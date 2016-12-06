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Intel Apollo Lake platformu NUC konseptine geliyor

Intel’in giriş seviyesi ve kolay erişilebilir bilgisayar sistemlerine yönelik olarak geliştirdiği yeni nesil Atom işlemci ailesi Apollo Lake NUC sistemlerde yerini almaya hazırlanıyor.
2 yıl
2,1b
1
5
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel Apollo Lake platformu NUC konseptine geliyor

Intel’in güçlü sistemleri kompakt yapılara sığdırmayı amaçlayan NUC bilgisayar konsepti zaman zaman alt seviyelere de iniyor. Geçmiş yıllarda Atom mimarisine yönelen konseptin şimdiki durağı ise Apollo Lake platformu oldu.

Apollo Lake

Maliyet odaklı hepsi bir arada bilgisayarlar, minik sistemler, 2si1 arada formundaki bazı melez bilgisayarlar ve tabletlerde kullanmak üzere tasarlanan Intel Apollo Lake, selefi gibi 14nm üretim sürecini temel alıyor ancak önemli iyileştirmelerle geliyor. Goldmont kod adlı yeni x86 işlemci mimarisini baz alan aile, Skylake işlemcilerde gördüğümüz 9. nesil entegre grafik birimlerini getiriyor. 

Ayrıca Bkz. "LCD ekranlar siyah renk konusunda OLED ekranları yakalıyor"

Aile içerisinde 2 ve 4 çekirdekli işlemciler yer alıyor. Frekans değerleri ise 2.7GHz seviyesine kadar çıkabiliyor. Agresif bir enerji verimliliği izleyecek olan ailede 6W-10W arasında değişen ısıl tasarım birimleri göreceğiz. İlk bilgilere göre, Cherry Trail ile kıyaslandığında yüzde 30 performans artışı ve yüzde 15 daha fazla enerji tasarrufu söz konusu. Özellikle tabletler açısından baktığımızda Apollo Lake oldukça önemli termal ve performans avantajları ile geliyor.

HEVC ve VP9 kodekli 4K içeriklere donanımsal destek sunması ile de ön çıkan Apollo Lake ailesinin kurumsal taraftaki çözümlerinde 8 çekirdeğe kadar ölçeklendirme yapılabilecek. Isıl tasarım gücü de buna göre değişecek.

Yeni NUC konfigürasyonu

Intel’in yeni NUC bilgisayarlarının anakartları için yayınladığı konfigürasyon rehberinde NUC6CAYH ve NUC6CAYS numaralı iki yeni model yer alıyor. 10 watt TDP değerine sahip 4 çekirdekli Intel Celeron J3455 işlemcinin lehimli olarak geldiği bu yeni modellerden NUC6CAYH barebone tarzında. NUC6CAYS ise tam donanımlı olacak.

Seride 8GB’a kadar 1866MHz DDR3L SO-DIMM bellek seçeneği, eMMC sürücü, 2.5 inç SATA 6Gbps sürücü, M.2 2230 modül yuvası bulunuyor. Bağlantı tarafında 3.5mm jak, IR sensör, 4 adet USB 3.0 girişi (kapalı halde şarj imkanı), tam boy SDXC yuvası, Ethernet portu, TOSLINK portu, iç kısımda USB 2.0 slotu sayılabilir.

Ayrıca Bkz. "HP’den 8TB RAM kapasiteli süper bilgisayar"

Yukarıdaki saydıklarımız barebone yapısı için. Tam donanımlı versiyonda ise 2GB RAM ve 32GB eMMC bellek yer alıyor. Farklı versiyonlarda bu donanım değişecek mi şimdilik bilinmiyor.

Giriş seviyesinde de olsa NUC sistemlerine gelişmiş çoklu ortam yetenekleri kazandıracak olan Intel Apollo platformunu muhtemelen üretici ortak örneklerinde de göreceğiz. Böylece konseptin daha fazla tüketiciye ulaşma imkanı doğmuş olacak. 

 

http://hexus.net/tech/news/systems/99985-intel-apollo-lake-nuc-board-specifications-published/ Yorum Yaz
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erkange 2 yıl en beğenilen ingilizajani
ingilizajani
erkange

Bu tarz ürünlerin satışı %90 kurumsal projelere oluyor.
Okullarda akıllı tahta, avm ve hava alanlarında digital signage denen büyük ekran yönetimlerinde vs kullanılıyor. 4K videoyu doğal olarak oynatabilmesi gerekenden fazla bile bir özellik.

Evde ise htpc yani sinema vs indirme izleme bilgisayarı olarak kullanılabilir.

senin kafan mı iyi Canyon Nuc ile CS:GO oynuyorum.

Biraz aile terbiyesi almış olsan, hiç tanımadığın birine bu şekilde yazmazsın.
Ayrıca okuduğunu anlamak içinde çaba göstermelisin.
Ben bu cihazlarla oyun oynanmaz mı yazmışım?
Şu anda kullanılan mevcut alanları yazmışım. Sadece buralarda kullanılır başka yerde de kullanılmaz gibi bir şey de yazmadığıma göre terbiyesizliğin lüzumu yok.
Ayrıca haber başlığında bile geçen ve habere konu olan apollo lake platformu atom/celeron/pentium işlemcileri kapsar.
Okuyup anlayabileceksen şuradan bakabilirsin ; ark.intel.com/...
Senin bahsettiğin Canyon lake ise i7 işlemci kullanılan bir farklı bir seri.
ingilizajanierkangeBu tarz ürünlerin satışı %90 kurumsal projelere oluyor.Okullarda akıllı tahta, avm ve ha...
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tropik17 2 yıl
Nuc'lar çok pahalı. İnsanın aklına gelen ilk fikir buna bu kadar para vereceğime gider şunu alırım oluyor.
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CeeMoo 2 yıl tropik17
tropik17

Nuc'lar çok pahalı. İnsanın aklına gelen ilk fikir buna bu kadar para vereceğime gider şunu alırım oluyor.

Hatta onun yerine Laptop alınıyor.
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alprkrkmz 2 yıl
2gb ram ile 4gb ram arasında fiyat olarak ne kadar fark var da 2 koyuyorlar anlamıyorum. Ne kadar maliyetli olabilir. Anakartta da ne kadar yer kaplayacak ki. Ofis bilgisayarı ya da multimedya bilgisayarı olarak alınabilir bunlar ama inatla 4gb koymuyorlar.
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erkange 2 yıl
Bu tarz ürünlerin satışı %90 kurumsal projelere oluyor.
Okullarda akıllı tahta, avm ve hava alanlarında digital signage denen büyük ekran yönetimlerinde vs kullanılıyor. 4K videoyu doğal olarak oynatabilmesi gerekenden fazla bile bir özellik.
Evde ise htpc yani sinema vs indirme izleme bilgisayarı olarak kullanılabilir.
1 Yanıt Yanıtla +2
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