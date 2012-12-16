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Uygulama Haber 34. Bölüm "Mobil dünyada hayatınızı değiştirecek ne var burada"

6 yıl
6,4b
1
Mobil Uygulamalar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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Uygulama Haber programımızın 34. bölümü yine birbirinden farklı oyun ve uygulamalarla karşınızda. İşte bu haftanın menüsü;

    

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orain 6 yıl en beğenilen
şu sesleri neden kısmıyorsunuz 2 ses birbirine giriyor
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Tek Han 6 yıl
nerden buldunuz bu herifi (Gün Oksay) yav. Mıy mıy mıy bi bağır arkadaş program yapıyorsun sesin çıkmıyor sanki ağır çekim izledim yahu. Resmen izlerken sinirleniyorum.
nerden buldunuz bu herifi (Gün Oksay) yav. Mıy mıy mıy bi bağır arkadaş program yapıyorsun sesin çıkmıyor sanki ağır çekim izledim yahu. Resmen izlerken sinirle...
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5 Yanıt Yanıtla +6
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Fx_57,5 6 yıl
Guzel bir ios uygulama programi olmus Teşekkürler
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1 Avatar
Redunay 6 yıl
Teşekkürler. Forumun konu dışı bölümünden ipini koparıp gelen arkadaşları ciddiye almayın.
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-gg- 6 yıl
Program idare eder.
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Crazy_Time 6 yıl
34. Program olmuş fakat Gün Aksoy Donanımhaber'in kurucusu olmasına rağmen bir adım ileriye gitmekten çok geriye gidiyor. Yüzlerce insanın izlediğinden habersiz herhalde uykudan kalkmış. Bari yakanı düzelteydin be abim.
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Dwight Stifler 6 yıl
into the dead güzelmiş ya gece açacaksın oynayacaksın o oyunu
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anwei 6 yıl
vay, sıcak kek gibi satmak burada kaçırmayın. crazy: loveseason.com/...
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EXIST 6 yıl
Tek Han
nerden buldunuz bu herifi (Gün Oksay) yav. Mıy mıy mıy bi bağır arkadaş program yapıyorsun sesin çıkmıyor sanki ağır çekim izledim yahu. Resmen izlerken sinirleniyorum.

herif dediğin adam donanımhaberin kurucusu :)
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sadrag 6 yıl
Thy nin android uygulamasını bulamadım google play de.. thy sitesinde de yok.. uygulama ios içindi sadece?
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Lord Melkor 6 yıl
Yuhh yav bir program bir kere sıkıntılı oldu diye bu kadar şey söylenmezki
DH nin kesintisiz en düzenli çıkan programı sonuçta ve çok da güzel uygulamalar tanıtılıyor yapmayın beyler bu kadar atara gerek yok ki çok da fena değil

Şimdi izledim anormal olan hiç birşeyde yokmuş ayrıca sadece bir program(hangisi olduğunu hatırlamıyorum) program videosunun sesi baya artıyor arkadaki zor duyuluyor bu kadar abartılcak hiç bir şey yok
Gün abimizin her zamanki hoş tavırları :)
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halusinojen 6 yıl
bu işlerin bu kadar içinde olup bu kadar dandik bir player tercihinizin sebebi nedir? dengesiz dengesiz hatalar veriyo bazena açılıyo bazen açılmıyo türkiyenin bir numaralı sitesisiniz içerik mükemmel emek güzel ama bu kadar kötü arayüz ve tasarım inanılır gibi değil cidden. kaç sene oldu ben yaşlandım siz hala aynı tas aynı hamam
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uruk33 6 yıl
Gün Oksay uykudan mı kalkıp gelmiş. Biraz daha özenli çıksanız şu ekrana.Yüzlerce insanın karşısına çıkıyorsunuz.İnsanda seyir zevki kalmıyor.
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meego 6 yıl
14 oyun ve program içinden 9 tanesinin sırf ios oldugunu ve bu yüzden tarafsız program yaptıgınız için teşekkürler
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C.A.N.C.E.R 6 yıl

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