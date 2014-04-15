Uzaktan erişim uygulaması Screens VNC yeni özelliklerle güncellendi

Edovia tarafından OSX 10.9 ve üstü 64-bit işlemcili bilgisayar için hazırlanan uzaktan erişim uygulaması Screens VNC, yeni özelliklerle 3.0 sürümüne güncellendi.





Belirlenen diğer Mac, Linux ya da Windows işletim sistemli bilgisayarlara Mac sistemlerden kablosuz olarak bağlanmasına imkan tanıyan ve güvenli bir altyapı sunarak veri aktarımı dahi yapabilen Screens VNC, menü barı ve kısayol seçenekleriyle de hızlı erişim sunabiliyor. Yayınlanan son sürümüyle yeni baştan kodlanan, arayüzü yenilenen, menü bar simgesine yeni özellikler eklenen, son bağlantıları gösterebilen ve eskiye oranla çok daha hızlı çalışabilen uygulama, VNC/Screen paylaşma motorunda yapılan geliştirmelerle de daha iyi bir deneyim ortaya koyabiliyor.





73,99 TL fiyat etiketiyle satılan Screens VNC uygulaması buradan elde edilebiliyor.





https://itunes.apple.com/tr/app/id446107677?mt=12