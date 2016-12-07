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Unuttuğumuz bilgiler aslında halen beynimizdeki yerini koruyor

Son yapılan bir araştırma, beynin kısa vadedeki anıları ufak bir uyarı yardımıyla hatırlayabildiğini gösterdi. Uzun vadedeki unuttuklarımız içinse durum biraz daha farklı. İşte detaylar:
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Metehan Göktaş
Yazar
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Unuttuğumuz bilgiler aslında halen beynimizdeki yerini koruyor


Picower Enstitüsü'ndeki araştırmacıların fareler üzerinde yaptığı son araştırmada beyne lazer ışınlarıyla yapılan uyarılar sayesinde kısa vadedeki unutulan bilgiler geri kazanılabildi. Yeni çalışma özellikle de alzheimer gibi hastalıklar için bir umut ışığı olabilir zira bu yöntem sayesinde hastaların hayat kalitesi büyük oranda artacaktır. Öte yandan bu deney, aynı zamanda bilimin şu ana kadar hep araştırma konusu olan beynin çalışma mekanizmasına da ışık tutuyor.
Unuttuğumuz bilgiler aslında halen beynimizdeki yerini koruyor
 
 Alzheimer hastasıyla benzer belirtiler gösteren farenin hipokampusundan bir hücre
Araştırmada insanlara genetik açıdan benzemesiyle bilinen fareler kullanıldı. Çalışma optogenetik adı verilen yöntem yardımıyla fare beyninin hipokampusundaki hafızadan sorumlu hücreleri lazer ışınlarıyla uyarılarak ve buna bağlı olarak bu deney için özel olarak eğitilen farelerin çeşitli koşullardaki hatırlamaya bağlı tepkileri takip edilerek yapıldı.

Unuttuğumuz bilgiler aslında halen beynimizdeki yerini koruyor
Alzheimer hastası bir farenin hipokampusu

Travma sonrası hafızayı geri kazanmak mümkün

Sonuç olarak çalışmanın en büyük katkısı ise unutulan bilgilerin aslında halen beyinde saklandığını fakat sadece erişime kapalı halde bulunduğunu ortaya çıkarması oldu. Ek olarak bu sayede trafik kazalarında ve çeşitli travmalarda şayet beyin çok ciddi bir oranda hasar görmemişse aynı yöntem sayesinde hastaların hafızalarını geri kazanmaları sağlanabilir. Çalışma henüz insanlarda denenmiş değil ve nasıl bir sonuç yaratacağı büyük merak konusu.

http://time.com/3899789/lost-memories-retrieved/ Yorum Yaz
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exterminant 2 yıl en beğenilen
unutma zaten hafızada var olan bilgiyi geri çağıramama durumudur, bilgilerin bir yere kaybolduğu yok
2 Yanıt Yanıtla +26
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hanımneder 2 yıl exterminant
exterminant
unutma zaten hafızada var olan bilgiyi geri çağıramama durumudur, bilgilerin bir yere kaybolduğu yok

Editörü bitirdin, şu cümleyle
exterminantunutma zaten hafızada var olan bilgiyi geri çağıramama durumudur, bilgilerin bir yere kaybolduğu yokEditörü bitird...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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Musty3535123 2 yıl
beyin hiçbir bilgiyi silmiyorsa yeni bilgileri üstünemi yazıyor yoksa sınırsız depolama alanımı var :)
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1 Avatar
Behnanbalaban 2 yıl
Hafıza dediğiniz şey nöronal plastisitedir, yani yeni sinapsların oluşması ve reseptör-nörotransmitter ilişkisini güçlendirecek yapısal-kimyasal değişimlerdir. Bunlar öyle hemencecik oluşmaz, tekrar yapmak gerekir o bilgi için. Ne kadar tekrar yapılırsa o kadar kalıcı hale gelir.
Sıradan bir hard-disk değil beynimiz, her şeyi içine atıp saklamıyor. En önemli yeteneği unutmak, eğer unutamıyor olsaydık içinde bulunduğumuz an'ı yaşayamazdık.
West-World'e buna değiniliyor, tavsiye ederim hafıza ve bilinç arasındaki ilişkiyi daha iyi anlamak için.
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murdocklawless 2 yıl
demek ki beyinde TRIM desteği yok.
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asılsız.ihbar 2 yıl
daha iyi birazdaha gelişse beyne matematigide yerleştirirler. :)
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casperfriendly 2 yıl
Sadece düşünün... Beyin mükemmel bir şey, Yaratıcının insana en büyük hediyesi...
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aycibin 2 yıl
kadınlar hiçbirşeyi unutmaz.sadece ertelerler!
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Musty3535123 2 yıl
beyin hiçbir bilgiyi silmiyorsa yeni bilgileri üstünemi yazıyor yoksa sınırsız depolama alanımı var :)
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crossmatch 2 yıl
Unutkanlığın başlıca nedeni beynin enerji üretememesi. Buna neden de modern beslenme alışkanlıklarımız. İnsanoğlu biyolojik olarak zamanın gerisinde kaldı. Teknolojinin gelişmesi ile de kalmaya devam edecek. Şu zamanda eğitim hayatı dışında çok fazla düşünmeye gerek duymuyoruz. Haliyle beyin bazal olmanın dışında çok fazla enerji tüketme ihtiyacı da duymuyor. Cyberpunk gelecekte çoğunluğumuz bitkisel hayatlar yaşayacak gibi.
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exterminant 2 yıl en beğenilen
unutma zaten hafızada var olan bilgiyi geri çağıramama durumudur, bilgilerin bir yere kaybolduğu yok
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hanımneder 2 yıl exterminant
exterminant
unutma zaten hafızada var olan bilgiyi geri çağıramama durumudur, bilgilerin bir yere kaybolduğu yok

Editörü bitirdin, şu cümleyle
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kadirirdem 2 yıl exterminant
exterminant

unutma zaten hafızada var olan bilgiyi geri çağıramama durumudur, bilgilerin bir yere kaybolduğu yok

Editör: "error 404 found " oldu. :)
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arel.gr 2 yıl
bu olasılığa hep inanıyordum.
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