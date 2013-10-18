Uluslararası Galaxy S4 versiyonu için Android 4.3 güncellemesi Rusya'da dağıtıma başladı





Dün itibariyle Galaxy S4 LTE GT-I9505 versiyonu için Android 4.3 güncellemesini Almanya'da dağıtıma sokan Samsung, uluslararası versiyon olan GT-I9500 için de zaman kaybetmeden güncellemeyi dağıtmaya başladı.





Uluslararası Galaxy S4 versiyonu için Android 4.3 güncellemesi bu kez ilk olarak Rusya'daki kullanıcılara merhaba dedi. Sabah saatlerinde başlayan güncellemenin ilerleyen günlerde tüm ülkelere yayılması bekleniyor.





Galaxy S4 için Android 4.3 güncellemesinde yer alan yenilikler şu şekilde:





- Cihazı hızlandıran TRIM desteği

- Yaşam takip cihazları ile iletişim için ANT+ kablosuz bağlantı desteği

- Samsung KNOX güvenlik entegrasyonu

- Samsung Wallet sanal cüzdan

- Geliştirilmiş RAM yönetimi

- Geliştirilmiş ekran renk üretimi

- Daha az gecikme süreleri sunan geliştirilmiş TouchWiz ana ekran uygulaması

- Yeni Samsung klavyesi

- Yeni Samsung tarayıcısı

- Yeni okuma modu

- Yeni kamera yazılımı





Bunun yanında güncelleme ile sentetik testlerde cihazın performansı yüzde 20 artış gösteriyor. Tüm Galaxy S4 modellerinin yıl bitmeden Android 4.3 güncellemesini alacağı tahmin ediliyor.

http://www.sammobile.com/2013/10/18/samsung-releases-official-android-4-3-update-for-galaxy-s4-gt-i9500/