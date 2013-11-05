Uzaktan kontrol uygulaması TeamViewer, iOS 7 desteğiyle güncellendi

Uzun senelerdir hizmet veren popüler uzaktan kontrol ve erişim yazılımlarından TeamViewer'ın evrensel iOS uygulaması yeni sürümüne güncellendi.

Kişilerin iOS 5.0 ve üzeri işletim sistemine sahip iPhone, iPod Touch ve iPad cihazları ile Windows, Mac ve Linux işletim sistemli bilgisayarları kontrol edebilmesine imkan tanıyan TeamViewer uygulaması, 9.10.10520 koduyla yayınlanan yeni güncellemesi sayesinde ise Apple'ın yeni iOS 7 işletim sistemine özel optimizasyonlara kavuşuyor. Aynı zamanda canlı olarak video aktarımı yapabilen uygulama, güvenlik amaçlı olarak 2048 bit RSA standardına da destek veriyor ve Wake-On-LAN özelliğiyle bilgisayarların kablosuz olarak açılması özelliğini kullanıcılarına sunabiliyor.

Ücretsiz olarak sunulan TeamViewer'ın evrensel iOS uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.





https://itunes.apple.com/tr/app/id692035811?mt=8