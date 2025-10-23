Subwoofer'lı telefon Redmi K90 Pro Max tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi, Redmi markasının en güçlü telefonu K90 Pro Max'i resmen tanıttı. Uzun süredir merakla beklenen cihaz, donanımı ve tasarımıyla yalnızca K serisinin değil, doğrudan Xiaomi 17 serisine de alternatif olarak konumlanıyor. Üstelik çok daha uygun bir fiyata. İşte Redmi K90 Pro Max özellikleri ve fiyatı...

Redmi K90 Pro Max neler sunuyor?

Tasarım tarafında Redmi K90 Pro Max, düz arka paneli ve metalik kenarlarıyla sade ama premium bir görünüm sunuyor. Cihazın arka kısmında üçlü kamera kurulumu, LED flaş ve "Sound by Bose" ibaresi taşıyan özel bir hoparlör yer alıyor. Bu yapı, cihazın 2.1 kanallı ses sisteminin bir parçası. Xiaomi, ses kalibrasyonunun Bose mühendisleri tarafından yapıldığını ve arkadaki bağımsız bas ünitesinin daha geniş bir ses sahnesi sunduğunu söylüyor.

Tam Boyutta Gör Ekran tarafında, telefona, Xiaomi 17 Pro Max'teki aynı 6,9 inç M10 OLED panel eşlik ediyor. 2K+ çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve 3500 nit tepe parlaklık sunan bu panel, Qingshan Eye Protection 3.0 teknolojisiyle donatılmış. Dairesel polarize ışık filtreleme ve düşük parlaklıkta göz konforunu koruyan 1 nit seviyesine kadar düşen ekran parlaklığı da mevcut. Cihaz ayrıca IP68 sertifikasıyla suya ve toza karşı dayanıklılık sağlıyor.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 ve dahası

Donanım tarafında gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciden alan Redmi K90 Pro Max, 16 GB'a kadar RAM ve 1 TB depolama alanı ile geliyor. Isı yönetimi için 6.700 mm²’lik 3D buhar soğutma sistemi ve oyunlarda performansı artıran D2 grafik çipi bulunuyor. Tüm bu donanımı besleyen 7.560 mAh kapasiteli batarya, 100W kablolu, 50W kablosuz ve 22.5W ters kablosuz şarj desteğine sahip.

Kamera tarafında 50 MP çözünürlüğünde üçlü kurulumu yer alıyor. Ana kamera, Xiaomi 17 serisindeki Light Fusion 950 sensörünü kullanıyor. Buna 50 MP ultra geniş açılı OV50M sensör ve 50 MP Samsung JN5 periskop telefoto lens eşlik ediyor. 5x optik yakınlaştırma desteğiyle bu kurulum, Redmi markasında bir ilk olacak.

Android 16 tabanlı HyperOS 3 ile kutudan çıkan Redmi K90 Pro Max, altın, beyaz, siyah ve denim mavi olmak üzere dört farklı renk seçeneğine sahip. Ayrıca Denim versiyonu, gerçek kumaş dokusunu yansıtan yüzey tasarımıyla geliyor.

Redmi K90 Pro Max özellikleri

Ekran: 6.9 inç M10 OLED, 2K+ çözünürlük, 120 Hz, 3.500 nit, DC dimming

6.9 inç M10 OLED, 2K+ çözünürlük, 120 Hz, 3.500 nit, DC dimming İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 GPU: D2 bağımsız grafik çipi

D2 bağımsız grafik çipi Bellek: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera: 50 MP (Light Fusion 950) + 50 MP ultra geniş (OV50M) + 50 MP periskop telefoto (Samsung JN5, 5x optik zoom)

50 MP (Light Fusion 950) + 50 MP ultra geniş (OV50M) + 50 MP periskop telefoto (Samsung JN5, 5x optik zoom) Ön Kamera: 32 MP

32 MP Batarya: 7.560 mAh, 100W kablolu, 50W kablosuz, 22,5W ters kablosuz şarj

7.560 mAh, 100W kablolu, 50W kablosuz, 22,5W ters kablosuz şarj Yazılım: Android 16, HyperOS 3

Android 16, HyperOS 3 Ses: 2.1 kanallı Bose ayarlı stereo hoparlör sistemi

2.1 kanallı Bose ayarlı stereo hoparlör sistemi Soğutma: 6.700 mm² 3D buhar odalı soğutma

6.700 mm² 3D buhar odalı soğutma Dayanıklılık: IP68 toz ve suya dayanıklılık

IP68 toz ve suya dayanıklılık Renk Seçenekleri: Denim Blue, Gold, White, Black

Redmi K90 Pro Max fiyatı:

12 GB + 256 GB: 3.999 yuan 560 dolar

12 GB + 512 GB: 4.499 yuan 631 dolar

16 GB + 256 GB: 4.799 yuan 670 dolar

16 GB + 1 TB: 5.299 yuan 743 dolar

