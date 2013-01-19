Uygulama Haber 36. Bölüm ile mobil cihazlarınızı gıdası olmaya devam ediyor

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Uygulama Haber'in 36. bölümünde sizler için Android ve iOS platformlu cihazlarda kullanabileceğiniz oyun ve uygulamalara yer verdik.
- Temple Run 2 iOS
- Viddy Android iOS
- BattleFriends at Sea Android iOS
- Magisto Android iOS
- Dungelot Android iOS
- Chasing Yello Android iOS
- Joe Danger iOS
- Anomaly Korea Android iOS
- Time Surfer iOS
- Nun Attack Android iOS
- Robbery Bob Android iOS
- Kim Bilir Android iOS
- Space Agency iOS
- Jelly Defense Android iOS
- Clear Vision +17 Android iOS
- Repulze iOS
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Aynen katılıyorum... +1.000.000 Rep :)
Ama Joe Danger'ın Android versiyonunu bulamadım yardımcı olabilir misiniz ?