, ardından koltuk ekranlarına entegre etmeyi planlıyor.
Filoda yaygınlaşma hızlanıyor
A380 kurulumlarının 2026 yılı boyunca hız kazanması ve çalışmaların Dubai’deki Emirates Engineering tesislerinde devam etmesi planlanıyor.
Şirket şimdiye kadar 93 uçağını yenileyerek premium ekonomi kabinlerinden business class koltuklarına, first class süitlerinden kabin içi tasarıma kadar birçok alanda güncellemeler gerçekleştirdi. Ayrıca uçak içi eğlence sistemi de geliştirilerek 6.500'den fazla içerik sunulur hale getirildi.
