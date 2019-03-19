BMW fabrikasında Türk işçilere Türkçe konuşma yasağı [Güncelleme]

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Farklı milletlerden binlerce kişinin çalıştığı fabrikalarda, herkesin birbirini rahatlıkla anlaması adına çalışma talimatlarının ortak bir dilde olmasını istemek kulağa mantıklı gelebilir. Fakat BMW fabrikasındaki bir ustabaşı durumu epey abartmış ve Türk çalışanların kendi aralarında bile Türkçe konuşmalarını yasaklamış.

Sosyal alanlarda bile yasaklandı

Alman basınından Bild gazetesinin haberine göre olay BMW’nin Münih kenti yakınlarındaki Garching Fabrikası’nda gerçekleşti. Fabrikadaki bir ustabaşı, 50 farklı milletten 7 bin kişinin çalıştığı fabrikada Türkçe konuşmaya yasak getirdi. Çalışanların sosyal alanlarda bile Türkçe konuşamadığı bildirildi. Yalnızca Almanca konuşma izni verilen Türk işçiler durumu kabul etmeyip şikayetçi olunca olay basına yansıdı.

Ayrımcılığa maruz kaldıklarını belirten Türk çalışanlar, ustabaşının keyfi uygulamasını sendikaya şikayet etti. Durumu inceleyen sendika böyle bir uygulamanın kanun dışı olduğuna kanaat getirdi. Bunun üzerine İnsan Kaynakları Departmanı da olayı incelemeye aldı. Şirket sözcüsü Jochen Frey, BMW’nin çalışanların iş yerinde kendi aralarında hangi dili kullanacaklarına karışmadığını belirtti. Fakat çalışırken herkesin anlaşabilmesi adına ortak dilin Almanca olmasının gerektiğini de sözlerine ekledi.

Güncelleme: BMW, Türkçe yasağı iddialarını yalanladı

Türkçe konuşma yasağıyla ilgili konuşan BMW İşletmeleri Sözcüsü Jochen Frey, "120 ayrı milletten insan çalıştıran BMW tesislerinde Türkçe konuşma yasağı olması mümkün değil. Buna asla müsaade etmeyiz" dedi. Frey, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Bize de intikal ettirilen, bir vardiya ustabaşımızın 20 kişilik Türklerden oluşan mesai grup arkadaşlarına 'Burada sadece Almanca konuşacaksınız' talebi olmuş. Biz de bunu duyar duymaz işletme olarak derhal harekete geçip bu tür bir yasağın bırakın sosyal tesisleri kapsamasını, iş yerinde bile asla olamayacağını tüm birimlerimize kesin bir dille ifade ettik. Türkçe konuşma yasağı hiçbir zaman gündemde olmadı ve olamaz"

https://www.haberturk.com/bmw-den-turkce-konusma-yasagi-2407468