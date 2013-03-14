Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ülkemizdeki teknik servisler, tablet pazarındaki hızlı büyümeye ayak uyduramıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,1b
1
16
Taşınabilir Bilgisayarlar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Ülkemizdeki teknik servisler, tablet pazarındaki hızlı büyümeye ayak uyduramıyor
Tabletlere olan ilgi dünyada olduğu kadar ülkemizde de gün geçtikçe artıyor. 2010 yılına göre 32 kat büyüyen pazar, tüm hızıyla büyümeye devam ederken, satış sonrası destek servisleri bu hıza yetişmekte zorluk çekiyor.

Ülkemizdeki tablet pazarı istatistiklerine baktığımızda 2010 yılında pazarın 4.400 adetlik bir hacme sahip olduğu görülürken; 2011'in ocak ve haziran ayları arasında 36.000'lik yılın tamamında ise 127.000 adetlik bir hacme ulaşıldığı belirtiliyor. 2012 yılına gelindiğinde ise, sadece ocak ve haziran aylarında 171.800 adet tabletin satışının gerçekleştirildiği ifade edilirken, bu rakam bile %300'lük büyüme yakalandığına işaret ediyor. Ayrıca, ülkemizde şu an 150 farklı tablet markasının da satışının sürdürüldüğü belirtiyor.

Pazarın bu hızlı büyümesine karşılık kullanıcılara satış sonrası destek sağlayan teknik servisler ise, ne yazık ki aynı oranda büyüme gösteremiyor. Piyasadaki çok az firma teknik destek sağlayabilirken, birçok tablet markası yedek parça ve teknik servis güvencesi olmadan cihazları kullanıcılarına sunuyor.

Ülkemizde tablet ve teknik servis çözümleri sunan EZCOOL'un Türkiye Genel Koordinatörü Garip Erzen, ülkemizde merdiven altı koşullarda tablet ithalatı yapan birçok tablet markasının olduğun belirterek; bu markaları tercih eden kullanıcıların uzun vadede veya arıza anında zarar görebileceğini dile getiriyor. Erzen, tüketicilerin tablet alırken uygun fiyatların yanı sıra, teknoloji sektöründe bir geçmişi olan, bilinen ve güvenilir markaların tercih edilmesini de öneriyor.

Ülkemizdeki tablet kullanıcılarının tablet kullanım alışkınlıklarını da sergileyen istatistiklere göre; kullanıcıların %67'si tabletlerinde kitap okurken, %78'si gazete ve dergileri tabletinden takip ediyor. Tabletleri kullanıcılarının %90'ının bir akıllı telefona da sahip olduğu istatistiklere yansıyan bilgiler arasında yer alıyor. Ayrıca, kullanıcıların %40'lık bir kesiminin de taşınabilirlik açısından kolaylık sağlayan 7 inç'lik tabletleri tercih ettiği belirtiliyor.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
OverClocK1ng 6 yıl en beğenilen
Offf be Mazhar Taylan.
Bugün DonanımHaber'in nesi varsa bir sürü haberde yanlışlık var.
Kaan Arlı'nın Antutu sonucunu yanlış söylemesinden tutun Lumia 620 deki NFC yerine NFS yazılmasına kadar.
"Ülkemizde tablet ve teknik servis çözümleri sunan EZCOOK'un Türkiye Genel Koordinatörü Garip Ezen,"
EZCOOK değil EZCOOL olacak. Ne bu tabldot firması mı?
EZCOOL, Oxyd Bilişim'in markası. Genel Koordinatör'ünün adı da Garip "EZEN" değil Garip "ERZEN".
Ben nerden bilebilirim ki diyebilirsin. Ben de tanımıyorum ama açtım Google'ı buldum. İşim bu. Evde otururuyorum o ayrı.
Offf be Mazhar Taylan.Bugün DonanımHaber'in nesi varsa bir sürü haberde yanlışlık var.Kaan Arlı'nın Antutu sonucunu yanlış söylemesinden tutun Lumia 620...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
murdocklawless 6 yıl
bende ezcool'un 7 inç smart touch modeli var. hiç sıkıntısız çalışmaya devam ediyor. ayrıca android 4.0.3 ile gelmişti cihaz, güncelleme ile 4.0.4 oldu. ayrıca ezcool'un hd dream medya oynatıcısı var, alalı iki seneyi geçti sıfır sorun ile çalışmaya devam etmekte.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ezcool Tablet Destek 6 yıl
Değerli Ezcool Kullanıcıları,
Ezcool olarak Türkiye’de büyümekte olan tablet piyasasında, satış sonrası hizmet konusunda müşteri memnuniyeti adına uzman kadromuzla desteğe hazır olduğumuzu özellikle belirtmek isteriz. Ayrıca, Ezcool olarak artık sizlere donanımhaber platformunda da desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Karşılaştığınız her türlü soruna ve de sorularınıza cevap bulabileceğiniz bu imkanı aynı zamanda burada sizlere sunmuş oluyoruz. Buna ek olarak, www.ezcool.com.tr adresimizden veya info@ezcool.com.tr e-posta adresimizden veya müşteri hizmetleri çağrı merkezimiz ile de bizlere ulaşabilirsiniz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
swat882
gidip samsungun google ın apple ın tabletlerini almazsanız zaten tabletim var demeyin.

Bencede buna tablet demek haksızlık olur fetiş objesi resmen...6.9mmye 4 hoparlör sığdırmış adamlar... youtube.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hazarRS 6 yıl
300 kişilik kotası olan, son kez 150 kişilk kota açılan tablette bir sorun yok. Çünkü sıkı durun; Tamm 2 yıl garanti veriyorlar. Tabi servisi bulabilirsen.
Böyle markalar oldukça bilinçsiz tüketici her zaman üzülecektir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Miasmus 6 yıl
Garantili ürün almanın bi anlamı yok ki artık zaten. Ürünü verirseniz başka bi yerinde zarar görmüş şekilde geri alıyorsunuz veya kullanıcı hatası diyorlar. Yani ürünün sorunlu çıkması katlanabilir bişeyse kimse teknik servise göndermek istemiyor ürününü, çünkü orda daha kötü olabilir doğru da.
En mantıklısı Apple gibi firmaların yaptığı, ürünü direk değiştirmek, ne maaş verirsin, ne yetiştirmekle uğraşırsın, ne zaman kaybedersin, hemde müşteriyi memnun edersin. Ben şu zamana kadar teknik servise gitmiş herhangi bir ürünün başka bi yeri ezilmeden, çizilmeden veya doğru monte edilerek geldiğini görmedim. Var olan teknik servislerde, yeterli değil yani. Bu her üründe böyle malesef.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mogolo 6 yıl
VALLA ZAMAINDA POLYPAD MARKA TALETİM VARDI ORJİNAL FW YERİNE CUSTOM FW YÜKEMEYİP TABLETİ BOZMUŞTUM SAĞ OLSUNLAR GARANTİ KAPSAMINDA YAPTILAR
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 6 yıl en beğenilen
Offf be Mazhar Taylan.
Bugün DonanımHaber'in nesi varsa bir sürü haberde yanlışlık var.
Kaan Arlı'nın Antutu sonucunu yanlış söylemesinden tutun Lumia 620 deki NFC yerine NFS yazılmasına kadar.
"Ülkemizde tablet ve teknik servis çözümleri sunan EZCOOK'un Türkiye Genel Koordinatörü Garip Ezen,"
EZCOOK değil EZCOOL olacak. Ne bu tabldot firması mı?
EZCOOL, Oxyd Bilişim'in markası. Genel Koordinatör'ünün adı da Garip "EZEN" değil Garip "ERZEN".
Ben nerden bilebilirim ki diyebilirsin. Ben de tanımıyorum ama açtım Google'ı buldum. İşim bu. Evde otururuyorum o ayrı.
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
marantz 6 yıl
sanırım bu konuda en iyi minton ve telefunken.


tablet ortadan ikiye yarılmadıkça garanti dahilinde :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tembelherif 6 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng
Offf be Mazhar Taylan.
Bugün DonanımHaber'in nesi varsa bir sürü haberde yanlışlık var.
Kaan Arlı'nın Antutu sonucunu yanlış söylemesinden tutun Lumia 620 deki NFC yerine NFS yazılmasına kadar.
"Ülkemizde tablet ve teknik servis çözümleri sunan EZCOOK'un Türkiye Genel Koordinatörü Garip Ezen,"
EZCOOK değil EZCOOL olacak. Ne bu tabldot firması mı?
EZCOOL, Oxyd Bilişim'in markası. Genel Koordinatör'ünün adı da Garip "EZEN" değil Garip "ERZEN".
Ben nerden bilebilirim ki diyebilirsin. Ben de tanımıyorum ama açtım Google'ı buldum. İşim bu. Evde otururuyorum o ayrı.

donanimhaber in tadı ve farkı bu amatör ruhundan geliyor.istersen aynı haberi daha doğru metinlerle başka sitelerde bulabilirsin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interwap 6 yıl
MobeeNet aldım problemli çıktı. Kesinlikle arkasında durmuyorlar. Uzak durun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
swat882 6 yıl
gidip samsungun google ın apple ın tabletlerini almazsanız zaten tabletim var demeyin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Castiel 6 yıl
sen yatırım yerıne musterı hatası dersen baska ne beklersın ki ?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +170 madmahmutd +143 Mugetsuga +136 deoks +131 theozy +125 Domatore +115 Galatas4ray +111 sistemli adam +89 Murat.Ak +88
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1125 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Taşınabilir Bilgisayarlar, Türkiye Gündemi ve Tablet PC
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Nokia Lumia 620 "Fiyat / Performans Şampiyonu" video inceleme 6 yıl Donanım Haber New York'ta... Galaxy S4 lansmanına doğru ilk video Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim