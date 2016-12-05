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BlackBerry Mercury’ye ait ilk fotoğraflar sızdırıldı

BlackBerry’nin bir süredir üzerinde çalıştığı, Android işletim sistemi ve fiziksel klavye ile birlikte gelecek olan "Mercury" kod adlı yeni nesil akıllı telefonuna ait ilk fotoğraflar ortaya çıktı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarının en önemli oyuncuları arasında yer alan ancak yıllar içerisinde izlediği politika ve satış stratejileriyle rakiplerinin birkaç adım gerisinde kalarak beklentileri karşılayamayan BlackBerry, tekrar eski ihtişamlı günlerine ulaşabilmek için yoğun mesai harcamaya devam ediyor.
Bir süredir yeni akıllı telefon hazırlığında olduğu bilinen üreticinin yakında piyasaya süreceği ve "Mercury" adını taşıyan cihaza ait olduğu söylenen fotoğraflar ilk kez yayınlandı. Çin’in popüler sosyal medya platformu Weibo’da paylaşılan görsellere bakılırsa fiziksel QWERTY klavye ile gelecek olan telefonda 3:2 görüntü oranı sunacak 4.5 inç HD dokunmatik ekranın yer alması bekleniyor.
Diğer taraftan Android 7.0 Nougat işletim sistemine sahip olacağı iddia edilen BlackBerry Mercury’nin Qualcomm Snapdragon 821 işlemci, 3 GB RAM, 18 megapiksel arka ve 8 megapiksel ön kamerayla geleceği kulislerde konuşuluyor. Elbette resmi kaynaklar tarafından henüz doğrulanmayan bu bilgiler şimdilik iddia olmaktan öteye geçemiyor. Mobil pazarda elini güçlendirmek isteyen teknoloji devi bakalım karşımıza nasıl bir cihazla çıkacak...

http://weibo.com/u/2932194921?profile_ftype=1&is_all=1#1480781159481 Yorum Yaz
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hasanandnexus 2 yıl en beğenilen
Hem fiziksel klavye hem android hem büyük ekran. Muazzam olmuş. Pili de büyük olursa vazgeçilmez olur.
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vamp 2 yıl
Ben anlayamiyorum ya. Dokunmatik ekranlar klavyeden kurtulmak icin cikti bu neyin kafasi? Telefonu yana yatirdigimizda ne olacak? Adı akıllı telefon işte. Bosa cikmis bir urun.
Ben anlayamiyorum ya. Dokunmatik ekranlar klavyeden kurtulmak icin cikti bu neyin kafasi? Telefonu yana yatirdigimizda ne olacak? Adı akıllı telefon işte. Bosa ...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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exterminant 2 yıl
bu nedir böyle yahu? tek kelimeyle saçmalık
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hayansame 2 yıl
Istediginiz sey burada yok arkadslar yavasca icinizdeki kotu yorumlari ve anlamsiz bb dusmanlgini iceren sozleri yere birakin ve uzaklasin...
Zaten sizin icin cikan onlarca markanin onlarca tasarimi var. Bu cihazda boyle cikacak bunda kotu ayiplanacak, kucumsenecek nee varda?
Bb bir cizgiisi var ve olabildigince bunu korumaya calisiyor (siz holiganlara ragmen)
Tuslu telefonlra saldiryorsunuz. devri kapandi acilmayaxak diye cok bilmislikte yapiyorsunuz, Yasiniz birden ucup gidiyor, kuculuyorsunuz.

Umarim kaliteden odun vermez ve fiyat performans olur.
Androidin hantalliginida kendince cozumlerle iyilestirebilir.
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okan_cehapelioglu 2 yıl
Pasaport ve priv kaliteli cihazlardı artık odm üretilecek blackberry cihazların eskisi gibi kaliteli olacağını düşünmüyorum
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Ve3k 2 yıl
ben kadar berbat bir tasarım ilk defa görüyorum :d
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TheNewAtilla 2 yıl
böyle bir telefonu alabilirim. lg g2ye ne yüklersem yükleyeyim adam akıllı yazı yazamıyorum. yalnız f/p bir ürün olsun ki piyasada tutunsun. aksi halde işi zor.
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kadirirdem 2 yıl
abi fiziksel klavye mi kaldı ya ,yapmayın lütfen....
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DH Misafiri 2 yıl
Elinde priv gibi bir tasarım harikası varken bu nedeennn????
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Takeshi Kovacs 2 yıl
Bold serisi gibi cihazlar üretip akıllı hale getirmediği sürece batmaya mahkum olacaklar
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CiGaHaGi 2 yıl
Fena durmuyor, fiyat 1.500 civarı olursa iyi satar.
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canmania 2 yıl
BlackBerry, tekrar eski ihtişamlı günlerine ulaşabilmek için yoğun mesai harcamaya devam ediyor.
Cihaz buysa boşa çalışmışlar
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