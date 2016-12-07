Unuttuğumuz bilgiler aslında halen beynimizdeki yerini koruyor

Picower Enstitüsü'ndeki araştırmacıların fareler üzerinde yaptığı son araştırmada beyne lazer ışınlarıyla yapılan uyarılar sayesinde kısa vadedeki unutulan bilgiler geri kazanılabildi. Yeni çalışma özellikle de alzheimer gibi hastalıklar için bir umut ışığı olabilir zira bu yöntem sayesinde hastaların hayat kalitesi büyük oranda artacaktır. Öte yandan bu deney, aynı zamanda bilimin şu ana kadar hep araştırma konusu olan beynin çalışma mekanizmasına da ışık tutuyor.

Alzheimer hastasıyla benzer belirtiler gösteren farenin hipokampusundan bir hücre

Alzheimer hastası bir farenin hipokampusu

Travma sonrası hafızayı geri kazanmak mümkün Sonuç olarak çalışmanın en büyük katkısı ise unutulan bilgilerin aslında halen beyinde saklandığını fakat sadece erişime kapalı halde bulunduğunu ortaya çıkarması oldu. Ek olarak bu sayede trafik kazalarında ve çeşitli travmalarda şayet beyin çok ciddi bir oranda hasar görmemişse aynı yöntem sayesinde hastaların hafızalarını geri kazanmaları sağlanabilir. Çalışma henüz insanlarda denenmiş değil ve nasıl bir sonuç yaratacağı büyük merak konusu.

http://time.com/3899789/lost-memories-retrieved/

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Araştırmadaaçıdanbilinenkullanıldı. Çalışmaadı verilen yöntem yardımıyla fare beynininsorumlu hücreleri lazer ışınlarıylave buna bağlı olarak bu deney için özel olarakçeşitli koşullardakitakip edilerek yapıldı.