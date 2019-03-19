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BMW fabrikasında Türk işçilere Türkçe konuşma yasağı [Güncelleme]

Bavyeralı üretici BMW'nin Münih yakınlarındaki fabrikasında Türk çalışanların sosyal alanlarda bile Türkçe konuşması yasaklandı. İşçilerin durumu sendikaya bildirmesiyle olay incelemeye alındı.
2 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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BMW fabrikasında Türk işçilere Türkçe konuşma yasağı [Güncelleme]
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Farklı milletlerden binlerce kişinin çalıştığı fabrikalarda, herkesin birbirini rahatlıkla anlaması adına çalışma talimatlarının ortak bir dilde olmasını istemek kulağa mantıklı gelebilir. Fakat BMW fabrikasındaki bir ustabaşı durumu epey abartmış ve Türk çalışanların kendi aralarında bile Türkçe konuşmalarını yasaklamış.

Sosyal alanlarda bile yasaklandı

Alman basınından Bild gazetesinin haberine göre olay BMW’nin Münih kenti yakınlarındaki Garching Fabrikası’nda gerçekleşti. Fabrikadaki bir ustabaşı, 50 farklı milletten 7 bin kişinin çalıştığı fabrikada Türkçe konuşmaya yasak getirdi. Çalışanların sosyal alanlarda bile Türkçe konuşamadığı bildirildi. Yalnızca Almanca konuşma izni verilen Türk işçiler durumu kabul etmeyip şikayetçi olunca olay basına yansıdı.

Ayrımcılığa maruz kaldıklarını belirten Türk çalışanlar, ustabaşının keyfi uygulamasını sendikaya şikayet etti. Durumu inceleyen sendika böyle bir uygulamanın kanun dışı olduğuna kanaat getirdi. Bunun üzerine İnsan Kaynakları Departmanı da olayı incelemeye aldı. Şirket sözcüsü Jochen Frey, BMW’nin çalışanların iş yerinde kendi aralarında hangi dili kullanacaklarına karışmadığını belirtti. Fakat çalışırken herkesin anlaşabilmesi adına ortak dilin Almanca olmasının gerektiğini de sözlerine ekledi.

Güncelleme: BMW, Türkçe yasağı iddialarını yalanladı

Türkçe konuşma yasağıyla ilgili konuşan BMW İşletmeleri Sözcüsü Jochen Frey, "120 ayrı milletten insan çalıştıran BMW tesislerinde Türkçe konuşma yasağı olması mümkün değil. Buna asla müsaade etmeyiz" dedi. Frey, açıklamalarına şöyle devam etti:
"Bize de intikal ettirilen, bir vardiya ustabaşımızın 20 kişilik Türklerden oluşan mesai grup arkadaşlarına 'Burada sadece Almanca konuşacaksınız' talebi olmuş. Biz de bunu duyar duymaz işletme olarak derhal harekete geçip bu tür bir yasağın bırakın sosyal tesisleri kapsamasını, iş yerinde bile asla olamayacağını tüm birimlerimize kesin bir dille ifade ettik. Türkçe konuşma yasağı hiçbir zaman gündemde olmadı ve olamaz

https://www.haberturk.com/bmw-den-turkce-konusma-yasagi-2407468 Yorum Yaz
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DH Misafiri 2 ay en beğenilen
Aynısını Suriyelilere yapan Türk, bu habere sinirlendi. Almanlara kızmamak gerek.
2 Yanıt Yanıtla +87
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wolf silver 2 ay
Bakalım bmw sini yakacak arkadaşlar çıkcak mı?

Bizde burdaki Suriyeliler için söylüyoruz. Bence doğru bir karar almışlar. Şikayetçi olanlar varsa gelsinler Türkiye'ye bizimle beraber vergiyi sırtlasinlar...
Hadi biraz empati yapalım, ben avrupanin yerinde olsam tüm Türkleri sınırdışı edip Türkiye'ye gönderirdim. Sonuçta burda savaş yok ve cennet gibi bir vatanımız var..
Bakalım bmw sini yakacak arkadaşlar çıkcak mı?Bizde burdaki Suriyeliler için söylüyoruz. Bence doğru bir karar almışlar. Şikayetçi olanlar var...
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2 Yanıt Yanıtla +53
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ykaya1983 2 ay
Malum kişiye hemen haber verilmeli.Süper bir seçim malzemesi çıktı.En yakın otobüsün üzerine çıkıp dinleyen kalabalığa Ey Almanya sen kimsin diye bağırmalı.
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ECDAD_OSMANLI 2 ay
Adamın fabrikası herşeyi yapar ister çalış ister çalışma
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certac 2 ay
Burada hepimize yetecek euro var.
Emeklilik de süper burada aynı para orada 1500€ bizde de 1500₺.
Çarpanlara bakmayın.Net söylüyorum:hürriyet Gazetesinde eskiden bir punto vardı ve her gün ki yayınında vardı.
Ya sev Ya terket.....

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bende345 2 ay
"Almanlar şöyle Almanlar böyle... BMW yasaklamış"
"Ustabaşının biri..." diyor haberde.
Okumaktan aciz bu millet.
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manisa_tr 2 ay
biz kendi memleketimizde türkçe konuşuyoruz da ne oluyor? bmw de çalışan en alt adam bile bizim asgari ücretlinin en az 10 katını alıyor. biz çocuklarımız yabancı dil öğrensin de konuşabilsinler diye kolejlere, hazırlıklara, kurslara dünya para döküyoruz. zaten adamlar ırkçı olsalardı 50 farklı milletten insan almazlardı. önce kendi halimize bakalım, elin BMW sine bk atmayalım.
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baltalı-katil 2 ay
Almanya'da yaşa vatandaşı ol orada çalışıp Almanca konuşma tabiki yasaklarlar...
Wenn du kein Deutsch sprichst, geh raus derler...
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iquique 2 ay
BMW'nize binmeye devam edebilirsiniz çocuklar
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orhanyor 2 ay
bmwsini yakan cikinca link atin arkadaslar keyifle izleyelim.
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DH Misafiri 2 ay
belli ki Turk (Musluman) dusmanin bir Alman yoneticinin halt yemesi...
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kadalt 2 ay
Gönderin türkiyeye gelsinler 😂 orda reis reis diye bağırıp bi ton akp ye oy çıkartıyorlar aklı başlarına gelir türkiye de 2000 tl ile geçim sağlamaya çalışarak
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ozzzy222 2 ay
Haklılar , bizde şantiyede kürtlerin kürtçe konuşmasından rahatsız oluyoruz , ayıp , zaten bilinen ortak bir dil varsa ,başka dil konuşmak ayıptır.
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BMW, Popüler ve
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