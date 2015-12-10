Ücretsiz müzik servisi Aurous mahkeme kararıyla kapatıldı

Aurous geçtiğimiz haftalarda ücretsiz bir müzik servisi olarak yayınlanmıştı. Ücretsiz olmasına rağmen en önemli özelliği ise "yasal" bir program olarak ortaya çıkmadı. Kullanıcılara Youtube, SoundCloud gibi müzik arşivlerini farklı bir arayüz ve özellikler ile birlikte sunan uygulama favori parçalar, çalma listeleri gibi ücretli uygulamaların sunduğu bir çok özelliğe de sahip ve reklamsız olarak yayın yapıyordu.

Aurous kullananlara kötü haber ise ABD mahkemesinden geldi. Yayınlandıktan hemen sonra dava edilen uygulama kendisini tamamen yasal platformlara dayandığı gerekçesiyle savunsa da bu savunma yeterli olmadı ve kapatılmasına karar verildi. Kapatılma kararının alınmasındaki en önemli etken ise uygulamanın ilerleyen dönemlerde popüler bir reklam kaynağı haline gelmesi ve diğer içerikler üzerinden para kazanmaya başlayabilecek olması.

Geliştirici kendi blog sayfası üzerinden yaptığı açıklamayla birlikte destekleyen herkese teşekkür ederken, mahkeme kararını eleştirdi ancak yapılacak bir şey kalmadığını da sözlerine ekledi.

http://www.theguardian.com/technology/2015/dec/10/popcorn-time-music-aurous-shut-down