Uygulama Haber 14 Mayıs: "Yeni çıkan uygulamalar, oyunlar gelişmeler hepsi burada""

Kurucu ve Yayın Direktörü
|Yerli geliştiricilerin biraz ön plana çıkması gerek, yerli üreticilerden güzel şeyler bekliyoruz
|güzel
|Bu xlr8 gps ile mi calisiyor yoksa sensörler vasıtasıyla mı?
|teşekkürler, çok faydalı bir program. zevkle izliyorum.
|fm 2012'yi Lg p350'de oynayabilir miyim acaba?
|Ya bu Android vs Apple konusu baymadımı artık :D
bu arada futbol demişken iPhone'da "mobil lig" diye bi uygulama çıkmış bi bakın derim.
|Videoyu standart site görünümünde HD izlemeye çalışınca geniş ekran olarak görüntüleyemiyorum, görüntü soldan sağdan boşluk kalacak şekilde ve boylamasına sıkışmış olarak geliyor.
|arkadaş çok fazla HeHE hehe diyor normal hayatta olabilir ama video incelemede hoş olmuyor biraz daha profosyenel olunabilir
| Ballistic oyunu ilgimi çekti, yükledim, oynadım, gun'un rekoru 3'e katladım , keyif aldım, yeni bölüm için teşekkür ettim.
26. Wavedeyim keyfi kaçmasın diye yarın devam edeceğim oyuna
Bir dahaki bölüm için contre jour, EDGE ve MARVEL VS. CAPCOM 2 oyunlarını incelemenizi tavsiye ederim
Bu arada Doğum Günün Kutlu Olsun Gun
|şu xlr8 te benzeyen ptogramın ismi neydi groscopla çalışan auto tunes mu bulamadım beni telefonda internet yokta onu denemek istiyorum
DH Misafiri
itunes.apple.com/...
AutoTones iOS'te var ne yazık ki android'de yok.
|Video için teşekürler.
Ballistic denen oyun çok hoşuma gitti acayip saran bir oyuna benziyor.
-Uygulama Haber videosu çekiyorsunuz 10 haberden 10'u iOS ile ilgili,4 tanesi Android ve iOS ile ilgili.
-Uygulama Haberin logosu bile Appstore logosundan çalıntı.
-Forumda Apple MARKASINA özel bölüm var,Android İŞLETİM SİSTEMİNE özel bir bölüm yok.
-Foruma özel iOS uygulaması çıkmak üzere,Android uygulamasının adı bile geçmiyor.
Sormak istediğim soru şu:Forum ve Site'de Android hep çemberin dışında mı kalacak?Ya da Android kullanıcısı çok mu az forumda?
Kim olduklarını gördün