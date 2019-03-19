Ukrayna’ya satılan Türk yapımı silahlı İHA’lar göreve hızlı başladı

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Ukrayna’nın uzun görüşmeler sunucunda ülkemizden satın aldığı silahlı insansız hava araçları, ülkemizin bu alandaki gücünü ortaya koyması adına son derece önemli. Katar’dan sonra Ukrayna, Türk yapımı silahlı İHA’ları kullanan ikinci ülke olmuştu. Kısa bir süre önce teslimatı gerçekleştirilen SİHA’lar, Ukrayna hava sahası içinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Ukrayna basınında da gündeme gelen ilk uçuşta İHA’lar transponder sistemleri açık bir uçuş gerçekleştirdi. Uçuşun rotası Flightradar’a da yansıdı.
https://twitter.com/Ukraine_AF/status/1107661356159979520 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Montajı tamamlanan ve eğitimleri devam eden silahlı İHA’lardan Ukrayna da Katar gibi 6 adet satın aldı. 2 adet yer kontrol istasyonu ile birlikte eğitim ve belirli bir süreliğine bakım maliyetleri de satın alma kapsamında yer alıyor. 69 milyon dolarlık anlaşmada 6 adet Bayraktar TB2’ye ek olarak 200 adet Roketsan üretimi akıllı mühimmat (MAM-C ve MAM-L) da bulunuyor.
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200 adet akıllı mühimmat, kullanım ömürleri dolduktan veya kullanıldıktan sonra yenilerinin alınması için Roketsan ile bir anlaşma gerçekleştirilmesi gerekecek. Bayraktar TB-2 kana altında 2+2 dizilimli olarak 4 adet MAM-C veya MAM-L mühimmatı taşıyabiliyor. Her iki roket sistemi de sınır ötesi operasyonlarda etkin rol oynamış ve rüştünü ispat etmişti. Bayraktar TB2’ler 100 bin saat seviyesinde aktif uçuş süresi ile önemli bir rakama ulaşmış durumda.
Ayrıca Bkz. "BMW fabrikasında Türk işçilere Türkçe konuşma yasağı [Güncelleme]"
200 adet akıllı mühimmat, kullanım ömürleri dolduktan veya kullanıldıktan sonra yenilerinin alınması için Roketsan ile bir anlaşma gerçekleştirilmesi gerekecek. Bayraktar TB-2 kana altında 2+2 dizilimli olarak 4 adet MAM-C veya MAM-L mühimmatı taşıyabiliyor. Her iki roket sistemi de sınır ötesi operasyonlarda etkin rol oynamış ve rüştünü ispat etmişti. Bayraktar TB2’ler 100 bin saat seviyesinde aktif uçuş süresi ile önemli bir rakama ulaşmış durumda.
Roketsan tarfından üretilen MAM-L, Bayraktar TB-2'ye takılı halde
https://twitter.com/Ukraine_AF/status/1107661356159979520 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
öyle ya da böyle birç ok konuda dışa bağımlılığımızı yok eden nefis hareketler bunlar.
Şimdi sıra tarım olmalı. Kendimize yetmemiz lazım.
olması gereken haber başlığı " Ukraynaya Satılan Bayraktar SİHA İlk Uçuşunu Gerçekleştirdi. Eğitimlere ve Testlere Başlandı" olmalıydı. göreve hızlı başlamışmış okuduğun içerikten gerçekten bu anlamı çıkarabiliyormusun.
17 Agustos yani Depremi hatirlatiyor bence, ya sizce ?
Askeri araclarda onemli olan motoru ve elektronik beynidir sihayi yaparsin atagi yaparsin ama abd ile ters dustugumuzde pakistana atak helikopteri satisi yapilamamisti
flightradar24.com/...
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