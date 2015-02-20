Ucuz fiyatlı geri dönüştürülebilir dizüstü bilgisayar sehpası arayanlara özel: Lapdeck

İsimlerinin aksine hem ürettikleri ısı hem de bazı sağlık problemleri (Konu hakkında hazırladığımız "Dizüstü bilgisayar ve WiFi erkekliği öldürüyor mu ?" videosunu burada izleyebilirsiniz) yaratabilme potansiyelleri nedeniyle genelde masaüstünde ya da farklı sehpalar üzerinde kullanılan dizüstü bilgisayarlar, bu sayede de çalışma ortamını yatağa dahi taşıyabiliyorlar. Bu süreci çok daha ucuza ve geri dönüştürülebilir hale getirmek isteyen Drew Zoller ise, hazırladığı Lapdeck ile popüler bağış platformu Kickstarter'da destek arıyor.

İki düz kağıt plaka arasına yivle dalga verilmiş yine kağıt kökenli bir malzemenin konulmasıyla oluşturulan ve birçok elektronik ürünün kutusunda kullanılan "oluklu mukavva" ile üretilen Lapdeck, bu sayede hem oldukça ucuza imal edilebiliyor, hem katlanarak rahatlıkla taşınabiliyor / saklanabiliyor hem de hafif (Yaklaşık 340 gram) ancak sağlam bir yapı ortaya koyuyor. Yapılan denemelerde dizüstü bilgisayarlardan ayrı olarak 37-inçlik LCD TV ile 11 kg'lık bir lazer yazıcıyı dahi taşıyabildiği görülen ürün, saniyeler içerisinde kurulabiliyor olmasıyla da kullanışlı bir sürecin önünü aralıyor. Geliştiricinin açıklamasına göre 1 yıl boyunca değiştirilmeden rahatlıkla kullanılabilen Lapdeck, basit malzeme ve fikirlerle de güzel ürünlerin çıkartılabileceğini gözler önüne seriyor.

Kickstarter üzerinde konan 1,600$ bağışı aldığı büyük talep ile 7,500$ seviyesine çıkartan Lapdeck, yapılacak en az 10$ (ABD dışı 14$ kargo) ile 2015 Nisan ayında elde edilebiliyor. Ürünün tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.





https://www.kickstarter.com/projects/1689432703/lapdeck-the-10-recyclable-laptop-desk