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    112'ye asılsız ihbara 30 bin TL ceza kesilecek!

    112 Acil Çağrı Merkezini meşgul eden ve asılsız ihbarda bulunanlara yönelik ceza miktarını artıran düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 112 asılsız ihbar cezası ne kadar?

    112'ye asılsız ihbara 30 bin TL ceza kesilecek! Tam Boyutta Gör
    112 Acil Çağrı Hattını gereksiz yere meşgul edenlere getirilen ceza miktarının artırılmasına yönelik olarak TBMM'de kabul edilen kanun teklifi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 112'yi meşgul edenlere 30 bin TL'ye varan ceza kesilecek!

    112'yi meşgule etme cezası 250 TL'den 1.500 TL'ye yükseldi

    30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 42/A maddesi güncellendi. Artık 112 Acil Çağrı Merkezini meşgul etmek amacıyla arayarak görevlilerle konuşan veya ısrarla çağrı bırakan kişiye, il valileri tarafından 1.500 TL idari para cezası uygulanacak. Bir yıl içinde tekrar gereksiz çağrı yapan kişilere 3.000 TL para cezası kesilecek. Daha önce 112'yi meşgul edenlere 250 TL para cezası uygulanıyordu.

    Asılsız ihbara 30 bin TL ceza!

    112 Acil Çağrı Merkezi'ne asılsız ihbarda bulunulması ve olay yerine giden ekiplerce asılsız ihbar tespiti yapılması halinde kişiye 15.000 TL idari para cezası verilecek. Bir yıl içinde tekrar asılsız ihbar yapan kişilere ise 30.000 TL idari para cezası uygulanacak.

    Tüm acil durum numaraları 112'de birleşti

    112'ye asılsız ihbara 30 bin TL ceza kesilecek! Tam Boyutta Gör
    Acil servislere tek hattan ulaşılması için Ambulans, İtfaiye, Polis, Jandarma, AFAD gibi tüm acil hatlar 112'de birleştirilmişti. Bugünden itibaren 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak hattı meşgul edenlere ve asılsız ihbarda bulunan kişilere yeni ceza tutarlarında işlem yapılacak.
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    goro1982 21 saat önce

    yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.

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