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Uygulama Haber 20. Bölüm "uStream BFF, Eufloria HD, Call of Mini Zombies ve 10 konu daha"

6 yıl
44,9b
2
Mobil Uygulamalar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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Mobil cihazların ve mobil işletim sistemlerinin değişmezleri olan oyun ve uygulamaları değerlendirdiğimiz programımızın 20. Bölümünde sizler için birbirinden farklı içeriklere yer verdik.
  • Whatsapp 10 Milyar günlük mesaj barajını geçti (Android - iOS)
  • uStream BFF  (iOS)
  • Bad Hotel  (iOS)
  • Sky View (iOS)
  • One Epic Knight  (iOS)
  • Monsters Ate My Condo   (Android - iOS)
  • Mikey Shorts (iOS)
  • 3D City Runner (Android)
  • 9Gag (iOS
  • Eurfloria /  Eurfloria  HD (iPhone- iPad)
  • Eternity Warriors 2 (Android - iOS)
  • Lost Cities  (iOS)
  • Call of Mini Zombies (Android - iOS)

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gun 6 yıl en beğenilen steelpanther
keremtuncer

Whatsapp'ı incelemek çok mantıklı olmuş

Bu haber aslında inceleme değil. Haberde günlük 10 Milyon barajını aşmış olması. Böyle bir uygulama oturmuşkende haberini yapmak istedik.

Diğer uygulamaları beğenmediniz de mi buna takıldınız yada sadece isimlerine bakıp mı geçtiniz ?
keremtuncerWhatsapp'ı incelemek çok mantıklı olmuşBu haber aslında inceleme değil. Haberde günlük 10 Milyon barajını aş...
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z_vitamini 6 yıl serhdemir
serhdemir

Merak ettiğim konu Whatsapp ,viber gibi programların yerine kullanıcılar neden Skype fazla ilgi göstermiyor, ücretsiz mesajlaşma , ücretsiz sesli görüşme , ücretsiz canlı video görüntülü görüşme mevcut, tıpkı Windows messenger gibi,kullanım olarak da daha geniş platforma sahip , (Windows,Linux,Android,Ios,Symbian,Mac,Windows Phone,PlayStation®Vita...)sanırım birtek blackbery de yok.

Kimse mail adresi alıp üye olup kullanıcı eklemekle uğraşmak istemiyor. İnsanların zaten görüşmek istediği kişiler rehberlerinde mevcut. Hiç uğraşmadan whatsapp onları telefon numaralarından buluyor ve ekliyor listeye. kullanıcıya da sadece yazışmak kalıyor. aslında nedeni detaylarda gizli...
serhdemirMerak ettiğim konu Whatsapp ,viber gibi programların yerine kullanıcılar neden Skype fazla ilgi göstermiyor, ücretsiz mesajlaş...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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DH Misafiri 6 yıl
Symbian^3 için de aslında güzel uygulama araştırması yapsanız çok iyi olur diye düşünüyorum. Aynı şekilde WP7 de incelenebilir.
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DH Misafiri 6 yıl
Teşekkürler
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Not Today! 6 yıl
Call of Mini'yi indirilme sayısı 160'larda iken Android oyunları bölümünde oynuyorduk, şimdi 7000'i geçmiş.
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serdarsimsek1 6 yıl
whatapp symbian blackberry ve windows phone ye de var donanım haber telefon işletim sistemleri olarak sadece ios ve android i göruyo heralde :/
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Masdera 6 yıl gun
gun


Mobil cihazların ve mobil işletim sistemlerinin değişmezleri olan oyun ve uygulamaları değerlendirdiğimiz programımızın 20. Bölümünde sizler için birbirinden farklı içeriklere yer verdik.

 


 



  • Whatsapp 10 Milyar günlük mesaj barajını geçti (Android - iOS)

  • uStream BFF  (iOS)

  • Bad Hotel  (iOS)

  • Sky View (iOS)

  • One Epic Knight  (iOS)

  • Monsters Ate My Condo  
    (Android - iOS)

  • Mikey Shorts (iOS)

  • 3D City Runner (Android)

  • 9Gag (iOS

  • Eurfloria / 
    Eurfloria  HD (iPhone- iPad)

  • Eternity Warriors 2 (Android - iOS)

  • Lost Cities  (iOS)

  • Call of Mini Zombies
    (Android - iOS)



 


uStream kurdum deneme olarak yayın yaptım fakat videoyu silemiyorum. Nasıl silebilirim ?
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Mobile Prof. 6 yıl
Pek bir gelişim görmedim oyunlar adına. Hep aynı şeyler.
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uinqueped333 6 yıl
Hiç uğraşmadan whatsapp onları telefon numaralarından buluyor ve ekliyor listeye.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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nco 6 yıl
Apparatus ve World of Goo daha önce incelendi mi bilmiyorum,
incelendiyse de bilmeyenlere tavsiye olunur.
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jackchilina 6 yıl
Son zamanlarda çıkan running oyunları gerçekten çok kötü. Kötü bir Temple Run kopyası olmanın ötesine geçemiyorlar.
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mert2091 6 yıl
Merhabalar.Yayın akışı bölümünde 10 milyon mesaj yerine 10 milyar yazılmış..Uyarmak istedim (:
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Erasmus78 6 yıl
Windows Phone 7.5 uygulamalarına neden yer vermiyorsunuz? WP7 Android'den daha hızlı gelişen bir markete sahip.
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dost1984 6 yıl
cagataykoroglu
dost1984bence ne tanıtacagınızı bilmiyorsunuz kac haftadır temple run a benzeyen sacma seyler tanıtıyorsunuz okadar çok şey varki tanıtılacak yetenek meselesi tabi
çek bir video gönder Dh e öğrensinler.

saçmalama
belli sen anlamayanlardansın bu işlerden
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gun 6 yıl dost1984
dost1984

cagataykoroglu

dost1984bence ne tanıtacagınızı bilmiyorsunuz kac haftadır temple run a benzeyen sacma seyler tanıtıyorsunuz okadar çok şey varki tanıtılacak yetenek meselesi tabi
çek bir video gönder Dh e öğrensinler.


saçmalama
belli sen anlamayanlardansın bu işlerden

Önerilerinize her zaman açığız ancak sizden bir öneri şimdiye kadar hiç almadık. Bu arada tabii ki çok güzel uygulamalar vardır ama yeni şeyleri özellikle tanıtmaya çalışıyoruz karalamak yerine öneri yapmayı düşünürseniz bunuda dikkate alıp gönderirseniz seviniriz.
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