BlackBerry Mercury’ye ait ilk fotoğraflar sızdırıldı

Akıllı telefon pazarının en önemli oyuncuları arasında yer alan ancak yıllar içerisinde izlediği politika ve satış stratejileriyle rakiplerinin birkaç adım gerisinde kalarak beklentileri karşılayamayan BlackBerry, tekrar eski ihtişamlı günlerine ulaşabilmek için yoğun mesai harcamaya devam ediyor.

Bir süredir yeni akıllı telefon hazırlığında olduğu bilinen üreticinin yakında piyasaya süreceği ve "Mercury" adını taşıyan cihaza ait olduğu söylenen fotoğraflar ilk kez yayınlandı. Çin’in popüler sosyal medya platformu Weibo’da paylaşılan görsellere bakılırsa fiziksel QWERTY klavye ile gelecek olan telefonda 3:2 görüntü oranı sunacak 4.5 inç HD dokunmatik ekranın yer alması bekleniyor.

Diğer taraftan Android 7.0 Nougat işletim sistemine sahip olacağı iddia edilen BlackBerry Mercury’nin Qualcomm Snapdragon 821 işlemci, 3 GB RAM, 18 megapiksel arka ve 8 megapiksel ön kamerayla geleceği kulislerde konuşuluyor. Elbette resmi kaynaklar tarafından henüz doğrulanmayan bu bilgiler şimdilik iddia olmaktan öteye geçemiyor. Mobil pazarda elini güçlendirmek isteyen teknoloji devi bakalım karşımıza nasıl bir cihazla çıkacak...

http://weibo.com/u/2932194921?profile_ftype=1&is_all=1#1480781159481