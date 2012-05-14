Uygulama Haber 14 Mayıs: "Yeni çıkan uygulamalar, oyunlar gelişmeler hepsi burada""

Uygulama Haber programımızın 4. bölümünde yine sizler için mobil dünyadaki oyun ve uygulamalara dair gelişmeleri sizler için değerlendiriyoruz. Bu haftaki bölümümüzde akıllı telefon ve tabletlerinizde kullanabileceğiniz ve keyifle oynayacağınız oyunları tanıtıyoruz.



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