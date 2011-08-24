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United Airlines 11,000 iPad cihazını pilotlara elektronik uçuş çantası olarak dağıtacak

7 yıl
2,9b
1
23
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Son birkaç aydır hava yolları firmaları tablet cihazlarının uçaklarında multimedya veya bilgilendirme amaçlı kullanımı konusunda yeni adımlar atıyor. Kabin içine monte fazla fonksiyon sunmayan ekranlar yerine efektif tabletlerin kullanılması, yolcu bilgilerinin basılı dosyalar yerine iPad’ler üzerinden takip edilmesi gibi yenilikçi uygulamalar başlamış durumda.

Amerikan havacılık şirketi United Airlines ise pilotların yanında taşıdıkları uçuş çantasının yerine iPad kullanmalarını test eden yeni bir program başlattı. Programda pilotların ağır uçuş çantalarından kurtularak daha fonksiyonel iPad kullanımına geçmeleri ve verimliliğin artması hedefleniyor. Programın adı ise Elektronik Uçuş Çantası -EFB.

Program gereği United Airlines ve Continental Airlines şirketlerinde görevli pilotlara 11 000 adet iPad dağıtılacak. Hali hazırda pilotların taşıdığı uçuş çantalarında çalışma rehberleri, sefer çizelgeleri, referans el kitapları, uçuş kontrol listeleri, hava durumu grafikleri ve kayıt defterleri gibi dökümanlar bulunuyor ve ağırlığı 20kg'ye ulaşıyor. Program sürecinde verilecek iPad'ler ise yaklaşık 800gr ağırlığında.

Programın hayata geçirilmesiyle kağıt kullanımı, baskı maliyeti, yakıt tüketimi gibi konularda maksimum tasarruf sağlanacak. 

United Airlines bir yılda 16 milyon sayfa kağıt, 1900 ağaç, 1 000 m3 yakıt tasarruf edeceğini açıkladı. Atmosfere ise 3208 metrik ton daha az gaz salınımı olacak. Belge inceleme ve baskı bekleme gibi işlemlerden kurtulmak da ayrıca zaman kazandıracak.

Programda kullanılan iPad'lere tüm uçuş gereksinimleri yüklenmiş olacak. Ayrıca Jeppesen Mobile FliteDeck adlı detaylı uçuş bilgilerini veren bir uygulama da yüklü gelecek. Ancak abonelik ücretli olacak.

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sahoron 7 yıl
Sanırım aramızda pilotluk ile bilgisi olanlar var. Madem konusu açılmışken pilot olmanın yollarını felan anlatabilirler mi?
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TuVNeRa 7 yıl sahoron
sahoron

Sanırım aramızda pilotluk ile bilgisi olanlar var. Madem konusu açılmışken pilot olmanın yollarını felan anlatabilirler mi?


forum.donanimhaber.com/...
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dere.beyi 7 yıl
saol kardeş bakalım kader kısmette nevar :)
millet ayıp etmeyin ya apple mış samsung muş sizene siz onları koruyunca paramı kazanıosunuz sanki ölseniz umurlarında olmazsınız siz boşverin elin adamlarını savunup kendi ırklarınıza küfredip aşşalamayın birbirimizden başka dostlarımız yokkk.......
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some_one 7 yıl
Bu iki sirkette 11000 pilot mu varmis, bir yanlislik olmasin?
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umutarslan.com 7 yıl
dere.beyi
pilot olmak biraz zor çok iyi bir ingilizce ve çok iyibir üni. statüsünde matematik + 60,000 $ para gerek :))

ingilizceleri çok komik :D ben arada telsiz konuşmalarını dinliyorum.muhabbet ingilizce sonunda iyi akşamlar.güle güle diyorlar :D
iststatus.com/... buradan istanbul kuleyi dinleyebilirsin
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AhmedKaymakcı 7 yıl umutarslan.com
umutarslan.com

dere.beyi

pilot olmak biraz zor çok iyi bir ingilizce ve çok iyibir üni. statüsünde matematik + 60,000 $ para gerek :))


ingilizceleri çok komik :D ben arada telsiz konuşmalarını dinliyorum.muhabbet ingilizce sonunda iyi akşamlar.güle güle diyorlar :D

iststatus.com/... buradan istanbul kuleyi dinleyebilirsin


site mükemmelmiş teşekkürler
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dere.beyi 7 yıl
sabe
kıbrısta üniversite bitirip, sokaktaki insanarla konuşabileceğin bir ingilizce ilede pilot olunabiiyor.THY pilot alımı yaparken kuzen basvurdu, şu an 2-3 senelik yardımcı pilot.

nasıl yani uçuş okuluna gitmedimi benim bildiğimde uçak mügendisliği havacılık okumak 4 sene sürüyor ?
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sabe 7 yıl dere.beyi
dere.beyi

sabe

kıbrısta üniversite bitirip, sokaktaki insanarla konuşabileceğin bir ingilizce ilede pilot olunabiiyor.THY pilot alımı yaparken kuzen basvurdu, şu an 2-3 senelik yardımcı pilot.


nasıl yani uçuş okuluna gitmedimi benim bildiğimde uçak mügendisliği havacılık okumak 4 sene sürüyor ?


Onun başvurduğu zaman mühendislik diploması olanlar başvurabiliyordu.Şimdi nasıldır bilmiyorum.Hangi mühendislikler onuda bilmiyorum, kendisi elektrik elektronik bitirmişti.
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sabe 7 yıl
kıbrısta üniversite bitirip, sokaktaki insanarla konuşabileceğin bir ingilizce ilede pilot olunabiiyor.THY pilot alımı yaparken kuzen basvurdu, şu an 2-3 senelik yardımcı pilot.
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dere.beyi 7 yıl
pilot olmak biraz zor çok iyi bir ingilizce ve çok iyibir üni. statüsünde matematik + 60,000 $ para gerek :))
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Stanislas Xavier 7 yıl
fox-mete
11.000 ipad cok buyuk bi rakam applein disariya uretimi durdurup sirf belirli bir sure onlara calismasi gerekir

Yok daha neler .... 11 bin yazıyor 11 milyon değil biz sadece paralardan sıfır attık yani sayılar hala normal...kendine gel....
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Adam Lallana 7 yıl
Pilot olmak vardı valla.10000 dolar maaş+beleş ayped
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Krauser DMC 7 yıl
Steve Jobs ölünce mezar taşına (belkide mezar tableti yaparlar) iDied yazdırırsa hiç şaşırmam. heryer elma olucak gibi bu gidişle...
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dere.beyi 7 yıl
darısı okullarında başına pek bşy istemiyoruzki öyle ipad falan pdf okuyucu bi elektronik kitapda işi görür minicik çocuklar 10 kg luk çanta taşımak zorunda kalmazlar o karda kışta.
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