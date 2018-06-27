Uzay ülkesi Asgardia'nın devlet başkanı seçildi

İlk uzay ülkesi olan Asgardia'nın devlet başkanı, Pazartesi günü yapılan yemin töreni ile görevine başladı. Gelecekte uzayda koloniler kurmayı hedefleyen topluluğun seçilmiş vekillerden oluşan bir meclisi ve yürürlükte olan bir anayasası bulunuyor.

Euronews'in haberine göre, Azerbaycan asıllı bilim ve iş adamı Igor Ashurbeyli tarafından kurulan uzay cumhuriyeti Asgardia'nın 200 binden fazla üyesi var. Yemin töreninde konuşan devlet başkanı Ashurbeyli, bu gelişmenin insanlık tarihindeki en önemli olaylardan biri olarak kitaplarda yer alacağını ifade ederek, insanların kurduğu ilk uzay cumhuriyeti olduklarını belirtti.

Asgardia vatandaşı olmanın bedeli yıllık 100 Euro

Hedeflerinin beş yıl içinde tüm dünyaya internet bağlantısı sunan uyduları Dünya yörüngesine yerleştirmek olduğunu açıklayan Ashurbeyli, 10-15 yıl içinde de uzay yolculukları yapmayı planladıklarını söyledi. Topluluğun bir sonraki hedefi ise 25 yıl içinde Ay üzerinde bir yerleşim bölgesi kurmak.

Asgardia'nın internet sitesine üye olmak ücretsiz ancak, Türkiye'den de birçok üyesi olduğu belirtilen ülkenin vatandaşı olabilmek için yıllık 100 Euro ödemeniz gerekiyor. İnternet sitesinde yer alan bilgilere göre Asgardia'nın İstanbul'da 16.851, Ankara'da 5.813, İzmir'de ise 4.568 üyesi bulunuyor.

https://asgardia.space/en/