Uygulama Haber 20. Bölüm "uStream BFF, Eufloria HD, Call of Mini Zombies ve 10 konu daha"

Mobil cihazların ve mobil işletim sistemlerinin değişmezleri olan oyun ve uygulamaları değerlendirdiğimiz programımızın 20. Bölümünde sizler için birbirinden farklı içeriklere yer verdik.

Whatsapp 10 Milyar günlük mesaj barajını geçti Android - iOS)

uStream BFF iOS)

Bad Hotel iOS)

Sky View iOS)

One Epic Knight iOS)

Monsters Ate My Condo Android - iOS)

Mikey Shorts iOS)

3D City Runner Android)

9Gag iOS)

Eurfloria / Eurfloria HD iPhone- iPad)

Eternity Warriors 2 Android - iOS)

Lost Cities (iOS)

Call of Mini Zombies Android - iOS)