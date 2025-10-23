Subwoofer'lı telefon Redmi K90 Pro Max tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Redmi K90 Pro Max neler sunuyor?
Tasarım tarafında Redmi K90 Pro Max, düz arka paneli ve metalik kenarlarıyla sade ama premium bir görünüm sunuyor. Cihazın arka kısmında üçlü kamera kurulumu, LED flaş ve "Sound by Bose" ibaresi taşıyan özel bir hoparlör yer alıyor. Bu yapı, cihazın 2.1 kanallı ses sisteminin bir parçası. Xiaomi, ses kalibrasyonunun Bose mühendisleri tarafından yapıldığını ve arkadaki bağımsız bas ünitesinin daha geniş bir ses sahnesi sunduğunu söylüyor.
Snapdragon 8 Elite Gen 5 ve dahası
Donanım tarafında gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciden alan Redmi K90 Pro Max, 16 GB'a kadar RAM ve 1 TB depolama alanı ile geliyor. Isı yönetimi için 6.700 mm²’lik 3D buhar soğutma sistemi ve oyunlarda performansı artıran D2 grafik çipi bulunuyor. Tüm bu donanımı besleyen 7.560 mAh kapasiteli batarya, 100W kablolu, 50W kablosuz ve 22.5W ters kablosuz şarj desteğine sahip.
Android 16 tabanlı HyperOS 3 ile kutudan çıkan Redmi K90 Pro Max, altın, beyaz, siyah ve denim mavi olmak üzere dört farklı renk seçeneğine sahip. Ayrıca Denim versiyonu, gerçek kumaş dokusunu yansıtan yüzey tasarımıyla geliyor.
Redmi K90 Pro Max özellikleri
- Ekran: 6.9 inç M10 OLED, 2K+ çözünürlük, 120 Hz, 3.500 nit, DC dimming
- İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5
- GPU: D2 bağımsız grafik çipi
- Bellek: 12 GB / 16 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB
- Arka Kamera: 50 MP (Light Fusion 950) + 50 MP ultra geniş (OV50M) + 50 MP periskop telefoto (Samsung JN5, 5x optik zoom)
- Ön Kamera: 32 MP
- Batarya: 7.560 mAh, 100W kablolu, 50W kablosuz, 22,5W ters kablosuz şarj
- Yazılım: Android 16, HyperOS 3
- Ses: 2.1 kanallı Bose ayarlı stereo hoparlör sistemi
- Soğutma: 6.700 mm² 3D buhar odalı soğutma
- Dayanıklılık: IP68 toz ve suya dayanıklılık
- Renk Seçenekleri: Denim Blue, Gold, White, Black
Redmi K90 Pro Max fiyatı:
- 12 GB + 256 GB: 3.999 yuan 560 dolar
- 12 GB + 512 GB: 4.499 yuan 631 dolar
- 16 GB + 256 GB: 4.799 yuan 670 dolar
- 16 GB + 1 TB: 5.299 yuan 743 dolar