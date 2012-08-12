Uygulama Haber 17. Bölüm "Mobil Dünyanın Vazgeçilmezleri Olan Oyun ve Uygulamalarla Yine Birlikteyiz"

gun Orijinalden alıntı: mooderatorOuya ile online multiplayer mümkün olacak mı ? bu çok önemli,yoksa basit bir android tabletten farkı olmaz.. Çok güzel bir noktaya değinmişiniz. Şu an için anons edilmiş bir oyun yok. Ancak olsa bile kendi sistemlerini kullanacaklardır. Esasen game center gibi bir platformumun eksikliği çok büyük sıkıntı. Bu nedenle her firma kendi birşeyler yapmaya çalışıyor ve çeşitli üyelikler yazılım ve alt yapı eksiklikleri ortaya çıkıyor. Openfeint gibi sistemler bir ihtimal ama o bile her telefonda yüklü gelmediği için sıkıntı. Esas Googleın böyle bir şey yapması gerek ama yapar mı ne zaman yapar belli değil.
Orijinalden alıntı: mooderatorOuya ile online multiplayer mümkün olacak mı ? bu çok önemli,yoksa basit bir android tabletten farkı olmaz..
malum okullar yaklaşıyor
noteshelf, akıllı test, kpss test, akıllı tablet, teacher kit, eksen ... bisürü uygulama var
Tek bir kullanıcı profili ile bütün oyunları online multiplayer oynayabilmek hakikaten bir ayrıcalık...bunu iOS kullanıcıları iyi bilirler..Ama Android platformunun Game Center benzeri çzümlere daha çok ihtiyacı var bence.Ouya umarım bu konuda bir atılım yapar ve game center benzeri bir platform yaratır.bu mümkün olursa PS3'ün yanında daha değerli bir kutucuk olarak yerini alır,hatta daha değerli olur çünkü mobilitesi daha yüksek...