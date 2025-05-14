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    Tesla’nın insansı robotu Optimus’tan etkileyici dans videosu

    Elektrikli otomobil devi olsan Tesla, yıllardır insansı robot Optimus üzerinde çalışıyor. Ve kısa süre önce yayınlanan videoda Optimus’un gelmiş olduğu nokta gözler önüne seriliyor.

    Tesla’nın insansı robotu Optimus’tan etkileyici dans videosu Tam Boyutta Gör
    Tesla, 2021 yılında AI Day sırasında bir insansı robot geliştirdiğini duyurmuştu. O zamanlar şirketin bir prototipi bile yoktu. Hatta duyuru için robot kıyafeti giymiş bir insan sahneye çıkmıştı. Aradan sadece kabaca dört yıl geçmiş olmasına rağmen Tesla’nın Optimus adlı insansı robotuyla katetmiş olduğu yol etkileyici. Bu ilerleme ise son olarak paylaşılan dans videosuyla sergilendi.

    Optimus'tan dans videosu

    İlk işlevsel prototipine 2022’de kavuşan Optimus, ayakta durmakta bile zorlanıyordu. 2023 yılında ise çok daha gelişmiş Optiumus Gen 2 tanıtılmıştı. Geçtiğimiz yıl ise We, Robot etkinliğinde birden fazla Optimus’un insanlara servis yaptığı ve etkileşime girdiği gösterilmişti. Ancak burada işler kötü sonuçlandı çünkü tüm robotlar teleoperasyon ile yanı uzaktan kontrol ediliyordu. Bu, rakiplerdeki gelişim göz önüne alındığında Tesla’ya yoğun eleştiriler olarak geri döndü.

    Ancak şimdi ise Optimus, dans videosu ile rakiplerini yakaladığını gösteriyor. Kablosuz ve uzaktan kontrol edilmeden, normal hızda dans eden Optimus, akıcı hareketleriyle ön plana çıkıyor. Şirketin Optimus programının başındaki isim olan Milan Kovac, yaptığı açıklamada her şeyin gerçek zamanlı olduğunu ve hareketlerin simülasyonda öğrenilip robota aktarıldığını söyledi. Kovac, simülasyon ortamını da iyileştirdiklerini ve bu sayededaha sağlam bir yürüme ve çevik vücut kontrolü sağladıklarını da aktarıyor.

    Elbette Boston Dynamics, Agility Robotics, Figure ve Unitree gibi rakiplerle kıyaslandığında Optimus’un onlardan daha gelişmiş olduğunu söylemek zor. Hatta şimdiye kadar onlardan geride görünüyordu. Bundan sonraki aşama ise üretim. Tesla’nın Fremont tesisinde halihazırda sınırlı üretim başlamış durumda. CEO Elon Musk ise 2025'te iç kullanım için ve 2026'ya kadar dış satışlar için 1.000'den fazla Tesla Optimus üretmeyi planlıyor. Musk, robotun fiyatını 25.000 ila 30.000 dolar arasında konumlandırmayı hedeflerken bu robot sayesinde Tesla’nın 25 trilyon dolarlık bir şirket haline gelebileceğini öne sürüyor.

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    Yerli uçan araba AirCar, ilk kez insanlı uçtu

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    elcas 1 gün önce

    yani bütün çöpleri geri döüştürerek araç yapmışlar. bunu da değerli olarak mı açıklıyorlar.

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    turkelvis 3 gün önce

    Arabamız yerli ve milli

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