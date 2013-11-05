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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Uzaktan kontrol uygulaması TeamViewer, iOS 7 desteğiyle güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Uzaktan kontrol uygulaması TeamViewer, iOS 7 desteğiyle güncellendi
Uzun senelerdir hizmet veren popüler uzaktan kontrol ve erişim yazılımlarından TeamViewer'ın evrensel iOS uygulaması yeni sürümüne güncellendi.
Kişilerin iOS 5.0 ve üzeri işletim sistemine sahip iPhone, iPod Touch ve iPad cihazları ile Windows, Mac ve Linux işletim sistemli bilgisayarları kontrol edebilmesine imkan tanıyan TeamViewer uygulaması, 9.10.10520 koduyla yayınlanan yeni güncellemesi sayesinde ise Apple'ın yeni iOS 7 işletim sistemine özel optimizasyonlara kavuşuyor. Aynı zamanda canlı olarak video aktarımı yapabilen uygulama, güvenlik amaçlı olarak 2048 bit RSA standardına da destek veriyor ve Wake-On-LAN özelliğiyle bilgisayarların kablosuz olarak açılması özelliğini kullanıcılarına sunabiliyor.
Ücretsiz olarak sunulan TeamViewer'ın evrensel iOS uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz. 


https://itunes.apple.com/tr/app/id692035811?mt=8 Yorum Yaz
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funnel 6 yıl
Bu güncelleme aynıanda android ve windows phone platformlarına da geldi. Neden sadece İOS haberi yapılıyor?
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barantr90 6 yıl funnel
funnel

Bu güncelleme aynıanda android ve windows phone platformlarına da geldi. Neden sadece İOS haberi yapılıyor?

Başlık hani Apple falan ya ondan olabilir mi güzel kardeşim? Ki madem diğer platformlara da çıktı yap sen. Arkadaş sadece Apple/iOS ile ilgileniyor olabilir.
1 Yanıt Yanıtla
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MAXSTAR 6 yıl funnel
funnel
Bu güncelleme aynıanda android ve windows phone platformlarına da geldi. Neden sadece İOS haberi yapılıyor?

Androiddeki güncelleme 4.3 arayuzune özel olmadigindan olabilirmi ?
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