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Ücretsiz müzik servisi Aurous mahkeme kararıyla kapatıldı

Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan ve altyapısını Youtube, SoundCloud gibi platformlardan topladığı müziklerle oluşturan Aurous ABD mahkemesinin verdiği kararla kapatıldı.
3 yıl
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Diğer Yazılım
Oğuz Avcı
Editör
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Ücretsiz müzik servisi Aurous mahkeme kararıyla kapatıldı
 
Aurous geçtiğimiz haftalarda ücretsiz bir müzik servisi olarak yayınlanmıştı. Ücretsiz olmasına rağmen en önemli özelliği ise "yasal" bir program olarak ortaya çıkmadı. Kullanıcılara Youtube, SoundCloud gibi müzik arşivlerini farklı bir arayüz ve özellikler ile birlikte sunan uygulama favori parçalar, çalma listeleri gibi ücretli uygulamaların sunduğu bir çok özelliğe de sahip ve reklamsız olarak yayın yapıyordu.
Aurous kullananlara kötü haber ise ABD mahkemesinden geldi. Yayınlandıktan hemen sonra dava edilen uygulama kendisini tamamen yasal platformlara dayandığı gerekçesiyle savunsa da bu savunma yeterli olmadı ve kapatılmasına karar verildi. Kapatılma kararının alınmasındaki en önemli etken ise uygulamanın ilerleyen dönemlerde popüler bir reklam kaynağı haline gelmesi ve diğer içerikler üzerinden para kazanmaya başlayabilecek olması.
Geliştirici kendi blog sayfası üzerinden yaptığı açıklamayla birlikte destekleyen herkese teşekkür ederken, mahkeme kararını eleştirdi ancak yapılacak bir şey kalmadığını da sözlerine ekledi.

http://www.theguardian.com/technology/2015/dec/10/popcorn-time-music-aurous-shut-down Yorum Yaz
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DubSteq 3 yıl en beğenilen
Potansiyel gördü diye kapatmak ne kadar adil? Ha reklam almaya başlar kapatırsın da ortada birşey yokken kapatmak hangi adalet kitabında var?
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ylmzsngl 3 yıl
İnternetteki sınırsız paylaşım engellenemediği için kullanıcıya kolaylık sağlayan bu tarz uygulamaların kapatılıyor olması çok ilkelce. Telif hakkı ve sanatçının korunması için bu tarz siteleri kapatmak yerine denetim altına alıp, reklam vs. gelirleri ile sanatçılar destekleniyor olsa illegalin önüne de geçilmiş olur. Demekki sorun yalnızca Türkiye'de değilmiş.
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Patren 3 yıl
ouroboros gibi ismi limewire hesabı bununda kapatmışlar
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DubSteq 3 yıl en beğenilen
Potansiyel gördü diye kapatmak ne kadar adil? Ha reklam almaya başlar kapatırsın da ortada birşey yokken kapatmak hangi adalet kitabında var?
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Cenkay KESER 3 yıl
Popcorn time ile aynı mantıkla çalışıyordu. Görünen o ki yılanın başını küçükken ezelim emmişler.
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