United Airlines 11,000 iPad cihazını pilotlara elektronik uçuş çantası olarak dağıtacak

Son birkaç aydır hava yolları firmaları tablet cihazlarının uçaklarında multimedya veya bilgilendirme amaçlı kullanımı konusunda yeni adımlar atıyor. Kabin içine monte fazla fonksiyon sunmayan ekranlar yerine efektif tabletlerin kullanılması, yolcu bilgilerinin basılı dosyalar yerine iPad’ler üzerinden takip edilmesi gibi yenilikçi uygulamalar başlamış durumda.





Amerikan havacılık şirketi United Airlines ise pilotların yanında taşıdıkları uçuş çantasının yerine iPad kullanmalarını test eden yeni bir program başlattı. Programda pilotların ağır uçuş çantalarından kurtularak daha fonksiyonel iPad kullanımına geçmeleri ve verimliliğin artması hedefleniyor. Programın adı ise Elektronik Uçuş Çantası -EFB.





Program gereği United Airlines ve Continental Airlines şirketlerinde görevli pilotlara 11 000 adet iPad dağıtılacak. Hali hazırda pilotların taşıdığı uçuş çantalarında çalışma rehberleri, sefer çizelgeleri, referans el kitapları, uçuş kontrol listeleri, hava durumu grafikleri ve kayıt defterleri gibi dökümanlar bulunuyor ve ağırlığı 20kg'ye ulaşıyor. Program sürecinde verilecek iPad'ler ise yaklaşık 800gr ağırlığında.





Programın hayata geçirilmesiyle kağıt kullanımı, baskı maliyeti, yakıt tüketimi gibi konularda maksimum tasarruf sağlanacak.





United Airlines bir yılda 16 milyon sayfa kağıt, 1900 ağaç, 1 000 m3 yakıt tasarruf edeceğini açıkladı. Atmosfere ise 3208 metrik ton daha az gaz salınımı olacak. Belge inceleme ve baskı bekleme gibi işlemlerden kurtulmak da ayrıca zaman kazandıracak.





Programda kullanılan iPad'lere tüm uçuş gereksinimleri yüklenmiş olacak. Ayrıca Jeppesen Mobile FliteDeck adlı detaylı uçuş bilgilerini veren bir uygulama da yüklü gelecek. Ancak abonelik ücretli olacak.