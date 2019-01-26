Uygun Fiyata 4K Destekli 2 Farklı Android Tv Kutusunu İnceliyoruz

Video Editörü
Bu videomuzda GearBest üzerinden uygun fiyata aldığımız 2 farklı Android tabanlı 4K Tv kutularını inceleyeceğiz.İki üründe 4K destekli olduğunu belirtsede canlı test ile bakalım onayımızı alacacak mı?
Bu videomuzda GearBest üzerinden uygun fiyata aldığımız 2 farklı Android tabanlı 4K Tv kutularını inceleyeceğiz.İki üründe 4K destekli olduğunu belirtsede canlı test ile bakalım onayımızı alacacak mı?
Video da bulunan Tv kutularının model isimleri V88 ile X88'dir hemen alt kısma link ekledim arkadaşlar.
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ve inceleme video üzerine olmuş, bi gamepad bağlasanızda oyn testi yapsanız, googleplay içeriğini görsek, netflix te nasl onu bilsek, web browser nasldr onu şey etsek
mesela googleplaydaki 4k playerları o kasan cihazda deneseydnz bi baksaydnz