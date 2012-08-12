Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Uygulama Haber 17. Bölüm "Mobil Dünyanın Vazgeçilmezleri Olan Oyun ve Uygulamalarla Yine Birlikteyiz"

7 yıl
33,6b
1
Mobil Uygulamalar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Mobil işletim sistemleri için hazırlanmış olan oyun ve uygulamalara yer verdiğimiz Uygulama Haber programımızın 17.  Bölümünde sizler için birbirinden farklı oyun ve uygulamaları değerlendirdik.
 
  • Ouya (Android)
  • The Walking Dead ( iOS)
  • Astro Wings 3 (Android - iOS)
  • Sahibinden iPad (iOS)
  • Sola Rola (iOS)
  • Dolphin HD (Android)
  • Follow the Rabbit (iOS)
  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü (Android - iOS)
  • Grave Stompers (Android)
  • Day One - Journal (iOS)
  • Bombergeddon  (Android)
  • Bucketz  (iOS)
  • Roads of Rome 2  (iOS)
  • Forever Drive (Android - iOS)

    • Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    DH Misafiri 7 yıl
    iyi günler programınızı dikkatle izliyorum, teşekkürler . iphone 4s telefon için kara liste tipi bir proğram arıyorum sahte olmayan çalışan böyle bir proğram varmıdır acaba biliyormusunuz? şimdiden teşekkürler
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    DH Misafiri 7 yıl
    Cytus (Android) inceleyebilirmisiniz cok iyi bir oyun
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    endulusi 7 yıl
    hiç biri bende yokmuş . ne kadar zevksiz bi insanım
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    DH Misafiri 7 yıl
    Kaan ağabey eğitim programları üzerine uygulama haberi bekliyoruz
    malum okullar yaklaşıyor
    noteshelf, akıllı test, kpss test, akıllı tablet, teacher kit, eksen ... bisürü uygulama var
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Tr.End 7 yıl
    Foever drive baya iyimiş:)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    emir35 7 yıl
    16.08 de solarola için android market logosu var markette yok galiba
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Okisht 7 yıl
    şu uygulama haber introsundaki ses ne diyo hiç öğrenemiyicez sanırım
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    trsinapsis 7 yıl
    Bucketz süper bir şeye benziyor. Biraz update ile bir hit olabilir.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    mooderator 7 yıl
    gun
    Orijinalden alıntı: mooderatorOuya ile online multiplayer mümkün olacak mı ? bu çok önemli,yoksa basit bir android tabletten farkı olmaz..
    Çok güzel bir noktaya değinmişiniz. Şu an için anons edilmiş bir oyun yok. Ancak olsa bile kendi sistemlerini kullanacaklardır. Esasen game center gibi bir platformumun eksikliği çok büyük sıkıntı. Bu nedenle her firma kendi birşeyler yapmaya çalışıyor ve çeşitli üyelikler yazılım ve alt yapı eksiklikleri ortaya çıkıyor. Openfeint gibi sistemler bir ihtimal ama o bile her telefonda yüklü gelmediği için sıkıntı. Esas Googleın böyle bir şey yapması gerek ama yapar mı ne zaman yapar belli değil.

    Tek bir kullanıcı profili ile bütün oyunları online multiplayer oynayabilmek hakikaten bir ayrıcalık...bunu iOS kullanıcıları iyi bilirler..Ama Android platformunun Game Center benzeri çzümlere daha çok ihtiyacı var bence.Ouya umarım bu konuda bir atılım yapar ve game center benzeri bir platform yaratır.bu mümkün olursa PS3'ün yanında daha değerli bir kutucuk olarak yerini alır,hatta daha değerli olur çünkü mobilitesi daha yüksek...
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    war3z 7 yıl
    Teşekkürler elinize sağlık bu sıcaklarda durmak yok program maşallah çok güzel gidiyor böyle alıştık her hafta devamını isteriz ;/
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    RAN7843 7 yıl
    çok güzel oyunlar olmuşşş bulmaca tarzı oyunları çok seviyorum ben şahsennn
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sıradaki
    Bitince Sıradakine Geç
    12:58
    Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
    14,8b izlenme · 3 hf.
    03:46
    Taşınabilir oyuncu monitörü | Hem de 240Hz
    2b izlenme · 1 gün
    00:00
    Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
    8,7b izlenme · 4 hf.
    09:23
    280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
    9,7b izlenme · 2 hf.
    11:01
    Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
    17,6b izlenme · 1 hf.
    25:20
    Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
    13,6b izlenme · 1 hf.
    07:12
    Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
    8,1b izlenme · 1 hf.
    05:25
    150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
    9,6b izlenme · 3 hf.
    07:36
    Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
    9,8b izlenme · 3 hf.
    19:48
    Canlı yayın sihirbazı | Elgato Stream Deck nasıl kullanılır? inceleme
    987 izlenme · 12 sa. yeni video
    17:11
    Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
    8,9b izlenme · 2 hf.
    20:20
    AMD'nin şakası yok | Ryzen 3000 çok iddialı geldi
    11,1b izlenme · 3 gün
    08:58
    Bu bilgisayar çok farklı | Çift ekranlı Asus ZenBook Pro Duo
    292 izlenme · 37 dk. yeni video
    03:13
    Konseptten gerçeğe | Asus'un tasarım kararı
    4,1b izlenme · 22 sa. yeni video
    Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim