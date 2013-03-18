Uygulama Haber: Haftanın en iyi Android oyun ve uygulamaları 3. bölüm

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Uygulama Haber programı altında tanıttığımız mobil uygulamaların Android kısmında sizleri yine birbirinden farklı oyun ve uygulamalar bekliyor.
- Judge Dredd vs Zombies
- FxGuru Movie FX Director
- Candy Crush
- Vector
- Fruit Pop
- Clash of the Damned
- Zeus Defence
- TED
- Yumby Smash
- Widget Monster
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arkadas izledigi bir videoyu nfc ile yollamisti, gayet iyi bir uygulama.
Ben de öyle bir şey arıyorum bulan bilen var mı ?
Türk bir arkadaşımızın yaptığı ve gerçekten çok güzel bir oyun var. Adı da 'Manuganu'. Hem destek olma amaçlı, hem de insanlarla bu güzel oyunu paylaşma amaçlı önümüzdeki android oyun incelemesine koyarsanız sevinirim. Sadece ben değil, bu oyunu bilen herkes sevinir sanırım. Daha önce paylaşıldı mı bilmiyorum ama ufak bir hatırlatma geçiyim istedim. Kolay gelsin.