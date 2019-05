Uncharted 4′ün yeni DLC paketi "The Lost Legacy" duyuruldu

Anaheim Convention Center’da gerçekleştirilen PlayStation Experience etkinliğinde tanıtılan "The Lost Legacy" yepyeni bir hikaye ile oyunseverlerin karşısına çıkacak. Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu’ndan yaklaşık bir yıl sonrasını konu alacak olan pakette Chloe Frazer isimli yan karakter bu kez başrolde olacak.

The Game Awards 2016'da En İyi Hikaye Sunumu ödülünü alan Uncharted 4 için yayınlanan "The Lost Legacy" DLC paketinin şu ana kadar yapılmışolacağı, öyle ki "Left Behind" DLC’sinden de uzun olacağı resmi kaynaklar tarafından onaylandı.