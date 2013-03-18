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Uygulama Haber: Haftanın en iyi Android oyun ve uygulamaları 3. bölüm

6 yıl
18,7b
1
Mobil Uygulamalar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Uygulama Haber programı altında tanıttığımız mobil uygulamaların Android kısmında sizleri yine birbirinden farklı oyun ve uygulamalar bekliyor.


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1 Avatar
turker03 6 yıl
program bitti mi, dğier bölüöleri çıkmıyor mu
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mikropzoft 6 yıl
evet devam etmesini istiyoruz, neden çekilmiyor artık ?
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o3 6 yıl
TED basarili bir program.
arkadas izledigi bir videoyu nfc ile yollamisti, gayet iyi bir uygulama.
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Whisperxx 6 yıl
msgstr
Arkadaşlar bu FxGuru Movie FX Director gibi PC için tasarlanmış bir yazılım var mıdır?

Ben de öyle bir şey arıyorum bulan bilen var mı ?
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darkest earth 6 yıl
Bu hafta çıkan en sağlam oyunlardan hiç birinin olmama sebebi ne acaba listede?
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Psyclops 6 yıl
Donanımhaber yetkilileri;
Türk bir arkadaşımızın yaptığı ve gerçekten çok güzel bir oyun var. Adı da 'Manuganu'. Hem destek olma amaçlı, hem de insanlarla bu güzel oyunu paylaşma amaçlı önümüzdeki android oyun incelemesine koyarsanız sevinirim. Sadece ben değil, bu oyunu bilen herkes sevinir sanırım. Daha önce paylaşıldı mı bilmiyorum ama ufak bir hatırlatma geçiyim istedim. Kolay gelsin.
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Whisperxx 6 yıl
TED uygulaması mükemmel ötesi. Ancak android de FxGuru Movie FX Director tam sürüm değil bilginize sadece 2 3 ekleme size sunuluyor gerisi için para isteniyor. Teşekürler emeğinize sağlık
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msgstr 6 yıl
Arkadaşlar bu FxGuru Movie FX Director gibi PC için tasarlanmış bir yazılım var mıdır?
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Redunay 6 yıl
Candy Crush güzel ama tamamen oyuncuyu sömürmeye yönelik.
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akin_gs05 6 yıl
eski videolar dha güzeldi ya
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bukalemun56 6 yıl
haswell test sonuçlarını açıklayan siteler var. birşey demiyorum artık.
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simaros 6 yıl
Beyler bU widget monster nasıl online Oluyor kaan arlı bluetooth ile oluyor dedi ben mi yapamadım
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Ciddi Kedii 6 yıl
İnceleme için teşekkürler
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