    Starlink, çarpışma riski nedeniyle binlerce uydunun yörüngesini düşürüyor

    Starlink, uzaydaki çarpışma riskini azaltmak ve güvenliği artırmak amacıyla binlerce uydusunun yörüngesini düşürme kararı aldı. Uydular daha düşük irtifada konumlandırılacak.

    Starlink, artan riskler nedeniyle uydu yörüngelerini düşürüyor Tam Boyutta Gör
    SpaceX’in uydu internet hizmeti Starlink, uzaydaki güvenliği artırmaya yönelik önemli bir adım atarak binlerce uydunun yörüngesini daha düşük irtifaya indirme kararı aldı. Şirketin mühendislikten sorumlu başkan yardımcısı Michael Nicolls’un açıklamasına göre bu yıl içerisinde yaklaşık 4.400 Starlink uydusunun yörüngesi yeniden düzenlenecek.

    Halihazırda Dünya’dan yaklaşık 550 kilometre yükseklikte dolanan uydular, kademeli olarak 480 kilometre seviyesine çekilecek. Nicolls, bu hamlenin temel amacının uydu çarpışma riskini azaltmak olduğunu ve uyduların daha az yoğun yörüngeye ineceğini vurguluyor. Bu da hem aktif görev sırasında olası çarpışma ihtimalini düşürecek hem de herhangi bir arıza durumunda uyduların daha hızlı şekilde atmosfere girerek görev dışı kalmasını sağlayacak.

    Yörünge düşürme kararının arkasında yalnızca mevcut uzay trafiği değil, yaklaşan güneş minimumu da bulunuyor. Güneş’in yaklaşık 11 yıllık döngüsünde aktivitenin en düşük seviyeye indiği bu dönemlerde Dünya’nın üst atmosferindeki yoğunluk azalıyor. Bu durum, uyduların doğal olarak yörüngeden düşme süresini uzatıyor. Nicolls’a göre, mevcut yükseklikte bu süre 4 yıldan fazla olabiliyor. Ancak yörüngenin düşürülmesiyle birlikte, güneş minimumu koşullarında bile balistik bozunma süresinde yüzde 80’den fazla azalma sağlanacak ve bu süre birkaç aya kadar inecek.

    Bu açıklamanın zamanlaması da dikkat çekici. Bilindiği üzere kısa süre önce Nicolls, Çin’den fırlatılan ve mevcut uydu operatörleriyle herhangi bir koordinasyon sağlanmadan yörüngeye yerleştirilen bir grup uyduyla tehlikeli bir yakınlaşma yaşandığını söylemişti.

    Bu arada yörüngenin düşürülmesi, Starlink’in internet performansını genel olarak olumlu yönde etkileyebilir. Uyduların Dünya’ya daha yakın konumlanması, sinyallerin kat ettiği mesafeyi kısalttığı için gecikme süresinde bir azalma sağlanabilir.

