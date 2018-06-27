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Uzay ülkesi Asgardia'nın devlet başkanı seçildi

Asgardia olarak adlandırılan uzay ülkesinin devlet başkanının Pazartesi günü yemin ederek görevine başladığı açıklandı. Ülkenin vatandaşı olmanın bedeli ise yıllık 100 Euro.
11 ay
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Uzay
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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İlk uzay ülkesi olan Asgardia'nın devlet başkanı, Pazartesi günü yapılan yemin töreni ile görevine başladı. Gelecekte uzayda koloniler kurmayı hedefleyen topluluğun seçilmiş vekillerden oluşan bir meclisi ve yürürlükte olan bir anayasası bulunuyor.
Euronews'in haberine göre, Azerbaycan asıllı bilim ve iş adamı Igor Ashurbeyli tarafından kurulan uzay cumhuriyeti Asgardia'nın 200 binden fazla üyesi var. Yemin töreninde konuşan devlet başkanı Ashurbeyli, bu gelişmenin insanlık tarihindeki en önemli olaylardan biri olarak kitaplarda yer alacağını ifade ederek, insanların kurduğu ilk uzay cumhuriyeti olduklarını belirtti.

Asgardia vatandaşı olmanın bedeli yıllık 100 Euro

Hedeflerinin beş yıl içinde tüm dünyaya internet bağlantısı sunan uyduları Dünya yörüngesine yerleştirmek olduğunu açıklayan Ashurbeyli, 10-15 yıl içinde de uzay yolculukları yapmayı planladıklarını söyledi. Topluluğun bir sonraki hedefi ise 25 yıl içinde Ay üzerinde bir yerleşim bölgesi kurmak.
Asgardia'nın internet sitesine üye olmak ücretsiz ancak, Türkiye'den de birçok üyesi olduğu belirtilen ülkenin vatandaşı olabilmek için yıllık 100 Euro ödemeniz gerekiyor. İnternet sitesinde yer alan bilgilere göre Asgardia'nın İstanbul'da 16.851, Ankara'da 5.813, İzmir'de ise 4.568 üyesi bulunuyor.

https://asgardia.space/en/ Yorum Yaz
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Angaralı_06 11 ay en beğenilen
Yıllık 100 euro tokatlamak için kurulmuş.
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MustafaC53 11 ay
Çiftlik Bank Space Edition
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mrslimshady 11 ay
ASGARDIA BANK
BU KADAR İNSAN SALAK OLAMAZ
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vaskin77 10 ay

Stalin bir gün Komünist Parti ileri gelenleri ile içki masasındadır. Peş peşe içilen Votka ile kafalar iyice dumanlanmıştır. Stalin bir ara elindeki çatalı önündeki Votka şişesine vurur ve herkesi dikkatle kendisini dinlemeye davet eder. Der ki;
“ – Bana şu sorunun cevabını kim verecek, Halkın yönetime kayıtsız şartsız itaat etmesi ve liderin her dediğini onaylaması nasıl sağlanabilir?”

Tamamı çakırkeyif olmuş parti yöneticilerinin her biri kendince cevaplar verirler. Kimisi disiplin ve sertlikten, kimisi adalet ve eşitlikten, kimisi sürgün ve hak mahrumiyetlerinden, kurşuna dizmenin caydırıcılığından, toplu katliamlardan söz ederler.
Ancak Stalin verilen cevapların hiçbirini beğenmemiştir.
Masanın karşısında hazırolda bekleyen Kızıl Ordu muhafızına emir verir.
“- Çabuk bana bir tavuk getir.’’ Emir derhal yerine getirilir ve tavuk Stalin’in eline verilir.

Stalin adamlarının gözünün içine baka baka başlar tavuğun tüylerini canlı canlı yolmaya. Feryadına aldırmadan tüm tüylerini yolduğu ve cascavlak bıraktığı tavuğu odanın ortasına salıverir.
“ – Şimdi dikkatle takip edin tavuğu ‘’ der. Bakalım nereye gidecek?
Zavallı tavuk bu azaptan kaçıp kurtulayım diye can havliyle dışarı kaçar. Soğuktan tir tir titrer. Masaların altına girer, duvar diplerine koşar teleksiz, tüysüz vücudu kanatları yara bere içinde kalır… Şömineye yaklaşır tüysüz derisi kavrulur… Tavuk çar naçar biraz önce tüylerini yolan Stalin’in bacakları arasına girip sığınır. Stalin cebinden bir avuç yem çıkarıp birer birer tavuğun önüne atar. Stalin’in elinden yemlenen tavuk artık o nereye yönelse ardından gider. Manzarayı hayretler içinde izleyen Komünist Parti Politbüro üyelerine dönen Stalin gevrek gevrek güler ve şöyle der;
“- Gördünüz mü? Halk dediğiniz topluluk bu tavuk gibidir. Tüylerini yolup al ve serbest bırak. O zaman onları bir avuç yemle yönetmek mümkün olur…
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malifural 10 ay
100 euro ney be iyice abarttılar 5 10 neysene de bırakıyorum vatandaşlığı
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fhrstw 10 ay
luke skywalkerın askerleriyiz.
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imagineod 10 ay
Ya hepsin ya hiç,ya Asgardialısın
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mavizamanda 10 ay
Bende üyesiyim. Ama parlemento ne ara seçildi? Oy kullanamadım. Ayrıca anayasayı okumadım daha.
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MarlonJD 11 ay
Ben üyesiyim sertifikamda var. Vatandaşlık için 100 euro alınmıyor. Parlamento adaylığı için para alınıyor sadece vatandaşlık için değil
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Guest-0988D7594 10 ay MarlonJD
Yani sen uzaylısın.
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sistemli adam 11 ay
Sosyal medya tabir edilen pislik tarlasına ruh çöplerini döken psikopatlara, örneğin seçim gecesi hani şu "Muharrem İnce kaçırıldı" falan diye atıp tutanlara yeni bir yurt bulundu:
Asgardia.
Bu bir "sanal ülke", sanal salaklara yakışır.
Bu bir uzay devleti. Kuran da Azerbaycanlı "bilim insanı" İgor Aşurbeyli...
"Bilim adamı" denemiyor çünkü kadınlara karşı ayırımcılık oluyormuş.
Bu gidişle, kadınlarla tam eşit olalım diye bazı fazlalıklarımızı kestireceğiz herhalde.
Bu devletin toprağı yok ama bayrağı ve milli marşı var.
Birleşmiş Milletler'e üye olmayı da hedefliyormuş. Güvenlik Konseyi'ne de girsin.
Biz giremedik o girsin.
Yalnız bizde seçim yapılacak değil ya, geçen gün Asgardia'da da yapılmış ve Aşurbeyli yemin ederek başkanlık görevine başlamış.
Bu seçime bizim İnce, Akşener, Demirtaş, Karamollaoğlu ve Perinçek benzeri "alternatif" adayların da katılıp katılmadıklarını öğrenemedik. (Perinçek katılmış olabilir mi?) Sayın başkan önceleri "uzay mekiğinde koloni kurmaktan" sözediyordu, şimdi bu projesini koloniyi "ayda" kurmak üzere değiştirmiş.
Bu devletin bütün dünyada 200 binden fazla "vatandaşı" da var.
Internet üzerinden vatandaşlık veriyorlar.
Schengen vizesi de var mı bilmiyorum.
Vatandaşlığı ücretsiz veriyorlar, fakat "Asgardia meclisine" de üye olmak istiyorsan 100 Avro'yu, yani beş yüz elli lirayı bastırıyorsun.
Emniyet Müdürlüğü'müzün dolandırıcılık şubesi de bu arada havyar kesiyor olmalı...
Bu manyaklığa, sıkı durun, ülkemizden tam 29 bin 844 kişi başvurmuş! Çoğu İstanbul'dan.
Cihangir'den kaç kişi acaba?
Bunlardan birisi, Asgardia vatandaşlığına geçme nedenini "orada sömürü olmaması" şeklinde açıklıyordu. Kendisi bir doktordu.
Tıp Fakültesi mezunu yani.
Asgardia, bazı CHP'li küskünler için mükemmel bir sığınak.
"Yaşanmaz bu memlekette" diyenler hemen oraya gitsinler.
Ya sev, ya terket Asgardia'ya git.
Ama önce şu beş yüz elli papeli bastır da şu bilim insanı neşesini bulsun.
Bildiğiniz gibi "enayi vergisi" en adil vergidir, herkesten enayiliği oranında alınır, asla hak geçmez.
"Seçimin tek kaybedeni Ak Parti'dir" ya da "koltuk sevdalısı olanın CHP'de yeri yoktur" diyen Kılıçdaroğlu'na oy veriyorsun da şu adamcağıza beş yüz elli kâğıt niçin vermiyorsun?
Not: Manyaklık dedim de aklıma geldi, sizin şu Çanakkale'ye dikeceğiniz putperest heykeli ne oldu yahu?
"Tersten adalet yürüyüşü" yapacakmışsınız, bu sefer İstanbul'dan Ankara'ya, artık genel merkezin önüne dikersiniz.
Şero da üstüne çıkar.
sabah.com.tr/...
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sarge61 11 ay sistemli adam
Vereceğin kaynak kaynak olsa [:\-]
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barsahin 11 ay
Metro geçerse oradaki evler de değerlenir, şu ana kadar kimse açmadıysa hemen gidip "Asgardia emlak" açayım.
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slevinus 11 ay
Çok yakında "UZAY BANK"lar türer bizim ülkede. Dolandırılacak vatandaşlara şimdiden geçmiş olsun diyorum.
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Overkahan 11 ay
Oğlum ben vatandaşlık almıştım bunlardan ama şifresini unuttum

Bir de 100 oyro istiyor.Koskoca uzay ülkesi vatandaşının 100 oyrosuna muhtaç kalmış.Şaka maka bu adamlar ilerde ciddi bir şey başarırlarsa kahrolurum.
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