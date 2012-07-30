Ulusal Cheng Kung Üniversitesi'nden Apple'a patent ihlal davası

Yine bir patent davası ve davalık olan isim Apple. Ancak bu sefer davacı bir HTC, Motorola, Google ya da Samsung gibi teknoloji dünyasının önde gelen bir firması değil; Tayvan'ın bir üniversitesi.

Tayvan'ın Ulusal Cheng Kung Üniversitesi (NCKU), konuşma tanıma konusunda kendilerine ait olan iki patentinin Apple tarafından "Siri"li cihazlarında ihlal edildiği gerekçesiyle Teksas Bölge Mahkemesi'ne başvurdu.

Üniversitenin Apple'dan ne kadarlık bir tazminat talebinde bulunacağı şimdilik belirsizliğini korurken; üniversitenin hukuk departmanı direktörü Chen Xisan, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede yerel endüstriye yardım etmek istediklerini ifade ederek Apple'a karşı açtıkları davanın ilk adım olduğunu ve diğer üreticilerin de konuşma tanıma konusundaki servislerini mercek altına aldıklarını belirtti.

http://news.yahoo.com/taiwan-university-sues-apple-over-speech-recognition-patents-095641543--sector.html