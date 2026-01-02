Yörüngede üretim dönemi: Mikrodalga boyutunda fabrika uzayda çalışmaya başladı

Mikro yerçekiminde daha iyi yarı iletkenler
Space Forge’un yaz aylarında bir SpaceX roketiyle fırlatılan deneysel uydusu, uzay ortamının malzeme üretimi üzerindeki etkilerini test etmek amacıyla tasarlandı. Mikro yerçekimi koşullarında yarı iletken atomlarının neredeyse kusursuz kristal yapılar oluşturabildiği, Dünya yüzeyindeki üretim süreçlerinde sıkça karşılaşılan yapısal bozulmaların büyük ölçüde ortadan kalktığı belirtiliyor. Bunun yanı sıra, Dünya atmosferinin üzerinde yer alan doğal vakum ortamı sayesinde hava kaynaklı parçacık kirliliği neredeyse tamamen ortadan kalkıyor.
Western’a göre bu düzeyde saflığa sahip yarı iletkenlerin etkisi yalnızca laboratuvarla sınırlı değil. 5G baz istasyonları, elektrikli araç şarj altyapıları ve yeni nesil hava araçları gibi pek çok kritik teknolojide daha yüksek performans, daha düşük enerji kaybı ve daha uzun ömür gibi avantajlar sunması bekleniyor. Space Forge, uzun vadede uzay ortamında galyum nitrür, silikon karbür, alüminyum nitrür ve elmas gibi yüksek katma değerli malzemelerin üretimini planlıyor.
Görev kapsamında fırının içindeki süreci gözlemleyen dahili kamera sistemi, yaklaşık 1.000 derecede oluşan parlak plazma görüntülerini kaydetti. Bu testle birlikte yüksek sıcaklık ve plazma koşullarının yörüngede kurulup kontrol edilebildiği gösterildi.
Kral Arthur’ın kalkanı yeni hedef
Bu amaçla geliştirilen ve adını Kral Arthur efsanesindeki kalkanından alan Pridwen ısı kalkanı, atmosferik yeniden giriş sırasında oluşan aşırı sıcaklıklara karşı uzay aracını korumak üzere tasarlandı. Önümüzdeki dönemde bu ısı kalkanının test edilmesi bekleniyor.