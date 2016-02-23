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Uygulama Haber : Haftanın En İyi 5 iOS Oyunu ve Uygulaması

3 yıl
19,2b
1
Uygulama Haber Video
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Yunus Çağlayan
Editör ve Prodüksiyon Sorumlusu
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Uygulama Haber'in yeni bölümüne hoşgeldiniz. Bu bölümümüzde iOS platformunda sizler için birbirinden güzel 5 adet uygulama inceleyeceğiz. Bu uygulamalara hızlıca bir göz atalım;
1. Farklı ve kaliteli efektleri ile yaratıcı video ve fotoğraf çekmemizi sağlayan MSQRD

2. Klasikleşmiş ve kendini tekrar eden yapımlardan sıyrılan ve eğlenceli anlar sunan Bamba

3. Başarılı yapımcı KetchApp'ın yeni oyunu Stack

4. Amerika'da ilk ''Editörün Seçimi'' olan Türk yapımı oyun iSlash Heroes

5. Amsterdam'da düzenlenen Casuel Connect etkinliğinde Indie Prize ödüllerinde En İyi Mobil Oyun ödülü alan Türk yapımı Rop


Dilerseniz aldığı ödülle bizleri gururlandıran yerli yapım Rop ile başlayalım.


1. Rop
Uygulama Haber : Haftanın En İyi 5 iOS Oyunu ve Uygulaması


Casual Connect Avrupa 2016 kapsamında 85 mobil oyun arasında En İyi Mobil Oyun ödülünü kazanarak büyük bir başarı elde eden Yunus Ayyıldız imzalı Rop, farklı atmosferi ve oynanış tarzıyla dikkatleri çekiyor. Esasında bir puzzle oyunu olan Rop, 19 altıgen zemin üstünde birbirine bağlanmış olan altıgenleri üst kısımda verilen şekile uygun olarak dizmemiz gerekiyor. Başlarda kolay gibi gözüken oyun seviye atladıkça zorlaşmaya ve kafaları karıştırmaya başlıyor. Arka planda çalan müzikler gayet iyi seçilmiş. Aynı zamanda menü ve arayüz tasarımıda oldukça sade ve kaliteli. Android'de ücretsiz, iOS'da ise 2.70 TL gibi bir fiyata satılan oyunda şuanda 198 bölüm bulunuyor.

Rop'un boyutu ise 19 MB. Bu video vasıtasıyla oyunun global anlamdaki başarısını tekrar tebrik ederiz!


https://itunes.apple.com/tr/app/rop/id970421850?mt=8



2. Bamba
Uygulama Haber : Haftanın En İyi 5 iOS Oyunu ve Uygulaması


Ünity ile geliştirilen Bamba, eğlenceli bir dengede kalma oyunu. Platform üstünde cambazımızı dengede tutmaya çalıştığımız oyunda bölümlerde ilerledikçe zorluk seviyesi artıyor. Üstünde durduğumuz platform hareket ederken aynı zamanda çevremizde de dengemizi bozmaya çalışan hareketli objeler bulunuyor. Parmağımızı ekrana basılı tuttuğumuzda karakter ileri giderken, bıraktığımızda ise geriye doğru gidiyor. Sağ üst kısımdaki süre dolana kadar platform üstünde dengede durmamız gerekiyor. Oyun temasına uygun olarak müziklerde çok keyifli seçilmiş.

Boş vakitlerinizde elinizden düşmeyecek oyunun boyutu ise 60 MB.

https://itunes.apple.com/us/app/bamba/id855313639?mt=8


3. Stack

Uygulama Haber : Haftanın En İyi 5 iOS Oyunu ve Uygulaması
 

Son zamanlarda iOS ve Android platformlarında gördüğümüz çoğu kaliteli oyunun arkasında imzası bulunan KetchApp'ın yeni oyunu Stack, kule dizme oyunlarını andırıyor. Sağdan ve soldan gelen blokları bir alttaki bloğa uygun olarak yerleştirerek yapıyı bozmadan yükseltmeye çalıştığımız oyunda zamanlamayı iyi yapamazsak, blokların yapısı gittikçe küçülüyor.

Seri yakalamaya başladığımızda notalarla süslenen oyunda seri bozuldukça renkler ve sesler değişiyor. Farklı yapısı ile keyifli anlar sunan oyunun basit menüsü ve sade arayüzü dikkat çekiyor.

Stack'ın boyutu ise 51 MB.

https://itunes.apple.com/app/stack/id1080487957


4. iSlash Heroes


 
Uygulama Haber : Haftanın En İyi 5 iOS Oyunu ve Uygulaması

Türk oyun geliştirici ekip Duello Games tarafından çıkarılan ve çıkışıyla beraber büyük bir başarıya imza atan iSlash Heroes, Amerika başta olmak üzere bir çok ülkede ''Editörün Seçimi'' etiketiyle yayınlandı. 1,5 yılda geliştirilen oyunda karşımıza çıkan şekilleri en doğru noktalardan keserek bir sonraki seviyeye geçmeye çalışıyoruz. Platform üstündeki bıçaklara değmeden tahtayı kesmemiz gerekiyor ve bölümler ilerledikçe tahtanın kenarlarına koruyucu kısımlar geliyor. Bu kısımlardan kesme işlemini başlatamıyoruz. Aynı zamanda yapacağımız büyük parça kesimlerde oyun bize altın obje veriyor ve bunu yakalarsak, kısa süreli bir yavaşlatma aktif oluyor. Üst kısımda bulunan bardaki kurdaleye gelene kadar kesim yapmamız gerekiyor. Eğer bıçaklardan herhangi birine çarparsak bölüm yeniden başlıyor. Süper güçleri aktif ettikçe farklı özelliklere sahip oluyoruz. Örneğin kalkan özelliğini aktif ettiğimizde herhangi bir bıçağa çarpmamız durumunda kaldığımız yerden devam edebiliyoruz. Belirli bölüm sayısı geçtikçe bosslarla kapışıyoruz. Grafikler, sesler ve menü oldukça kaliteli tasarlanmış.

200 farklı bölüm ve farklı modları ile keyifli anlar sunacak iSlash Heroes'in boyutu ise 80 MB.

https://itunes.apple.com/tr/app/islash-heroes/id949498190?mt=8


5. MSQRD


Uygulama Haber : Haftanın En İyi 5 iOS Oyunu ve Uygulaması
 

Son zamanlarda sosyal medyada sıkça rastladığımız kaliteli animasyonlara sahip özçekim ve videoları dikkatinizi çekmiştir. Bunlardan en popüleri olmayı başaran MSQRD, gerçekten kalitesi ve kullanılabilirliği ile bizden tam puan alıyor.

Uygulamayı açtığımızda üst kısımda ön kamera görüntüsü, alt kısımda ise programa ait efektler bulunuyor. Yüzümüzü kadraja tam oturttuğumuzda otomatik olarak aşağıdan seçtiğimiz bir animasyon yüzümüze geliyor.

Dilediğimiz animasyonu seçebildiğimiz gibi bazı animasyonlar ağız ve kafa hareketlerine duyarlı olarak esktra hareket içerebiliyor. Örneğin Iron Man maskesi animasyonunda kafamızı yukarı aşağı salladığımızda maske açılıp kapanıyor. Sadece ön kamera değil, arka kamerayıda aktif edebilir ve arkadaşlarınız için güzel animasyonlu video ve fotoğraflar çekebilirsiniz. Oscar mücadelesi epey gündem konusu olan DiCaprio'nun yanı sıra, Minecraft, Bob Marley, Harry Potter gibi farklı tipleme animasyonları ile çekimler yapabilirsiniz.

Kaliteli uygulamanın boyutu ise 65 MB.

https://itunes.apple.com/us/app/msqrd-live-filters-for-video/id1065249424?mt=8



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ylmzsngl 3 yıl
İlk fırsatta deneyip deneyimlerimi payşacağım. Çok merak uyandırıcı :)
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DH Misafiri 3 yıl
supressor
bu i slash denen oyunu yaklaşık 4-5 sene once oynadım yine özgün birşey çıkaramamışız

Geri zekalı senin oynadığın oyunda zaten bu adamların oyunu bu islash in ikinci oyunu.
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yokyere 3 yıl
rop sürükleyici gibi deneyelim..
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kartal172 3 yıl
Mojo Mask deneyebilirsiniz.
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DH Misafiri 3 yıl
Ya ben bişey sormak istiyorum ben küçük çaplı bir araştırma yaptım fakat MSQRD gibi bi uygulama android üzerinde yok eğer bu tür bir uygulamay biliyosanız yardım eder misiniz?
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supressor 3 yıl
bu i slash denen oyunu yaklaşık 4-5 sene once oynadım yine özgün birşey çıkaramamışız
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muticoo 3 yıl
bamba ve stack boş vakit oyunu... olmuş ;)
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Rajeesh 3 yıl
rop güzel duruyor, bi denemek lazım
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