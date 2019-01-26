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Uygun Fiyata 4K Destekli 2 Farklı Android Tv Kutusunu İnceliyoruz

3 ay
20,8b
1
Medya Oynatıcılar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Levon Turaç
Video Editörü
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Bu videomuzda GearBest üzerinden uygun fiyata aldığımız 2 farklı Android tabanlı 4K Tv kutularını inceleyeceğiz.İki üründe 4K destekli olduğunu belirtsede canlı test ile bakalım onayımızı alacacak mı?
Bu videomuzda GearBest üzerinden uygun fiyata aldığımız 2 farklı Android tabanlı 4K Tv kutularını inceleyeceğiz.İki üründe 4K destekli olduğunu belirtsede canlı test ile bakalım onayımızı alacacak mı?
Video da bulunan Tv kutularının model isimleri V88 ile X88'dir hemen alt kısma link ekledim arkadaşlar.

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MonitörKertenkelesi 3 ay en beğenilen
Bence ve kendi şahsi fikrim 4K film seyretmek için bu kadar ucuz bir cihaz almak biraz abes. Zaten inceleme yapan arkadaşın izlediği TV'de 4K'nın hakkının verecek bir TV ekranı değil. 4K, 4.096 x 2.160 çözünürlük demek ve bu da kusura bakmayın öyle 49 inç bir televizyon için fazlasıyla büyük bir çözünürlük. 4K bir görüntünün hakkını vermek için bir hayli büyük ekran bir UHD veya 4K bir TV'ye ihtiyaç var. Böyle bir filmin 40 gb altında bulmak da mümkün değil bu da bir hayli büyük bir HDD almak ve yedeklemek demek. Bunları internetten indirmek için de bir hayli zaman ve kota masrafı gerekiiyor. Bu filmleri online bir servisten izlemek ise 4K destekli bir hayli hızlı bir internet bağlantısına gerek var. Yani gereksiz ve hakkını veremeyeceğiz bir bütçe ile bunları seyretmek tamamen absürt ve saçmalık. Hele ki Youtube'da 4K içeriği açıp önündeki küçücük laptoplardan seyretmeye kasanlar var ki onlara insan nasıl güleceğini şaşırıyor. Telefonundan 4K seyretmeye kalkana ise gülmeyi bırakın acımak lazım. Gözünüzün göremeyeceği bu kadar ayrıntıya bu kadar para bayılmak görgüsüzlük ve cahilliktir. 4K içerik seyredebilecek bir arşiv ve ekrana sahip olan biri de 150 300 liralık böyle dandirik Android TV'ler ile hiç uğraşmasın bence. 500 + 1000 lira üzeri bir cihaz öylesi bir zevk ve keyif adamını anca keser. Orta karar bütçeli kullanıcılar için kaliteli bir film boyutu 750p veya 1080p ile ve ortalama 1gb ila 3gb boyutlarda tatminkar izlersiniz. Ama 8gb dan fazla bir boyut filmi, ki bu filmin hakkını verecek bir sisteminiz var ise ancak indirmenizi sağlık veririm. Gerisi özenti ve safi masraf. (HDCam bir filmi 8gb olarak da indiren gördü gözlerim onlar ayrı bir komedi)
Bence ve kendi şahsi fikrim 4K film seyretmek için bu kadar ucuz bir cihaz almak biraz abes. Zaten inceleme yapan arkadaşın izlediği TV'de 4K'nın hakkının vere...
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kayamtky 3 ay
Android TV kutuları sayesinde, TV lerin iğrenç işletim sistemlerine mahkum değiliz.
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soneday 3 ay
gözüm ve başm felaket ağrıdı ssürekli kameranın fokuslamaya çalşması elinizin kumandayla birlikte sürekli dans etmesi, çok fazla gereksiz cümleler davoraya anlatırmış gibi cümle terimleri "düğmeye bastım,şimdi geri bıraktım, kumandayı aldm geri bırakmadım kaliteyi ayarlaya girdim vs. vs... çok izleyemedm ileri sara sara baktım. elinisa sağlk
ve inceleme video üzerine olmuş, bi gamepad bağlasanızda oyn testi yapsanız, googleplay içeriğini görsek, netflix te nasl onu bilsek, web browser nasldr onu şey etsek
mesela googleplaydaki 4k playerları o kasan cihazda deneseydnz bi baksaydnz
gözüm ve başm felaket ağrıdı ssürekli kameranın fokuslamaya çalşması elinizin kumandayla birlikte sürekli dans etmesi, çok fazla gereksiz cümleler davoraya anla...
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Limanyakan 3 ay

Karşılaştırmada seçilen cihazlar yanlış. V88 alt seviye, X88 orta alt seviye .
And. işletim sistemli smart tv.ler bile V88 den daha hızlı çalışıyor.
İki kutunun da CPU ve GPU su demode oldu.
Xiaomi şirketi orjinal NETFLIX sertifikasından dolayı engellemelere takılmasa Apple tv ve NVdia Shields Tv den daha güçlü cihazlar piyasaya sürer. Bunu Cep telefonlarında başardılar.
Ekrana odaklanma ve panelin yansıması dışında sunumu başarılı ve dinamik buldum. Cihazların daha farklı özellikleri de incelenebilirdi.
Teknik ayrıntılara hakimiyet çok iyi.
Uzakdoğu ürünlerine dandik diyenler için Amazon, ROKU ya da MiBox ı, S905X2 çipsetli bir cihazla karşılaştırma imkanınız varsa büyük fayda sağlarsınız. Sunum potansiyelinizi kullanın.
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DH Misafiri 3 ay
X88 de HDMI-CEC standardı çalışıyor mu?
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DH Misafiri 3 ay
Başlıkta da okuyacağın gibi uygun fiyata olan tv box bu ikisi. Bunlardan çok daha yüksek özellik ve kalitede olanlarda var. Örneğin v88 1gb bellek ve 8gb depolama kapasiteli. Ama 4 GB bellekli ve 64 GB depolama kapasiteli olanları da var.
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DH Misafiri 3 ay
tr.aliexpress.com/...
aliexpress de ürün daha uygun fark edemediğimiz bir özellik mi var yardımcı olursanız seviniriz
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moslevon 3 ay DH Misafiri
Yok hayır aynı ürün dostum. Diğerinin stoğu bitmişti eklenmiş demekki. Model zaten x88 ama üstüne farklı markalarda üretip satabiliyor. Donanım ve kasa birebir aynı. Ve dediğim gibi alınabilecek rahatça kullanılabilecek tv box x88 modeli. v88 4k için çok yeterli değil.
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ney69 3 ay
Neden sadece Bluray testi yaptınız. IPTV testide yapmanız gerekmez miydi bu cihazlarla.
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MC.CYBER_ 3 ay
Merhaba Dolby Surround demişsiniz ama türünü açıklamamışsınız Atmos veya dts x destekliyor mu ? Plex yüklü olduğunu görüyorum. dyns ile 4k video aktarmaya wi-fi yetiyor mu? Bu tür cihazlarda bunlar önemli benim için...
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DH Misafiri 3 ay
GearBest den gelen bütün ürünler açık kutu ve kullanılmış olduğuna inanıyorum çünkü aldığım 6 üründe sadece 1 ürün sağlamdı diğerleri hep değiştirildi ama gelen ürünler yine bozuk ve açık kuru geldi sağlam gelen tek ürün aldığım aksiyon kamerası idi ve kutusu etiketle mühürlü geldi kesinlikle açık kutu değildi ve bunu yazdım her değiştirme işleminde bana dolandırıcı muamelesi yapıldı ve her işlem en az 3 hafta ile 4 ay sürdü karşılığında benzer aldığım ürünü amazondan aldım hatalı çıktı ve şikayet ettikten sonra işlem 4 gün sürdü ve hediye kodu verdiler özür amaçlı şimdi ben çin ulusuna hırsız ve ahlaksız desem hakaret mi etmiş oluyorum. Ayrıca dolar kuru bu halde iken gümrük uçmuş gitmişken bu çinli dolandırıcılara para vermek ne kadar mantıklı.
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Mamihlapinatapai 3 ay
Netflix merak etmiştim. 4K açıyor mu diye ancak maalesef denemediniz.
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maksi09 3 ay
x88 de 11ac desteği var mı
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moslevon 3 ay maksi09
Evet var dostum. Videoda zaten dahili wifi olduğunu söyledim ki zaten artık dahili wifi olmayan tv kutusu piyasada kalmamıştır heralde :) Videoda bağlantı hızını ve wifi üzerinden 4k video oynatımınıda göstermiştim.
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CuneytBora 3 ay
O kadarda negatif yaklaşmayın. Bence güzel ve datykı bir inceleme olmuş . Sonucta butce meselesi bu . Ya onuda grctim dvinde tv okdupu halde akıllı tv alcam diye 5-6000 tl verip yeni televizyon alanlar gordum. Aynı işi ve daha gazlasını 300-500 tlye cozebilcekken adam gitti 6000 tl verdi televizyona . Cahilliğin bu kafarınada pes dedim acıkcası ve mağazayı terk ettim .
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