



Logitech firmasının sahip olduğu Ultimate Ears, UE Boom isimli yeni kablosuz hoparlör modelini duyurdu.

Üzerinde yer alan iki 1.5-inç 4 Ohm sürücü ve 2-inç pasif radyatör ile 360° müzik zevki yaşatabilen UE Boom kablosuz hoparlör modeli, bu nedenle sosyal müzik çalar olarak lanse ediliyor. 6.5 cm çapa, 18 cm yüksekliğe ve 538 gram ağırlığa sahip olan hoparlör, Bluetooth üzerinden 15 metre mesafe içerisinde kablosuz olarak kullanılabiliyor.

Teknik olarak 88 dBA ses seviyesi ve 90 Hz - 20kHz frekans tepki aralığı gibi ayrıntılarla hazırlanan UE Boom, su geçirmez gövdesi yanında dahili bataryası ile 15 saate aktif kullanım ömrü sunabiliyor ve ayrıca, iOS/Android sürümü bulunan özel uygulama üzerinden aynı anda iki farklı UE Boom tek hoparlör gibi kullanılabiliyor.

Siyah, beyaz, mavi, yeşil, kırmızı ve pembe olmak üzere altı farklı renk seçeneğine sahip olan UE Boom, 200$ fiyat etiketiyle firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor. Ürün hakkında hazırlanmış oldukça hareketli tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.





http://www.coolhunting.com/tech/ultimate-ears-eu-boom.php