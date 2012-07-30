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Ulusal Cheng Kung Üniversitesi'nden Apple'a patent ihlal davası

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
6,7b
1
20
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Yine bir patent davası ve davalık olan isim Apple. Ancak bu sefer davacı bir HTC, Motorola, Google ya da Samsung gibi teknoloji dünyasının önde gelen bir firması değil; Tayvan'ın bir üniversitesi.

Tayvan'ın Ulusal Cheng Kung Üniversitesi (NCKU), konuşma tanıma konusunda kendilerine ait olan iki patentinin Apple tarafından "Siri"li cihazlarında ihlal edildiği gerekçesiyle Teksas Bölge Mahkemesi'ne başvurdu.

Üniversitenin Apple'dan ne kadarlık bir tazminat talebinde bulunacağı şimdilik belirsizliğini korurken; üniversitenin hukuk departmanı direktörü Chen Xisan, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede yerel endüstriye yardım etmek istediklerini ifade ederek Apple'a karşı açtıkları davanın ilk adım olduğunu ve diğer üreticilerin de konuşma tanıma konusundaki servislerini mercek altına aldıklarını belirtti.


http://news.yahoo.com/taiwan-university-sues-apple-over-speech-recognition-patents-095641543--sector.html Yorum Yaz
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mkt 7 yıl en beğenilen
gahst
Pis Fakirler, Apple alamıyorsunuz diye Apple düşmanı olmayın. Şu kedinin ulaşamadığı et misali.Şimdi 13 yaşındaki bebeler gelip dislike atıp, alıntı yapacak, çok bilmiş konuşacaklar. Bekliyorum.

iphone 4s 1600TL Galaxy S3 2000tl kim fakir ezik
gahstPis Fakirler, Apple alamıyorsunuz diye Apple düşmanı olmayın. Şu kedinin ulaşamadığı et misali.Şimdi 13 yaşındaki bebeler gelip dislike at...
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DH Misafiri 7 yıl
gahst
Pis Fakirler, Apple alamıyorsunuz diye Apple düşmanı olmayın. Şu kedinin ulaşamadığı et misali.Şimdi 13 yaşındaki bebeler gelip dislike atıp, alıntı yapacak, çok bilmiş konuşacaklar. Bekliyorum.

apple yada samsung fiyati su veya bu önemli degil bunu siz tartisa durun beni ilgilendirmiyor sadece yorumlarinizi tebessüm ile okuyorum. apple ile hemhal olanlarda bu kibri cok görmekteyiz. ne demek pis fakir, fakirlik bir imtihan zenginlik de. eger müslümansan sunu söyleyeyim, allah rizki ve mali diledigine verir, calisarak ancak önün allah (cc) tarafindan acildiysa ilerlersin. insanlari asagi gören sahislar oldukca ma'nen gerilemeye devam edecegiz. baskasini hele ki fakirleri asagi gören bi zihniyet türk olamaz heleki müslüman hic olamaz. hic kusura bakmayin. (samsung s3 kullanicisi)
gahstPis Fakirler, Apple alamıyorsunuz diye Apple düşmanı olmayın. Şu kedinin ulaşamadığı et misali.Şimdi 13 yaşındaki bebeler gelip dislike at...
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DH Misafiri 7 yıl
gahst
Pis Fakirler, Apple alamıyorsunuz diye Apple düşmanı olmayın. Şu kedinin ulaşamadığı et misali.Şimdi 13 yaşındaki bebeler gelip dislike atıp, alıntı yapacak, çok bilmiş konuşacaklar. Bekliyorum.

Önce tekbir getir sonra tövbe et! İslam dini elden gidiyor diyoruz, sen ise burada yetimle, öksüzle dalga geçiyorsun. O telefona vereceğin parayı git bir hayır işle kurban kes, oruç tut, burada milleti fakir diye adlandırmakla olmuyor, git 1-2 fakiri sevindir. Sizin gibileri malatyadaki dostlarımızın tekbir getirip kesmesi lazım ya, neyse... Allah ıslah etsin.
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OverClocK1ng 7 yıl
murdocklawless
apple çalmaz, esinlenir. yerseniz.

Ben de böyle bir şey yazacaktım. Gerek kalmadı. Doğru söze ne hacet...
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C28_ 7 yıl
C28_
prank31
mkt
gahstPis Fakirler, Apple alamıyorsunuz diye Apple düşmanı olmayın. Şu kedinin ulaşamadığı et misali.Şimdi 13 yaşındaki bebeler gelip dislike atıp, alıntı yapacak, çok bilmiş konuşacaklar. Bekliyorum.
bizde 4 çekirdekli 1.4 ghz işlemcili 1gb ramli 1025lik gpu var sende ha birde hd amoled ekran var sendekileri görelim bebe eline vermişler bi elma kemire kemire bitiremedin
Neymis 4 çekirdekli 1.4 ghz işlemcili 1gb ramli 1025lik gpumus 30 cekirdekte koysan o androidle iosun gerisindemkalicaksin hala akilli telefonun yazlim + donanim oldugunu kafaniza sokamamissinisBide iphone 4s 1600mus sgs3 2000mis biri gecen senenin tekefonu biri bu senenin birde iphonu yurt disi fiyati yazilip sgs3 un tr fiyatini yazinca tatmin mi oluyorsun
Abi şu yazılım donanım diyede apple göklere çıkardınız tamam yazılım donanım uyumu önemlide bu kadar olmaz. aynı segmentteki cihazla karşılaştır ancak üst segmenti tokatlayacak kadar gücü yetmez kabullenin bunu ayrıca adamların yazılım desteği iyi ancak cihazı kaldıramayacağı formatta video herhangi birşey olsun olsun heme iostan kaldır desteği tamam. Adamlar ne verirse si onu yiyorsunuz. Açık kaynak sıfır. Eskiden iphone vardı hayranlıkla izlerdim, ancak artık bende 3310 izlenimi oluşturuyor herkesin elinde var. (Baba ben teşekür alırsam bana iphone alcanmı ama 4s, neden oğlum ?, cebinden çıkarınca kızlar daha çok veriyormuş :) Ayrıca fakir filan diyen bazı arkadaşlar var artık sizin mevzu görmemişlik oluyor. Kroyum ama para bende, veririm paramı yerim kazığımı

Birde iphone 4 yetmeyip üst modeli 4s e geçenler var. üstüne 600-700 TL para verip. Abi diyorum niye değiştirdin bu üst modeli ondan ne farkını gördün bu daha iyi oluyormuş. Adam donanımdan bi haber. Şaka gibi bizim milletimiz. Ben HTC evo 3D kullanıyorum. 900 YTL ye en ucuz çift çekirdekli tel yurt dışı 600YTL kral. şu an piyasada olupta bu genel kullanımda bu telin yetmeyeceği birşey söyleyin. S3 yada one X 1000YTL altına insin onlarıda alırız
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C28_ 7 yıl
prank31
mkt
gahstPis Fakirler, Apple alamıyorsunuz diye Apple düşmanı olmayın. Şu kedinin ulaşamadığı et misali.Şimdi 13 yaşındaki bebeler gelip dislike atıp, alıntı yapacak, çok bilmiş konuşacaklar. Bekliyorum.
bizde 4 çekirdekli 1.4 ghz işlemcili 1gb ramli 1025lik gpu var sende ha birde hd amoled ekran var sendekileri görelim bebe eline vermişler bi elma kemire kemire bitiremedin
Neymis 4 çekirdekli 1.4 ghz işlemcili 1gb ramli 1025lik gpumus 30 cekirdekte koysan o androidle iosun gerisindemkalicaksin hala akilli telefonun yazlim + donanim oldugunu kafaniza sokamamissinisBide iphone 4s 1600mus sgs3 2000mis biri gecen senenin tekefonu biri bu senenin birde iphonu yurt disi fiyati yazilip sgs3 un tr fiyatini yazinca tatmin mi oluyorsun

Abi şu yazılım donanım diyede apple göklere çıkardınız tamam yazılım donanım uyumu önemlide bu kadar olmaz. aynı segmentteki cihazla karşılaştır ancak üst segmenti tokatlayacak kadar gücü yetmez kabullenin bunu ayrıca adamların yazılım desteği iyi ancak cihazı kaldıramayacağı formatta video herhangi birşey olsun olsun heme iostan kaldır desteği tamam. Adamlar ne verirse si onu yiyorsunuz. Açık kaynak sıfır. Eskiden iphone vardı hayranlıkla izlerdim, ancak artık bende 3310 izlenimi oluşturuyor herkesin elinde var. (Baba ben teşekür alırsam bana iphone alcanmı ama 4s, neden oğlum ?, cebinden çıkarınca kızlar daha çok veriyormuş :) Ayrıca fakir filan diyen bazı arkadaşlar var artık sizin mevzu görmemişlik oluyor. "Kroyum ama para bende, veririm paramı yerim kazığımı"
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murdocklawless 7 yıl
apple çalmaz, esinlenir. yerseniz.
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prank31 7 yıl
mkt
gahstPis Fakirler, Apple alamıyorsunuz diye Apple düşmanı olmayın. Şu kedinin ulaşamadığı et misali.Şimdi 13 yaşındaki bebeler gelip dislike atıp, alıntı yapacak, çok bilmiş konuşacaklar. Bekliyorum.
bizde 4 çekirdekli 1.4 ghz işlemcili 1gb ramli 1025lik gpu var sende ha birde hd amoled ekran var sendekileri görelim bebe eline vermişler bi elma kemire kemire bitiremedin

Neymis 4 çekirdekli 1.4 ghz işlemcili 1gb ramli 1025lik gpumus 30 cekirdekte koysan o androidle iosun gerisindemkalicaksin hala akilli telefonun yazlim + donanim oldugunu kafaniza sokamamissinis
Bide iphone 4s 1600mus sgs3 2000mis biri gecen senenin tekefonu biri bu senenin birde iphonu yurt disi fiyati yazilip sgs3 un tr fiyatini yazinca tatmin mi oluyorsun
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alito 7 yıl
DH sizin yorumlarınızı karikatür yapsa daha çok güleriz nan
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saylia 7 yıl
üye bilgilerimi girdim ama Dh misafiri yazdi. misafir olarak yaziyor deme sonra, yukardaki yorum bana ait.
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jovanovic 7 yıl


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DH Misafiri 7 yıl
gahst
Pis Fakirler, Apple alamıyorsunuz diye Apple düşmanı olmayın. Şu kedinin ulaşamadığı et misali.Şimdi 13 yaşındaki bebeler gelip dislike atıp, alıntı yapacak, çok bilmiş konuşacaklar. Bekliyorum.

apple yada samsung fiyati su veya bu önemli degil bunu siz tartisa durun beni ilgilendirmiyor sadece yorumlarinizi tebessüm ile okuyorum. apple ile hemhal olanlarda bu kibri cok görmekteyiz. ne demek pis fakir, fakirlik bir imtihan zenginlik de. eger müslümansan sunu söyleyeyim, allah rizki ve mali diledigine verir, calisarak ancak önün allah (cc) tarafindan acildiysa ilerlersin. insanlari asagi gören sahislar oldukca ma'nen gerilemeye devam edecegiz. baskasini hele ki fakirleri asagi gören bi zihniyet türk olamaz heleki müslüman hic olamaz. hic kusura bakmayin. (samsung s3 kullanicisi)
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mkt 7 yıl
gahst
Pis Fakirler, Apple alamıyorsunuz diye Apple düşmanı olmayın. Şu kedinin ulaşamadığı et misali.Şimdi 13 yaşındaki bebeler gelip dislike atıp, alıntı yapacak, çok bilmiş konuşacaklar. Bekliyorum.

bizde 4 çekirdekli 1.4 ghz işlemcili 1gb ramli 1025lik gpu var sende ha birde hd amoled ekran var sendekileri görelim bebe eline vermişler bi elma kemire kemire bitiremedin
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