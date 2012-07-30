Ulusal Cheng Kung Üniversitesi'nden Apple'a patent ihlal davası

Yine bir patent davası ve davalık olan isim Apple. Ancak bu sefer davacı bir HTC, Motorola, Google ya da Samsung gibi teknoloji dünyasının önde gelen bir firması değil; Tayvan'ın bir üniversitesi.
Tayvan'ın Ulusal Cheng Kung Üniversitesi (NCKU), konuşma tanıma konusunda kendilerine ait olan iki patentinin Apple tarafından "Siri"li cihazlarında ihlal edildiği gerekçesiyle Teksas Bölge Mahkemesi'ne başvurdu.
Üniversitenin Apple'dan ne kadarlık bir tazminat talebinde bulunacağı şimdilik belirsizliğini korurken; üniversitenin hukuk departmanı direktörü Chen Xisan, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede yerel endüstriye yardım etmek istediklerini ifade ederek Apple'a karşı açtıkları davanın ilk adım olduğunu ve diğer üreticilerin de konuşma tanıma konusundaki servislerini mercek altına aldıklarını belirtti.
http://news.yahoo.com/taiwan-university-sues-apple-over-speech-recognition-patents-095641543--sector.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
iphone 4s 1600TL Galaxy S3 2000tl kim fakir ezik
apple yada samsung fiyati su veya bu önemli degil bunu siz tartisa durun beni ilgilendirmiyor sadece yorumlarinizi tebessüm ile okuyorum. apple ile hemhal olanlarda bu kibri cok görmekteyiz. ne demek pis fakir, fakirlik bir imtihan zenginlik de. eger müslümansan sunu söyleyeyim, allah rizki ve mali diledigine verir, calisarak ancak önün allah (cc) tarafindan acildiysa ilerlersin. insanlari asagi gören sahislar oldukca ma'nen gerilemeye devam edecegiz. baskasini hele ki fakirleri asagi gören bi zihniyet türk olamaz heleki müslüman hic olamaz. hic kusura bakmayin. (samsung s3 kullanicisi)