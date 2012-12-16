Uygulama Haber 34. Bölüm "Mobil dünyada hayatınızı değiştirecek ne var burada"

Kurucu ve Yayın Direktörü
Uygulama Haber programımızın 34. bölümü yine birbirinden farklı oyun ve uygulamalarla karşınızda. İşte bu haftanın menüsü;
- Modern Combat 4: Zero Hour (Android - iOS)
- The Walking Dead Assault (iOS)
- My Horse (Android - iOS)
- 365 Scores (Android - iOS)
- SnapSeed (Android - iOS)
- Minigore 2: Zombies (iOS)
- Twitter (Android - iOS)
- Into The Dead (iOS)
- Endless Road (iOS)
- TheEndApp (Android - iOS)
- Linkies (iOS)
- iBomber Attack (iOS)
- Turkish Air Lines Fly Turkish (Android - iOS)
- Real Football 2013 (Android - iOS)
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herif dediğin adam donanımhaberin kurucusu :)
DH nin kesintisiz en düzenli çıkan programı sonuçta ve çok da güzel uygulamalar tanıtılıyor yapmayın beyler bu kadar atara gerek yok ki çok da fena değil
Şimdi izledim anormal olan hiç birşeyde yokmuş ayrıca sadece bir program(hangisi olduğunu hatırlamıyorum) program videosunun sesi baya artıyor arkadaki zor duyuluyor bu kadar abartılcak hiç bir şey yok
Gün abimizin her zamanki hoş tavırları :)