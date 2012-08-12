Uygulama Haber 17. Bölüm "Mobil Dünyanın Vazgeçilmezleri Olan Oyun ve Uygulamalarla Yine Birlikteyiz"

Mobil işletim sistemleri için hazırlanmış olan oyun ve uygulamalara yer verdiğimiz Uygulama Haber programımızın 17. Bölümünde sizler için birbirinden farklı oyun ve uygulamaları değerlendirdik.

Android ) Ouya (

The Walking Dead ( iOS)

Astro Wings 3 (Android - iOS )

Sahibinden iPad (iOS)

Sola Rola (iOS)

Dolphin HD ( Android

Follow the Rabbit (iOS)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (Android - iOS)

Grave Stompers ( Android )

Day One - Journal iOS)

Bombergeddon Android)

Bucketz iOS)

Roads of Rome 2 iOS)

Forever Drive Android - iOS)