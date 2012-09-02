Uygulama Haber 20. Bölüm "uStream BFF, Eufloria HD, Call of Mini Zombies ve 10 konu daha"

Kurucu ve Yayın Direktörü
Mobil cihazların ve mobil işletim sistemlerinin değişmezleri olan oyun ve uygulamaları değerlendirdiğimiz programımızın 20. Bölümünde sizler için birbirinden farklı içeriklere yer verdik.
- Whatsapp 10 Milyar günlük mesaj barajını geçti (Android - iOS)
- uStream BFF (iOS)
- Bad Hotel (iOS)
- Sky View (iOS)
- One Epic Knight (iOS)
- Monsters Ate My Condo (Android - iOS)
- Mikey Shorts (iOS)
- 3D City Runner (Android)
- 9Gag (iOS)
- Eurfloria / Eurfloria HD (iPhone- iPad)
- Eternity Warriors 2 (Android - iOS)
- Lost Cities (iOS)
- Call of Mini Zombies (Android - iOS)
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Bu haber aslında inceleme değil. Haberde günlük 10 Milyon barajını aşmış olması. Böyle bir uygulama oturmuşkende haberini yapmak istedik.
Diğer uygulamaları beğenmediniz de mi buna takıldınız yada sadece isimlerine bakıp mı geçtiniz ?
Kimse mail adresi alıp üye olup kullanıcı eklemekle uğraşmak istemiyor. İnsanların zaten görüşmek istediği kişiler rehberlerinde mevcut. Hiç uğraşmadan whatsapp onları telefon numaralarından buluyor ve ekliyor listeye. kullanıcıya da sadece yazışmak kalıyor. aslında nedeni detaylarda gizli...