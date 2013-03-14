Ülkemizdeki teknik servisler, tablet pazarındaki hızlı büyümeye ayak uyduramıyor

Tabletlere olan ilgi dünyada olduğu kadar ülkemizde de gün geçtikçe artıyor. 2010 yılına göre 32 kat büyüyen pazar, tüm hızıyla büyümeye devam ederken, satış sonrası destek servisleri bu hıza yetişmekte zorluk çekiyor.

Ülkemizdeki tablet kullanıcılarının tablet kullanım alışkınlıklarını da sergileyen istatistiklere göre; kullanıcıların %67'si tabletlerinde kitap okurken, %78'si gazete ve dergileri tabletinden takip ediyor. Tabletleri kullanıcılarının %90'ının bir akıllı telefona da sahip olduğu istatistiklere yansıyan bilgiler arasında yer alıyor. Ayrıca, kullanıcıların %40'lık bir kesiminin de taşınabilirlik açısından kolaylık sağlayan 7 inç'lik tabletleri tercih ettiği belirtiliyor.

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Ülkemizdeki tablet pazarı istatistiklerine baktığımızda 2010 yılında pazarın 4.400 adetlik bir hacme sahip olduğu görülürken; 2011'in ocak ve haziran ayları arasında 36.000'lik yılın tamamında ise 127.000 adetlik bir hacme ulaşıldığı belirtiliyor. 2012 yılına gelindiğinde ise, sadece ocak ve haziran aylarında 171.800 adet tabletin satışının gerçekleştirildiği ifade edilirken, bu rakam bile %300'lük büyüme yakalandığına işaret ediyor. Ayrıca, ülkemizde şu an 150 farklı tablet markasının da satışının sürdürüldüğü belirtiyor.Pazarın bu hızlı büyümesine karşılık kullanıcılara satış sonrası destek sağlayan teknik servisler ise, ne yazık ki aynı oranda büyüme gösteremiyor. Piyasadaki çok az firma teknik destek sağlayabilirken, birçok tablet markası yedek parça ve teknik servis güvencesi olmadan cihazları kullanıcılarına sunuyor.Ülkemizde tablet ve teknik servis çözümleri sunan EZCOOL'un Türkiye Genel Koordinatörü Garip Erzen, ülkemizde merdiven altı koşullarda tablet ithalatı yapan birçok tablet markasının olduğun belirterek; bu markaları tercih eden kullanıcıların uzun vadede veya arıza anında zarar görebileceğini dile getiriyor. Erzen, tüketicilerin tablet alırken uygun fiyatların yanı sıra, teknoloji sektöründe bir geçmişi olan, bilinen ve güvenilir markaların tercih edilmesini de öneriyor.