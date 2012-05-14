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Uygulama Haber 14 Mayıs: "Yeni çıkan uygulamalar, oyunlar gelişmeler hepsi burada""

7 yıl
50,9b
1
Mobil Uygulamalar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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Uygulama Haber programımızın 4. bölümünde yine sizler için mobil dünyadaki oyun ve uygulamalara dair gelişmeleri sizler için değerlendiriyoruz. Bu haftaki bölümümüzde akıllı telefon ve tabletlerinizde kullanabileceğiniz ve keyifle oynayacağınız oyunları tanıtıyoruz.

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Silent Guardian 7 yıl en beğenilen
-Uygulama Haber diye mini site açtınız;Haberlerde yer alan uygulamaların Büyük çoğunluğu iOS hakkında,Android çok nadir.
-Uygulama Haber videosu çekiyorsunuz 10 haberden 10'u iOS ile ilgili,4 tanesi Android ve iOS ile ilgili.
-Uygulama Haberin logosu bile Appstore logosundan çalıntı.
-Forumda Apple MARKASINA özel bölüm var,Android İŞLETİM SİSTEMİNE özel bir bölüm yok.
-Foruma özel iOS uygulaması çıkmak üzere,Android uygulamasının adı bile geçmiyor.
Sormak istediğim soru şu:Forum ve Site'de Android hep çemberin dışında mı kalacak?Ya da Android kullanıcısı çok mu az forumda?
-Uygulama Haber diye mini site açtınız;Haberlerde yer alan uygulamaların Büyük çoğunluğu iOS hakkında,Android çok nadir.-Uygulama Haber videosu çekiyorsunu...
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2 Yanıt Yanıtla +7
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greenman 7 yıl ferhat.kadak
ferhat.kadak

bunlar kim yaaa gidin .bize erdi ile mesut yetiyo siz nereden çıktınız.

Kim olduklarını gördün
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ayhand28 7 yıl
Yerli geliştiricilerin biraz ön plana çıkması gerek, yerli üreticilerden güzel şeyler bekliyoruz
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azizdeli 7 yıl
güzel
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sedkorn 7 yıl
Bu xlr8 gps ile mi calisiyor yoksa sensörler vasıtasıyla mı?
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m.t.y. 7 yıl
teşekkürler, çok faydalı bir program. zevkle izliyorum.
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Deron Williams 7 yıl
fm 2012'yi Lg p350'de oynayabilir miyim acaba?
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DH Misafiri 7 yıl
Ya bu Android vs Apple konusu baymadımı artık :D
bu arada futbol demişken iPhone'da "mobil lig" diye bi uygulama çıkmış bi bakın derim.
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yuxiu0602 7 yıl
Videoyu standart site görünümünde HD izlemeye çalışınca geniş ekran olarak görüntüleyemiyorum, görüntü soldan sağdan boşluk kalacak şekilde ve boylamasına sıkışmış olarak geliyor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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xamaximax 7 yıl
arkadaş çok fazla HeHE hehe diyor normal hayatta olabilir ama video incelemede hoş olmuyor biraz daha profosyenel olunabilir
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römercan 7 yıl
Ballistic oyunu ilgimi çekti, yükledim, oynadım, gun'un rekoru 3'e katladım
, keyif aldım, yeni bölüm için teşekkür ettim.
26. Wavedeyim keyfi kaçmasın diye yarın devam edeceğim oyuna


Bir dahaki bölüm için contre jour, EDGE ve MARVEL VS. CAPCOM 2 oyunlarını incelemenizi tavsiye ederim


Bu arada Doğum Günün Kutlu Olsun Gun
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DH Misafiri 7 yıl
şu xlr8 te benzeyen ptogramın ismi neydi groscopla çalışan auto tunes mu bulamadım beni telefonda internet yokta onu denemek istiyorum
1 Yanıt Yanıtla
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gun 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

şu xlr8 te benzeyen ptogramın ismi neydi groscopla çalışan auto tunes mu bulamadım beni telefonda internet yokta onu denemek istiyorum

itunes.apple.com/...

AutoTones iOS'te var ne yazık ki android'de yok.
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HectorBarbossa 7 yıl
Video için teşekürler.
Ballistic denen oyun çok hoşuma gitti acayip saran bir oyuna benziyor.
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