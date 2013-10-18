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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Uluslararası Galaxy S4 versiyonu için Android 4.3 güncellemesi Rusya'da dağıtıma başladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
2b
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Uluslararası Galaxy S4 versiyonu için Android 4.3 güncellemesi Rusya'da dağıtıma başladı

Dün itibariyle Galaxy S4 LTE GT-I9505 versiyonu için Android 4.3 güncellemesini Almanya'da dağıtıma sokan Samsung, uluslararası versiyon olan GT-I9500 için de zaman kaybetmeden güncellemeyi dağıtmaya başladı.

Uluslararası Galaxy S4 versiyonu için Android 4.3 güncellemesi bu kez ilk olarak Rusya'daki kullanıcılara merhaba dedi. Sabah saatlerinde başlayan güncellemenin ilerleyen günlerde tüm ülkelere yayılması bekleniyor.

Galaxy S4 için Android 4.3 güncellemesinde yer alan yenilikler şu şekilde:

- Cihazı hızlandıran TRIM desteği
- Yaşam takip cihazları ile iletişim için ANT+ kablosuz bağlantı desteği
- Samsung KNOX güvenlik entegrasyonu
- Samsung Wallet sanal cüzdan
- Geliştirilmiş RAM yönetimi
- Geliştirilmiş ekran renk üretimi
- Daha az gecikme süreleri sunan geliştirilmiş TouchWiz ana ekran uygulaması
- Yeni Samsung klavyesi
- Yeni Samsung tarayıcısı
- Yeni okuma modu
- Yeni kamera yazılımı

Bunun yanında güncelleme ile sentetik testlerde cihazın performansı yüzde 20 artış gösteriyor. Tüm Galaxy S4 modellerinin yıl bitmeden Android 4.3 güncellemesini alacağı tahmin ediliyor.  

http://www.sammobile.com/2013/10/18/samsung-releases-official-android-4-3-update-for-galaxy-s4-gt-i9500/ Yorum Yaz
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Sebnem Ferah 6 yıl en beğenilen N. Chomsky
S. Hawking
Android'e istediğiniz kadar güncelleme çıkarsınlar. Bir İos ya da Wp 8'deki stabiliteye ulaşamazlar.

Ne zaman birakacaksiniz bu cahil cahil yorumlari
S. HawkingAndroid'e istediğiniz kadar güncelleme çıkarsınlar. Bir İos ya da Wp 8'deki stabiliteye ulaşamazlar.Ne zaman biraka...
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cmake 6 yıl
Hem geç haber yapıyorsunuz hem de yanlış.
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Çikizen 6 yıl
Bunun yanında güncelleme ile sentetik testlerde cihazın performansı yüzde 20 artış gösteriyor.

OpenGL 3.0'ın faydaları olarak mı görmeliyiz?

Yoksa, Samsung'un başarılı bir optimizasyon sağladığını mı?

Edit; Haber içeriği baya yanıltıcı, performans artışının 9505 modeli için olduğunu sanmıştım, meğersem 9500 modeli içinmiş.
Bunun yanında güncelleme ile sentetik testlerde cihazın performansı yüzde 20 artış gösteriyor.OpenGL 3.0'ın faydaları olarak mı gö...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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DH Misafiri 6 yıl
Bu sabah itibariyle s4 üm güncellendi. hızı biraz arttı gibi ama öyle gözle görülür bir değişiklik göremedim.bir de ana ekranda sol alt tuşa bastığımda yardım tuşuna dokunduğumda açılmıyor. nedendir acaba, bilen varmı?
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DH Misafiri 6 yıl
arkadaşlar Galaxy S4 GT-I9500 Cihazlarına ne zaman gelir Android 4.3 bi bilgisi olan varmı?
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hollowman_ 6 yıl
ios, wp8 de stabiliteymişte stabilite. biride demiyorki aga özgürlük, kullanışlılık, özellik olmadan yemişim stabiliteyi. ha stabiliteyede gelirsek bugün android 4.2 den sonra ios tan bile daha az çöker hale geldi.
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volkantipi 6 yıl
Hindistan sürümü kurdum. Telefon gayet akıcı çalışıyor şu an.
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Whisper911 6 yıl
Androidse nexus kurami gene isliyor. Galaxy nexus bile 4.3 alali ne kadar zaman oldu s4 daha yeni aliyor saka gibi
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silver0021 6 yıl
bu samsung size ne yaptı anlamak çok zor. galaxy s4 kullanıyorum hazirandan bu yana. ve telefon bir kerede banamısın demedi işini yerine hakkıyla getirdi. 2 günü zaman zaman aşan kullanım süresiyle 4 buçuk saat ekran süresiyle sınıfının bir numarası olan bi telefonu böyle karalamak herhalde ifanların işi olsa gerek. 4.3 ne zaman gelir hiç mühim değil gelmesede olur diyen çok fazla kullanıcı görebilirsiniz. RAM de 12.8 MB/s tutturan işlemci mimarisiyle tasarrufu sağlayan en iyi telefonlardan biridir galaxy s4. Yani bugün bu telefonu alan bir insanın 3 yıl yada daha fazla bir süre başka bi telefon değiştirmesine hiç gerek yok. Lakin aramızda meraklı arkadaşlar olacaktır onlarda en nihayetinde Galaxy S6 yada S7 alacaktır çünkü iphone vb pişmanlıktır.
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XavierPedro 6 yıl silver0021
silver0021

bu samsung size ne yaptı anlamak çok zor. galaxy s4 kullanıyorum hazirandan bu yana. ve telefon bir kerede banamısın demedi işini yerine hakkıyla getirdi. 2 günü zaman zaman aşan kullanım süresiyle 4 buçuk saat ekran süresiyle sınıfının bir numarası olan bi telefonu böyle karalamak herhalde ifanların işi olsa gerek. 4.3 ne zaman gelir hiç mühim değil gelmesede olur diyen çok fazla kullanıcı görebilirsiniz. RAM de 12.8 MB/s tutturan işlemci mimarisiyle tasarrufu sağlayan en iyi telefonlardan biridir galaxy s4. Yani bugün bu telefonu alan bir insanın 3 yıl yada daha fazla bir süre başka bi telefon değiştirmesine hiç gerek yok. Lakin aramızda meraklı arkadaşlar olacaktır onlarda en nihayetinde Galaxy S6 yada S7 alacaktır çünkü iphone vb pişmanlıktır.

ifan diyen fandroid



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doctor5945 6 yıl
anubis2005
S. Hawking Androide istediğiniz kadar güncelleme çıkarsınlar. Bir İos ya da Wp 8deki stabiliteye ulaşamazlar.
Şaka yapıyon heralde s4 kullanıyorum gayet stabil ios u ne sanıyorsanız artık o eskidendi kardeş :)

Android ekosisteminde stabilite konusunda en son tartışılacak cihazlar htc ve Sony dir, en sorunlusuda Samsung 2010 yıllından beridir bir rehber programını bile düzeltemedi Samsung 4 senedir 4 saniyede açılıyor en çok kilitlenen donan takılan stabilite yoksunu cihazlarda Samsung dur.Piyasa değeri en çabuk düşende Samsung dur 2000 tl ye Haziran'da gelen s4 Eylül'de 1600 tl oluyor htc one hala 1800 tl 1950 tl den çıktı Mesut çevik'in note3 incelemesini izleyenler görmüştür o dahi donuyor takılıyor kendide söyledi bazen pilini çıkartmam gerekebiliyor diye ,keza sabrı olanlar ve illaki Samsung diyenler Ocak'ta 1750 tl ye alabilirler note 3 ü.Samsung pişmanlıktır.
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lido 6 yıl doctor5945
insanları yanlış yönlendirmeyin rehberin geç açılması sorunu note 2 de yok mesela note 2 samsung değil mi ? 10 aydır note 2 kullanıyorum gayet stabil hiç kilitlenme donma falan olmadı samsung cihazların ülkemizde fiyatlarının hızlı düşmesinin başlıca sebebi paralel ithalattır bu da popüler olmasından kaynaklı..
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18XET01 6 yıl
Sentetik testlerin apk adını değiştirin bakalım performansta %20 artış mı var %10 azalma mı var deneyin görün hahahaha
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DH Misafiri 6 yıl
Uygurca
Stabilite konusuna katılıyorum. S4 kullanıyorum. Geçen gün arkadaşlarla bir fotoğraf çekileyim dedim ama kamera uygulamasında dondu telefon. Pili çıkarmak zorunda kaldım. Bir kez oldu ama tam vaktinde oldu.

arkadaşım bir olay sırf senin başına geldi diye işletim sistemi stabil olmamış mı oluyor o samsungun problemi biz androidden bahsediyoruz sen daha konuyu dahi anlamamışsın not: bende de s4 var ama senin dediğin gibi hiç bir takılma olmadı
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perikentli 6 yıl
s3 mini güncelleme gelmicekmiş abi olay bu ::D
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kemaloztin 6 yıl
sorusu olan bu konuya gelsin ve rusya sürümü dün saat sabah 9.30 da çıktı forum.donanimhaber.com/...
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