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Uncharted 4′ün yeni DLC paketi "The Lost Legacy" duyuruldu

Gerek hikayesi gerek grafik kalitesiyle oyun dünyasının en dikkat çeken yapımlardan birisi olan Uncharted 4'ün "The Lost Legacy" isimli yeni hikaye paketine ait 8 dakikalık ilk video yayınlandı.
2 yıl
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Oyunlar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Anaheim Convention Center’da gerçekleştirilen PlayStation Experience etkinliğinde tanıtılan "The Lost Legacy" yepyeni bir hikaye ile oyunseverlerin karşısına çıkacak. Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu’ndan yaklaşık bir yıl sonrasını konu alacak olan pakette Chloe Frazer isimli yan karakter bu kez başrolde olacak.
The Game Awards 2016'da En İyi Hikaye Sunumu ödülünü alan Uncharted 4 için yayınlanan "The Lost Legacy" DLC paketinin şu ana kadar yapılmış en büyük hikaye genişleme paketi olacağı, öyle ki "Left Behind" DLC’sinden de uzun olacağı resmi kaynaklar tarafından onaylandı.
Henüz çıkış tarihi açıklanmayan içeriğin önümüzdeki yıl içerisinde indirmeye sunulması bekleniyor. Uncharted 4'ün grafik kalitesini devam ettirecek olan The Lost Legacy'nin PlayStation etkinliğinde yayınlanan 8 dakikalık tanıtım videosunu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

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Negan. 2 yıl
Unc.4 te boyle arap ulkesinde mi geciyor videonun girisi super sokaklar falan tam aradigim oyun ps4 pro almak lazim artik
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serafon 2 yıl
şahsen last of us kadar hoşuma gitmedi uncharted nedense
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