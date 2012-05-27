Uygulama Haber 27 Mayıs Bölüm "Mobil Dünyaya Dair Ne Varsa Burada!

Mobil dünyadaki uygulama ve oyunları değerlendirdiğimiz Uygulama Haberi programımızın 6. bölümünde sizler için birbirinden farklı ve dikkat çeken oyunlara ve uygulamalara yer verdik.

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