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Uygun Fiyata 10000 mAh Kapasiteli Taşınabilir Şarj Cihazı - Dexim P0015

5 ay
12,7b
1
Cep Tel Aksesuarları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Levon Turaç
Video Editörü
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Yine bir uygun fiyatlı ürün serileri ile karşınızdayız. Bu videoda 10000 mAh Kapasiteli hızlı şarj özelliği ve led el feneri bulunan Dexim P0015 Model Taşınabilir Şarj Cihazını inceleyeceğiz sizlere.

Sizler için ürün linki eklenmiştir.
Bu ürünü piyasada en uygun 89.TL  fiyat ile aşağıdaki linkten satın alabilirsiniz.
https://urun.n11.com/tasinabilir-sarj-cihazi/dexim-10000-mah-metal-powerbank-space-grey-P286555852

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
K E N 5 ay
Hepsiburada satıcı, Xiaomi 10.000 Mah 3. nesil powerbank 89 TL, yaman şakacısınız valla.

hepsiburada.com/...
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DH Misafiri 5 ay
Parayı verenin düdüğünü çalmayın. Bunun yarı fiyatından daha düşük fiyata, dağa yüksek kapasiteli olanları bim veya a101 de benzeri marketlerde bulabilirsiniz.
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Ohol Oula 5 ay
Xiaomi ve Apc varken başka marka aramam.
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egomanyag 5 ay
n11 linkini attığın için almıycam
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ffgul 5 ay
Bu ürün Çok kaba.. Bende hem xiominin hemde ankerin 10000map lik power bank'i var. ankerinki küçük olması sebebiyle çok kullanışlı..
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Fx_57,5 5 ay
taşınabilir pil incelemesinde pil üreticisini söylememek(lg,samsung,sony vb)
ve taşınabilir bataryanın verimliliğini söylememek büyük eksik olmuş.
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Ussuz 5 ay
Xiaomi varken ? Ucuzda değilmiş hani
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jahrekimla 5 ay
tekrar bastığınızda oluşan flaş efekti değil sos mesajıdır 3uzun "s" 3kısa "o" harfini temsil eder.
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interwap 5 ay
Taşınabilir şarj cihazlarıyla gelen kısa kabloların amacı sizinde 7:28'de yaptığınız gibi telefonu ve şarj aletini tek elle taşırken rahatsız edici uzun kablo karmaşası yaratmamak olduğunu düşünüyorum.
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