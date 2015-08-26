Uygulama tasarımcılarına özel yeni çözüm: Flinto

OSX 10.01 ve üzeri 64-bit işlemcili sistemler için hazırlanan en yeni uygulamalardan Flinto, uygulama geliştiricilere yönelik etkili bir çözüm oluşturuyor.

Modern bir arayüzü bulunan Flinto, temel olarak kişilerin prototip uygulama tasarımları hazırlamasına imkan tanıyor. Animasyonlar ve dokunmatik hareketlere (Fare ile) destek veren uygulama, herhangi bir kod bilgisine ihtiyaç bırakmıyor ve tasarlanan uygulama içerisinde gezilmesine imkan tanıyor. Hazırlanan tasarımları yardımcı iOS uygulaması üzerinde canlı olarak da gözler önüne serebilen Flinto, içeriklerin başkalarına (Örneğin müşteriye ya da kod geliştiriciye) gönderilmesi özelliğini de taşıyor.

270 TL fiyat etiketi bulunan Flinto aşağıdan elde edilebiliyor.



