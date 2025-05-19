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    Türkiye'nin ilk melodili yolu Ankara'da kullanıma açıldı

    Türkiye'nin ilk melodili yolu Ankara'da kullanıma açıldı. Nallıhan-Beypazarı Devlet Yolu üzerinde kurulan bu sistem, araçların geçişine bağlı olarak melodiler oluşturuyor.

    Türkiye melodili yol Tam Boyutta Gör
    Daha önce Japonya, Güney Kore, Hollanda gibi ülkelerde örneklerini gördüğümüz melodili yol uygulaması artık Türkiye'de! Türkiye'nin ilk "melodili" yolu Ankara'da, Nallıhan-Beypazarı Devlet Yolu üzerinde kuruldu.

    Hem sürüş güvenliğini arttırmak hem de daha keyifli bir yolculuk sunmak için tercih edilen melodili yol sistemi, araçların yol üzerindeki hareketlerine bağlı olarak melodiler oluşturuyor. Bu sistem, asfalt yüzeyine belirli aralıklarla açılan özel oluklar sayesinde çalışıyor. Bu oluklar, araç tekerlekleri üzerinden geçerken titreşim oluşturarak ses üretiyor. Olukların derinliği, genişliği ve aralarındaki mesafe gibi tasarımsal detaylar, ortaya nasıl bir melodinin çıkacağını belirliyor. Ankara'daki melodili yol için  Mozart'ın "Türk Marşı" tercih edildi.

    Melodili Yollar, Sürüş Güvenliğine Katkıda Bulunuyor

    Sürücü yalnızca belirli bir hız aralığında giderken melodiyi düzgün duyabiliyor. Bu da sürücüleri belirlenen hız sınırına uymaya teşvik ediyor. Ayrıca yolda oluşan melodi, sürücün dikkatinin dağılmasını engelliyor. Bu tarz yollar şehir içi ulaşımda kullanılmaya pek uygun olmasa da yaşam alanlarından uzaktaki yollarda daha yaygın şekilde kullanılmaya başlandıklarını görebiliriz.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Uygulama, ilk kez Karayolları 4. Bölge Müdürlüğünün sorumluluğundaki Nallıhan-Beypazarı Devlet Yolu'nun 21. kilometresindeki Eymir köyü mevkisinde tamamlandı, Nallıhan Davutoğlan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nı etkilemeyecek bir mesafede hayata geçirildi. 12 Mayıs'ta başlattığımız çalışmalar 16 Mayıs'ta sona erdi. Sürücüler, belirli bir hızda seyrederken Mozart'ın Türk Marşı'nı net şekilde duyabiliyorlar." ifadesini kullandı.

    Bakan Uraloğlu, uygulamanın ikinci etabı için çalışmaların 17 Mayıs'ta Ankara-Eskişehir Devlet Yolu'nun Sivrihisar çıkışı 37. kilometresinde Kertek mevkisinde başlatıldığını belirterek, "Benzer uygulamaların yapıldığı diğer ülkelerde yerleşim yerlerine yakın kesimlerde gürültü nedeniyle şikayetler artıyor. Biz bu nedenle uygulamaları yerleşim alanlarından uzakta yapmayı tercih ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu ve ekledi:

    "Melodili yol uygulamasının en iyi sonuca ulaşması için taşıtların saatte ortalama 100 kilometrelik sabit hızlarda seyredebileceği, yolun düz olduğu, üstyapı bozuklukların olmadığı, pürüzsüz kaplamaya sahip yollarda yapılması gerekiyor. Melodili yol uygulamasının, kısa sürede aşınarak özelliğini kaybetmemesi ve melodinin en net şekilde duyulabilmesi için mümkün olduğunca düşük trafik hacmi olan, özellikle ağır taşıt trafiğinin az olduğu yollara yapılması önem arz ediyor."

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    TheLuBu 1 gün önce

    100 yıl sonra yıldızlararası boşluğa bir uzaygemisi ile belki insanları belki de yapay zekaya sahip robotları göndeririz.

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    Evren7 3 gün önce

    biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz

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    goro1982 4 gün önce

    yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.

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