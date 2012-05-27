Uygulama Haber 27 Mayıs Bölüm "Mobil Dünyaya Dair Ne Varsa Burada!

Kurucu ve Yayın Direktörü
gun
şimdi bi baktımda .. haklısınız bi yandan fakat çoğu o gün çıkmamıştı onun için , bide Soccer! programını bulamayınca öyle birşey yazmışım sanırım.. sitemim daha çok size değil yapımcılaraydı orada! :) teşekkür ederim yanıtınız için
theJuDGe_41kefaretkaan arlı yı tanıyodum ancak soldaki beyfendi kim?ilk defa görüyorum...Forumun sahibi
sitenin sahibi
|bu uygulama haber çok uzun sürüyor süre biraz daha kısaltılabilse çok daha güzel olacak bence
|MASS EFFECT'i tabletime kurdum bir harika. Çok beğendim oyunu, oynamamış olan varsa tavsiye ederim cidden :)
|zaten haftanın oyunlarını tanıtan bi video vardı buda sadece oyunlardan ibaret olmuş uygulamaya pek yerverilmemiş
|Keşke bu oyunları deneyebilsem ben de.
mooderator
Steve Jobs bile bu kadar fanatik değildi :D Allah akıl fikir versin.
ceo-trmooderator
+29051453
|ne zamanki 16 çekirdek işlemci ve 4 gb ramli bir android cihaz çıkar işte o zaman iOS oyunları androidte oynanmaya başlar.....ama o durumda bile hafiften kasma olabilir :)
| Bilgisayara gecince bakayim..
|
Konu dışı diye girdim, başka bölüme ait 48 dakikalık video ile karşılaştım.
gun
Kesinlikle katılıyorum Gün Bey. Zaten televizyon programı tadında yapılan,insanların keyifle vakit geçirirken,sizin sohbetinizi dinlerken,bir yandan ise güncel oyun ve uygulamalar hakkında bilgilendirilmesi bile neden ayrışmaya yol açıyor anlayabilmiş değilim. Ben bugün iPhone u iPad ile değiştirmiş bir iOS kullanıcısı olarak android uygulamalarıda es geçmeden izledim,belki telefonumu android seçebilirm diye. Ki eğer vaktiniz falan yoksa yan barda gayet güzel içindekiler bölümüü kullanabilirler.
Forumun değişik fikirlerin tartışıldığı platformlar olduğunu unutmaya başlayıp sürekli kavgalardan yakındığımız şu zamanda siz ayrışmaya mahal vermeyin,aynı şekilde devam edin. Zaten belirttiğiniz gibi bir fazlalık oluşturacak bu,size her hafta ortak platform uygulamar yüzünden gereksiz 10dk civarı yük getirebilecek bir durum.
Son olarak nacizhane bir tavsiye: index kısmında her uygula,oyun ismi başına [AND] [iOS] [ORTK] yazmanız bile sorunu çözmeye yetecektir.
Örnek:
"[AND]Firefox 14; Android İşletim Sisteminde Kaliteli Tarayıcı"
"[iOS] Republique Hayali Gerçek Oluyor"
En son çare olarak,borgramı kendi içerisinde 3e bölüp bir platform haberleri,ardından ortak haberler, sonda da diğer platform olarak çekerseniz,hem kolay indeksleme sağlar hem de takip etmesi daha kolay bir program olacaktır.
İyi geceler,Teşekkürler.
Not: Soccer! oyununa bayıldım. Saat 2de izleme başlamıştım,henüz bitirdim. Arada ki 35-40dk durdurup indirip onu oynamışım. şimdi devam edeceğim 90lar a :) Diğerleri yarın artık. Wishlist e ekledim :) :)
mali__
Teşekkür ederim uyarılarınızı dikkate alıp nasıl yapabiliriz diye değerlendireceğiz. Bunlarda aşağı yukarı bizim düşündüklerimiz arasında idi ama izleyiciden benzer bir yorum gelmesi ayrıca bir güzel.
|bence programları bolmeniz yerınde bir karar olacaktır.. ayrıca oyunların ısmını tanıtım suresı boyunca ekranda tutarsanız daha yararlı olacak.. cunku soyleyıp gectigiiniz zaman markete yazıp aratması sıkıntılı oluyor saygılar..
arkadaşım bende apple kullanıyorum ama bu polemiğe girme isteği nerden gelyor anlamıs değilim bırak adamları rahat