Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ucuz fiyatlı geri dönüştürülebilir dizüstü bilgisayar sehpası arayanlara özel: Lapdeck

4 yıl
2,6b
1
9
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Ucuz fiyatlı geri dönüştürülebilir dizüstü bilgisayar sehpası arayanlara özel: Lapdeck
İsimlerinin aksine hem ürettikleri ısı hem de bazı sağlık problemleri (Konu hakkında hazırladığımız "Dizüstü bilgisayar ve WiFi erkekliği öldürüyor mu ?" videosunu burada izleyebilirsiniz) yaratabilme potansiyelleri nedeniyle genelde masaüstünde ya da farklı sehpalar üzerinde kullanılan dizüstü bilgisayarlar, bu sayede de çalışma ortamını yatağa dahi taşıyabiliyorlar. Bu süreci çok daha ucuza ve geri dönüştürülebilir hale getirmek isteyen Drew Zoller ise, hazırladığı Lapdeck ile popüler bağış platformu Kickstarter'da destek arıyor.
İki düz kağıt plaka arasına yivle dalga verilmiş yine kağıt kökenli bir malzemenin konulmasıyla oluşturulan ve birçok elektronik ürünün kutusunda kullanılan "oluklu mukavva" ile üretilen Lapdeck, bu sayede hem oldukça ucuza imal edilebiliyor, hem katlanarak rahatlıkla taşınabiliyor / saklanabiliyor hem de hafif (Yaklaşık 340 gram) ancak sağlam bir yapı ortaya koyuyor. Yapılan denemelerde dizüstü bilgisayarlardan ayrı olarak 37-inçlik LCD TV ile 11 kg'lık bir lazer yazıcıyı dahi taşıyabildiği görülen ürün, saniyeler içerisinde kurulabiliyor olmasıyla da kullanışlı bir sürecin önünü aralıyor. Geliştiricinin açıklamasına göre 1 yıl boyunca değiştirilmeden rahatlıkla kullanılabilen Lapdeck, basit malzeme ve fikirlerle de güzel ürünlerin çıkartılabileceğini gözler önüne seriyor.
Kickstarter üzerinde konan 1,600$ bağışı aldığı büyük talep ile 7,500$ seviyesine çıkartan Lapdeck, yapılacak en az 10$ (ABD dışı 14$ kargo) ile 2015 Nisan ayında elde edilebiliyor. Ürünün tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.


https://www.kickstarter.com/projects/1689432703/lapdeck-the-10-recyclable-laptop-desk Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Teknolojist_44 4 yıl
Gayet güzel ve kullanışlı alırdım ama bunu değil dayanıksız gibi geldi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
doctor_bey 4 yıl
Ben çok beğendim açıkçası, ama çakmasını muhakkak yapar Çinli gardaşlarımız
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fenomenon 4 yıl
Lapdeck: rahle edition bekliyorum ben
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
omerhakanbilici 4 yıl
Cidden araba sedan yaris :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Morphinz 4 yıl
Beyler 30 TL'ye bunun fan'lı, katlanabilen, Fare için büyüyebilenini yapayım.
Fikre bak çay demle. Bide 7500 dolar almış peehhh..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Axtrew 4 yıl
Bunun kartondan kopyaları çıkar birkaç aya kadar, 10 tl ye alırız. :D Hatta Evde bile yapılabilir .. Beni asıl şok eden arabanın modelinin Yaris olması :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yokbeolumbe 4 yıl
Dayanıksız gibi gözüküyor aslında kullanışlı ama malzeme kalitesi hiç hoş gözükmüyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gece772 4 yıl
Yazın bahçede iyi kullanılır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
waltran 4 yıl
fareyi nereye koyacağız ayrıca videoda bile titreye titreye kullanıyor nasıl olacak :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl 2si1 "Sevgi dolu" Teknoloji ve Oyun Programı 4 yıl Özgürlükte Sınır Tanımayanlar 4 yıl Clone Camera İnceleme 4 yıl Jabra ''STORM'' Test Masamızda Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim