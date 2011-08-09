Ürdün 2014’te Star Trek tema parkını hizmete açacak

Son dönemlerde Arap ülkelerinde teknolojinin gelişimine paralel olarak önemli yapılar yükselmeye başladı. Dubai’de 7 yıldızlı Burj el Arap oteli, Palmiye turizm adası, Mekke’de gökdelen şehirleri özellikle petrol zengini Arap şeyhleri tarafından finanse ediliyor. İddialı bir proje ile turizme yatırım yapan diğer bir Arap ülkesi Ürdün.





Rubicon firması tarafından Akabe şehri liman bölgesinde 184 dönümlük bir alana tematik parklar ve gökdelenlere sahip bir turizm merkezi inşa ediyor. Merkezin adı Red Sea Astrarium olacak. Bu merkezin bir bölümü efsane Star Trek filmine ait tema parkına ayrıldı.





2014 yılında faaliyete girmesi planlanan parkın fikir babası kendisi de bir Star Trek hayranı olan Kral 2. Abdullah. Kral proje için 1.5 milyar dolarlık bir bütçe ayırdı. Tema lisansları için Paramount ve CBS şirketi ile anlaşmalar yapıldı. Parkın lisans hakları CBS şirketine ait olacak.





Red Sea Astrarium tamamen güneş enerjisi ile beslenecek. Merkezde tüm gerçek dünya aktivitelerinin yanında güneş ve rüzgar gücünden enerji elde etme yolları ders şeklinde ziyaretçilere aktarılacak.





Parkın bölgenin Disneyland’ı olması bekleniyor.