BMW fabrikasında Türk işçilere Türkçe konuşma yasağı [Güncelleme]

Sosyal alanlarda bile yasaklandı
Alman basınından Bild gazetesinin haberine göre olay BMW’nin Münih kenti yakınlarındaki Garching Fabrikası’nda gerçekleşti. Fabrikadaki bir ustabaşı, 50 farklı milletten 7 bin kişinin çalıştığı fabrikada Türkçe konuşmaya yasak getirdi. Çalışanların sosyal alanlarda bile Türkçe konuşamadığı bildirildi. Yalnızca Almanca konuşma izni verilen Türk işçiler durumu kabul etmeyip şikayetçi olunca olay basına yansıdı.
Ayrımcılığa maruz kaldıklarını belirten Türk çalışanlar, ustabaşının keyfi uygulamasını sendikaya şikayet etti. Durumu inceleyen sendika böyle bir uygulamanın kanun dışı olduğuna kanaat getirdi. Bunun üzerine İnsan Kaynakları Departmanı da olayı incelemeye aldı. Şirket sözcüsü Jochen Frey, BMW’nin çalışanların iş yerinde kendi aralarında hangi dili kullanacaklarına karışmadığını belirtti. Fakat çalışırken herkesin anlaşabilmesi adına ortak dilin Almanca olmasının gerektiğini de sözlerine ekledi.
Güncelleme: BMW, Türkçe yasağı iddialarını yalanladı
https://www.haberturk.com/bmw-den-turkce-konusma-yasagi-2407468 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bizde burdaki Suriyeliler için söylüyoruz. Bence doğru bir karar almışlar. Şikayetçi olanlar varsa gelsinler Türkiye'ye bizimle beraber vergiyi sırtlasinlar...
Hadi biraz empati yapalım, ben avrupanin yerinde olsam tüm Türkleri sınırdışı edip Türkiye'ye gönderirdim. Sonuçta burda savaş yok ve cennet gibi bir vatanımız var..