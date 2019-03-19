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Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ukrayna’ya satılan Türk yapımı silahlı İHA’lar göreve hızlı başladı

Baykar Makina tarafından üretilen ve Türkiye’nin de onayı ile Ukrayna’ya satışa gerçekleştirilen silahlı İHA’lar göreve başladı. Konuya ilişkin tüm detaylar yazımızda.
2 ay
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39
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Ukrayna’nın uzun görüşmeler sunucunda ülkemizden satın aldığı silahlı insansız hava araçları, ülkemizin bu alandaki gücünü ortaya koyması adına son derece önemli. Katar’dan sonra Ukrayna, Türk yapımı silahlı İHA’ları kullanan ikinci ülke olmuştu. Kısa bir süre önce teslimatı gerçekleştirilen SİHA’lar, Ukrayna hava sahası içinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Ukrayna basınında da gündeme gelen ilk uçuşta İHA’lar transponder sistemleri açık bir uçuş gerçekleştirdi. Uçuşun rotası Flightradar’a da yansıdı.
Montajı tamamlanan ve eğitimleri devam eden silahlı İHA’lardan Ukrayna da Katar gibi 6 adet satın aldı. 2 adet yer kontrol istasyonu ile birlikte eğitim ve belirli bir süreliğine bakım maliyetleri de satın alma kapsamında yer alıyor. 69 milyon dolarlık anlaşmada 6 adet Bayraktar TB2’ye ek olarak 200 adet Roketsan üretimi akıllı mühimmat (MAM-C ve MAM-L) da bulunuyor.

Ayrıca Bkz. "BMW fabrikasında Türk işçilere Türkçe konuşma yasağı [Güncelleme]"
200 adet akıllı mühimmat, kullanım ömürleri dolduktan veya kullanıldıktan sonra yenilerinin alınması için Roketsan ile bir anlaşma gerçekleştirilmesi gerekecek. Bayraktar TB-2 kana altında 2+2 dizilimli olarak 4 adet MAM-C veya MAM-L mühimmatı taşıyabiliyor. Her iki roket sistemi de sınır ötesi operasyonlarda etkin rol oynamış ve rüştünü ispat etmişti. Bayraktar TB2’ler 100 bin saat seviyesinde aktif uçuş süresi ile önemli bir rakama ulaşmış durumda.
Roketsan tarfından üretilen MAM-L, Bayraktar TB-2'ye takılı halde
https://twitter.com/Ukraine_AF/status/1107661356159979520 Yorum Yaz
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paradiso35 2 ay en beğenilen
Vatanını, bayrağını zerre seven şu haberi görünce gururlanır
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Hz.hehenin Dedesi 2 ay
Ahmet alnının teri ile kazanıyorsun yiğenim helal olsun sana
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AqRaMa 2 ay
Motoru yerli değil ayrıca seçimler yaklaşıyor...
5 Yanıt Yanıtla +11
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Stenoz 2 ay
biz iha diyoruz bunlar patates soğan kdv diyor sonra ülke niye ilerlemiyor diye de çıkış yapmaları yok mu gerçekten trajikomik bir durum
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WILDBOYS 2 ay
Yakında katar ortaklı yaptığımız projeler, dünyada yok satar,çok yaşa katar
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astegon 2 ay
Savunma Sanayii konusunda Ak Parti'yi ellerim patlayana kadar alkışlamak istiyorum.
öyle ya da böyle birç ok konuda dışa bağımlılığımızı yok eden nefis hareketler bunlar.
Şimdi sıra tarım olmalı. Kendimize yetmemiz lazım.
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19yusuf05 2 ay
ya güzel bir haber ama başlık sıkıntılı "Ukrayna’ya satılan Türk yapımı silahlı İHA’lar göreve hızlı başladı" başlığunı okuyunca heralde ukrayna savaşında etkili olarak görev yaptı işgaledilen bölgede isyancıları filan bombaladı zannettim.
olması gereken haber başlığı " Ukraynaya Satılan Bayraktar SİHA İlk Uçuşunu Gerçekleştirdi. Eğitimlere ve Testlere Başlandı" olmalıydı. göreve hızlı başlamışmış okuduğun içerikten gerçekten bu anlamı çıkarabiliyormusun.
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WILDBOYS 2 ay
Ahmet yiğenim,sen devam et azmin kırılmasın,bunlar güzel haberler,birde atak 2 ile ilgili paylaşımlar yapta pkk seviciler çatlasın
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smart1978 2 ay
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

17 Agustos yani Depremi hatirlatiyor bence, ya sizce ?
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xabc 2 ay
hasedçiler ne çatlıyordur şimdi. her olayı hemen seçime bağlıyorlar. ancak boş insanların hayatında ideolojiler bu kadar yer kaplar.
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ßenle100les 2 ay
Bence sihalarin olmasi iyi birsey fakat daha onceden yapilabilirdi motorunun bizim uretemedigimizi biliyorum yanlissam duzeltin
Askeri araclarda onemli olan motoru ve elektronik beynidir sihayi yaparsin atagi yaparsin ama abd ile ters dustugumuzde pakistana atak helikopteri satisi yapilamamisti
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AqRaMa 2 ay ßenle100les
AKINCI ve ANKA-2 de PD 150 ve PD 170 yerli ve milli Türk mühendisleri tarafından tasarlanıp üretilmiş motorlar kullanılacak, ve ilerde de PD 220 motoru gelecek, ATAK-2 de ise GÖKBEY de kulllanılacak motoru düşünüyorlar
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barthobel 2 ay ßenle100les
dazgir madem o kadar kolaydıda bu zamana kadar nerdeydin niye yapmadın. bir kezde takoz olmayın milletinizin yanında durun 1 kez ya
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BekirHan 2 ay
Benim gibi meraklı tazelere gelsin;
flightradar24.com/...
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DH Misafiri 2 ay
Bahane ile İslam a nefretini kusmuşsun. Eksi sözlük yazarına nasıl ceza verildiyse buna da verilmeli. Yaptığı resmen din düşmanlığı. Özgürlük dine saldırmak değildir. Söylediklerin ile bu haberin hiç bir alakası yok. İçinde azıcık vatanseverlik olsa bu habere sevinirdin. O inanmadığın Allah seni bildiği gibi yapsın!
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