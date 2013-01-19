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Uygulama Haber 36. Bölüm ile mobil cihazlarınızı gıdası olmaya devam ediyor

6 yıl
3,7b
1
Mobil Uygulamalar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Uygulama Haber'in 36. bölümünde sizler için Android ve iOS platformlu cihazlarda kullanabileceğiniz oyun ve uygulamalara yer verdik. 
  • Temple Run 2                      iOS
  • Viddy                                   Android iOS
  • BattleFriends at Sea            Android iOS
  • Magisto                               Android iOS
  • Dungelot                             Android iOS
  • Chasing Yello                     Android iOS
  • Joe Danger                          iOS
  • Anomaly Korea                  Android   iOS
  • Time Surfer                        iOS
  • Nun Attack                         Android iOS
  • Robbery Bob                      Android iOS
  • Kim Bilir                            Android  iOS
  • Space Agency                    iOS
  • Jelly Defense                     Android iOS
  • Clear Vision +17                Android iOS
  • Repulze                              iOS



En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Zig Zag 6 yıl en beğenilen
Şu aşağıya yaptığınız listede Android ve iOS'un yanına bedava olduğunu belirten işaret koysanız çok iyi olur. Biz de her oyunu tek tek aratmamış oluruz
Şu aşağıya yaptığınız listede Android ve iOS'un yanınabedava olduğunu belirtenişaret koysanız çok iyi olur. Biz de her oyunu tek tek aratmamış oluruz...
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1 Avatar
ÇobanBeyi 6 yıl
güzeç sevdim bunu
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Fx_57,5 6 yıl
dolu dolu bir program olmuş emeğinize sağlık
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mamilim90 6 yıl
Ders Çalışmcaktım Oldumu bu şimdi.
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RAN7843 6 yıl
hirsizlik oyunu guzelmis sitratijiyi seven birisi olarak
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Zig Zag 6 yıl en beğenilen
Şu aşağıya yaptığınız listede Android ve iOS'un yanına bedava olduğunu belirten işaret koysanız çok iyi olur. Biz de her oyunu tek tek aratmamış oluruz
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orain 6 yıl
2012yi sonunda bitirmeniz güzel oldu.
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Iki os tada mevcut yazılımları alsaniz olmuyor de mi?
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ST4LK3R 6 yıl
mecburiyetten
Oyundan daha çok işe yarar uygulamaları görmek isteriz.

Aynen katılıyorum... +1.000.000 Rep :)
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jackchilina 6 yıl
Çok güzel olmuş ;)
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serkanhiziroglu 6 yıl
Çok iyimiş bu bölümde teşekkürler emekleriniz için.

Ama Joe Danger'ın Android versiyonunu bulamadım yardımcı olabilir misiniz ?
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mecburiyetten 6 yıl
Oyundan daha çok işe yarar uygulamaları görmek isteriz.
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