112'ye asılsız ihbara 30 bin TL ceza kesilecek!

112'yi meşgule etme cezası 250 TL'den 1.500 TL'ye yükseldi
30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 42/A maddesi güncellendi. Artık 112 Acil Çağrı Merkezini meşgul etmek amacıyla arayarak görevlilerle konuşan veya ısrarla çağrı bırakan kişiye, il valileri tarafından 1.500 TL idari para cezası uygulanacak. Bir yıl içinde tekrar gereksiz çağrı yapan kişilere 3.000 TL para cezası kesilecek. Daha önce 112'yi meşgul edenlere 250 TL para cezası uygulanıyordu.
Asılsız ihbara 30 bin TL ceza!
112 Acil Çağrı Merkezi'ne asılsız ihbarda bulunulması ve olay yerine giden ekiplerce asılsız ihbar tespiti yapılması halinde kişiye 15.000 TL idari para cezası verilecek. Bir yıl içinde tekrar asılsız ihbar yapan kişilere ise 30.000 TL idari para cezası uygulanacak.
Tüm acil durum numaraları 112'de birleştiBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.