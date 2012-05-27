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Uygulama Haber 27 Mayıs Bölüm "Mobil Dünyaya Dair Ne Varsa Burada!

7 yıl
49,4b
1
Mobil Uygulamalar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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Mobil dünyadaki uygulama ve oyunları değerlendirdiğimiz Uygulama Haberi programımızın 6. bölümünde sizler için birbirinden farklı ve dikkat çeken oyunlara ve uygulamalara yer verdik. 
 

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Silent Guardian 7 yıl en beğenilen
Geçen bölüm ne güzel iOS ve Android uygulamaları beraber başabaş tanıtıldı bu bölümde yine iOS büyük çoğunluğu.Ek olarak uygulamaların isimlerini ve platformlarını söylemek yerine ekranda yazsanız çok daha verimli olacağı düşüncesindeyim.
Geçen bölüm ne güzel iOS ve Android uygulamaları beraber başabaş tanıtıldı bu bölümde yine iOS büyük çoğunluğu.Ek olarak uygulamaların isimlerini ve platformla...
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DH Misafiri 7 yıl
sonerrap
hep iosa var androide yok işde ios farkı burda androidde 8cekirdekde olsa cift cekirdekli iosa gelir ve en stabil iosda oynanır bunu kafanıza sokun

arkadaşım bende apple kullanıyorum ama bu polemiğe girme isteği nerden gelyor anlamıs değilim bırak adamları rahat
sonerraphep iosa var androide yok işde ios farkı burda androidde 8cekirdekde olsa cift cekirdekli iosa gelir ve en stabil iosda oynanır bunu ka...
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caglet 6 yıl
gun
caglet Şuana kadar izlediğim en zevksiz programdı.. çünkü tamamı ios üzerinde şekillenen bir programdı.. Tam diyorumki şu oyunu tabletime indiriyim marketten açıyım diyip ismini yacakken hoop GÜN OKSAY : Umarım androidede çıkar diyor.. Tam indiricem hep aynı replik.. 1 tanesi bile androide gelmemiş.. Gelsede siz bahsetmemişsiniz.. Android tabletleri de telefonlarıda es geçmeyin lütfen.. İphone alırsam sırf sizin yüzünüzden alıcam..
Android hiç yok demişiniz ama sanırım sizin beğendikleriniz ile bizim tanıttıklarımız uyuşmamış. Android için olan konular ;
  • AirDisplay Hem Androidde hem iOS için var. Hatta Mac için bile mevcut.
  • Mass Effect Infiltrator Android için geldi.
  • Sky Gamblers Rise of Glory Android için çıktı. Bu ikisini Android olmasa eski haber olduğu için konuşmayacaktık.
  • Nova 3 Android için geliyor.
  • Fifa 13 yine Android içinde çıkacak.
  • Firefox 14 Beta Android özel.
  • Lunar Racer Android için çıkışını yaptı.
Toplam 15 konudan 7 tanesi Android ile alakalı. Onun dışındaki konular ne yazık ki iOS özel fakat o konularada değinmeden geçemiyoruz. İlerde Android sahiplerinin ve iOS sahiplerinin daha az rahatsız olması için iki program çekmeyi düşünüyoruz. Bu hem zamanı kısaltıcak hem de rahatsız olanlar için izleme süresini kısaltıcaktır. Fakat şimdilik dhnin altında iki program birden fazla olur diye bölmedik. Ancak diğer yandan da şöyle bir durum var. Genelde konular eş olabiliyor yani biz bir konuyu bir seferde geçiyoruz. İki program olursa iki kez konuşma durumu olacak bu sefer fazlalık olmayacak mı ?

şimdi bi baktımda .. haklısınız bi yandan fakat çoğu o gün çıkmamıştı onun için , bide Soccer! programını bulamayınca öyle birşey yazmışım sanırım.. sitemim daha çok size değil yapımcılaraydı orada! :) teşekkür ederim yanıtınız için
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bafbaf 6 yıl
theJuDGe_41
kefaretkaan arlı yı tanıyodum ancak soldaki beyfendi kim?ilk defa görüyorum...
Forumun sahibi

sitenin sahibi
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onurkok 6 yıl
bu uygulama haber çok uzun sürüyor süre biraz daha kısaltılabilse çok daha güzel olacak bence
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_DeAtH-NoTe_ 6 yıl
MASS EFFECT'i tabletime kurdum bir harika. Çok beğendim oyunu, oynamamış olan varsa tavsiye ederim cidden :)
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DH Misafiri 6 yıl
zaten haftanın oyunlarını tanıtan bi video vardı buda sadece oyunlardan ibaret olmuş uygulamaya pek yerverilmemiş
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BrockLyn 6 yıl
video oynatıcı hasara ugradı
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Nef'i 6 yıl
Keşke bu oyunları deneyebilsem ben de.
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ceo-tr 6 yıl
mooderator
ne zamanki 16 çekirdek işlemci ve 4 gb ramli bir android cihaz çıkar işte o zaman iOS oyunları androidte oynanmaya başlar.....ama o durumda bile hafiften kasma olabilir :)

Steve Jobs bile bu kadar fanatik değildi :D Allah akıl fikir versin.
1 Yanıt Yanıtla +2
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Nef'i 6 yıl ceo-tr
ceo-tr
mooderator
ne zamanki 16 çekirdek işlemci ve 4 gb ramli bir android cihaz çıkar işte o zaman iOS oyunları androidte oynanmaya başlar.....ama o durumda bile hafiften kasma olabilir :)

Steve Jobs bile bu kadar fanatik değildi :D Allah akıl fikir versin.

+29051453
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mooderator 6 yıl
ne zamanki 16 çekirdek işlemci ve 4 gb ramli bir android cihaz çıkar işte o zaman iOS oyunları androidte oynanmaya başlar.....ama o durumda bile hafiften kasma olabilir :)
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Edizkowicz 6 yıl
Bilgisayara gecince bakayim..


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Robin Hood 6 yıl

Konu dışı diye girdim, başka bölüme ait 48 dakikalık video ile karşılaştım.

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mali__ 6 yıl
gun
caglet Şuana kadar izlediğim en zevksiz programdı.. çünkü tamamı ios üzerinde şekillenen bir programdı.. Tam diyorumki şu oyunu tabletime indiriyim marketten açıyım diyip ismini yacakken hoop GÜN OKSAY : Umarım androidede çıkar diyor.. Tam indiricem hep aynı replik.. 1 tanesi bile androide gelmemiş.. Gelsede siz bahsetmemişsiniz.. Android tabletleri de telefonlarıda es geçmeyin lütfen.. İphone alırsam sırf sizin yüzünüzden alıcam..
Android hiç yok demişiniz ama sanırım sizin beğendikleriniz ile bizim tanıttıklarımız uyuşmamış. Android için olan konular ;
  • AirDisplay Hem Androidde hem iOS için var. Hatta Mac için bile mevcut.
  • Mass Effect Infiltrator Android için geldi.
  • Sky Gamblers Rise of Glory Android için çıktı. Bu ikisini Android olmasa eski haber olduğu için konuşmayacaktık.
  • Nova 3 Android için geliyor.
  • Fifa 13 yine Android içinde çıkacak.
  • Firefox 14 Beta Android özel.
  • Lunar Racer Android için çıkışını yaptı.
Toplam 15 konudan 7 tanesi Android ile alakalı. Onun dışındaki konular ne yazık ki iOS özel fakat o konularada değinmeden geçemiyoruz. İlerde Android sahiplerinin ve iOS sahiplerinin daha az rahatsız olması için iki program çekmeyi düşünüyoruz. Bu hem zamanı kısaltıcak hem de rahatsız olanlar için izleme süresini kısaltıcaktır. Fakat şimdilik dhnin altında iki program birden fazla olur diye bölmedik. Ancak diğer yandan da şöyle bir durum var. Genelde konular eş olabiliyor yani biz bir konuyu bir seferde geçiyoruz. İki program olursa iki kez konuşma durumu olacak bu sefer fazlalık olmayacak mı ?

Kesinlikle katılıyorum Gün Bey. Zaten televizyon programı tadında yapılan,insanların keyifle vakit geçirirken,sizin sohbetinizi dinlerken,bir yandan ise güncel oyun ve uygulamalar hakkında bilgilendirilmesi bile neden ayrışmaya yol açıyor anlayabilmiş değilim. Ben bugün iPhone u iPad ile değiştirmiş bir iOS kullanıcısı olarak android uygulamalarıda es geçmeden izledim,belki telefonumu android seçebilirm diye. Ki eğer vaktiniz falan yoksa yan barda gayet güzel içindekiler bölümüü kullanabilirler.
Forumun değişik fikirlerin tartışıldığı platformlar olduğunu unutmaya başlayıp sürekli kavgalardan yakındığımız şu zamanda siz ayrışmaya mahal vermeyin,aynı şekilde devam edin. Zaten belirttiğiniz gibi bir fazlalık oluşturacak bu,size her hafta ortak platform uygulamar yüzünden gereksiz 10dk civarı yük getirebilecek bir durum.
Son olarak nacizhane bir tavsiye: index kısmında her uygula,oyun ismi başına [AND] [iOS] [ORTK] yazmanız bile sorunu çözmeye yetecektir.
Örnek:
"[AND]Firefox 14; Android İşletim Sisteminde Kaliteli Tarayıcı"
"[iOS] Republique Hayali Gerçek Oluyor"
En son çare olarak,borgramı kendi içerisinde 3e bölüp bir platform haberleri,ardından ortak haberler, sonda da diğer platform olarak çekerseniz,hem kolay indeksleme sağlar hem de takip etmesi daha kolay bir program olacaktır.
İyi geceler,Teşekkürler.
Not: Soccer! oyununa bayıldım. Saat 2de izleme başlamıştım,henüz bitirdim. Arada ki 35-40dk durdurup indirip onu oynamışım. şimdi devam edeceğim 90lar a :) Diğerleri yarın artık. Wishlist e ekledim :) :)
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gun 6 yıl mali__
mali__

gun

caglet Şuana kadar izlediğim en zevksiz programdı.. çünkü tamamı ios üzerinde şekillenen bir programdı.. Tam diyorumki şu oyunu tabletime indiriyim marketten açıyım diyip ismini yacakken hoop GÜN OKSAY : Umarım androidede çıkar diyor.. Tam indiricem hep aynı replik.. 1 tanesi bile androide gelmemiş.. Gelsede siz bahsetmemişsiniz.. Android tabletleri de telefonlarıda es geçmeyin lütfen.. İphone alırsam sırf sizin yüzünüzden alıcam..
Android hiç yok demişiniz ama sanırım sizin beğendikleriniz ile bizim tanıttıklarımız uyuşmamış. Android için olan konular ;
  • AirDisplay Hem Androidde hem iOS için var. Hatta Mac için bile mevcut.
  • Mass Effect Infiltrator Android için geldi.
  • Sky Gamblers Rise of Glory Android için çıktı. Bu ikisini Android olmasa eski haber olduğu için konuşmayacaktık.
  • Nova 3 Android için geliyor.
  • Fifa 13 yine Android içinde çıkacak.
  • Firefox 14 Beta Android özel.
  • Lunar Racer Android için çıkışını yaptı.
Toplam 15 konudan 7 tanesi Android ile alakalı. Onun dışındaki konular ne yazık ki iOS özel fakat o konularada değinmeden geçemiyoruz. İlerde Android sahiplerinin ve iOS sahiplerinin daha az rahatsız olması için iki program çekmeyi düşünüyoruz. Bu hem zamanı kısaltıcak hem de rahatsız olanlar için izleme süresini kısaltıcaktır. Fakat şimdilik dhnin altında iki program birden fazla olur diye bölmedik. Ancak diğer yandan da şöyle bir durum var. Genelde konular eş olabiliyor yani biz bir konuyu bir seferde geçiyoruz. İki program olursa iki kez konuşma durumu olacak bu sefer fazlalık olmayacak mı ?


Kesinlikle katılıyorum Gün Bey. Zaten televizyon programı tadında yapılan,insanların keyifle vakit geçirirken,sizin sohbetinizi dinlerken,bir yandan ise güncel oyun ve uygulamalar hakkında bilgilendirilmesi bile neden ayrışmaya yol açıyor anlayabilmiş değilim. Ben bugün iPhone u iPad ile değiştirmiş bir iOS kullanıcısı olarak android uygulamalarıda es geçmeden izledim,belki telefonumu android seçebilirm diye. Ki eğer vaktiniz falan yoksa yan barda gayet güzel içindekiler bölümüü kullanabilirler.

Forumun değişik fikirlerin tartışıldığı platformlar olduğunu unutmaya başlayıp sürekli kavgalardan yakındığımız şu zamanda siz ayrışmaya mahal vermeyin,aynı şekilde devam edin. Zaten belirttiğiniz gibi bir fazlalık oluşturacak bu,size her hafta ortak platform uygulamar yüzünden gereksiz 10dk civarı yük getirebilecek bir durum.

Son olarak nacizhane bir tavsiye: index kısmında her uygula,oyun ismi başına [AND] [iOS] [ORTK] yazmanız bile sorunu çözmeye yetecektir.
Örnek:
"[AND]Firefox 14; Android İşletim Sisteminde Kaliteli Tarayıcı"
"[iOS] Republique Hayali Gerçek Oluyor"

En son çare olarak,borgramı kendi içerisinde 3e bölüp bir platform haberleri,ardından ortak haberler, sonda da diğer platform olarak çekerseniz,hem kolay indeksleme sağlar hem de takip etmesi daha kolay bir program olacaktır.

İyi geceler,Teşekkürler.

Not: Soccer! oyununa bayıldım. Saat 2de izleme başlamıştım,henüz bitirdim. Arada ki 35-40dk durdurup indirip onu oynamışım. şimdi devam edeceğim 90lar a :) Diğerleri yarın artık. Wishlist e ekledim :) :)

Teşekkür ederim uyarılarınızı dikkate alıp nasıl yapabiliriz diye değerlendireceğiz. Bunlarda aşağı yukarı bizim düşündüklerimiz arasında idi ama izleyiciden benzer bir yorum gelmesi ayrıca bir güzel.
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nedensiz07 6 yıl
bence programları bolmeniz yerınde bir karar olacaktır.. ayrıca oyunların ısmını tanıtım suresı boyunca ekranda tutarsanız daha yararlı olacak.. cunku soyleyıp gectigiiniz zaman markete yazıp aratması sıkıntılı oluyor saygılar..
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