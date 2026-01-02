Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yörüngede üretim dönemi: Mikrodalga boyutunda fabrika uzayda çalışmaya başladı

    Space Forge, uzayda üretimi mümkün kılacak kritik bir adım attı. Yörüngeye fırlatılan mikrodalga fırın boyutundaki prototip ile 1.000 derece sıcaklığa ulaşıldığı doğrulandı.

    Mikrodalga boyutunda fabrika uzayda çalışmaya başladı Tam Boyutta Gör
    İngiltere merkezli uzay girişimi Space Forge, alçak Dünya yörüngesinde (LEO) yarı iletken malzeme üretimi için kritik bir eşiği aştığını duyurdu. Şirket, ilk uydusu ForgeStar-1 üzerinde başarılı şekilde plazma üretildiğini belirterek bu gelişmenin uzayda ileri malzeme üretimi için gerekli koşulların oluşturulabildiğini kanıtladığını vurguladı. Şirketin uzaya gönderdiği prototip, mikro yerçekimi ortamında yaklaşık 1.000 °C’ye ulaşabildiğini gösterdi.

    Mikro yerçekiminde daha iyi yarı iletkenler

    Space Forge’un yaz aylarında bir SpaceX roketiyle fırlatılan deneysel uydusu, uzay ortamının malzeme üretimi üzerindeki etkilerini test etmek amacıyla tasarlandı. Mikro yerçekimi koşullarında yarı iletken atomlarının neredeyse kusursuz kristal yapılar oluşturabildiği, Dünya yüzeyindeki üretim süreçlerinde sıkça karşılaşılan yapısal bozulmaların büyük ölçüde ortadan kalktığı belirtiliyor. Bunun yanı sıra, Dünya atmosferinin üzerinde yer alan doğal vakum ortamı sayesinde hava kaynaklı parçacık kirliliği neredeyse tamamen ortadan kalkıyor.

    Mikrodalga boyutunda fabrika uzayda çalışmaya başladı Tam Boyutta Gör
    Bu iki faktörün birleşimi, daha homojen yapıya sahip ve elektronik verimliliği yüksek yarı iletkenlerin üretilmesine olanak tanıyor. Space Forge CEO’su Josh Western, BBC’ye yaptığı açıklamada uzayda üretilen yarı iletkenlerin, Dünya’daki mevcut üretim yöntemlerine kıyasla 4.000 kata kadar daha saf olabildiğini vurguladı.

    Western’a göre bu düzeyde saflığa sahip yarı iletkenlerin etkisi yalnızca laboratuvarla sınırlı değil. 5G baz istasyonları, elektrikli araç şarj altyapıları ve yeni nesil hava araçları gibi pek çok kritik teknolojide daha yüksek performans, daha düşük enerji kaybı ve daha uzun ömür gibi avantajlar sunması bekleniyor. Space Forge, uzun vadede uzay ortamında galyum nitrür, silikon karbür, alüminyum nitrür ve elmas gibi yüksek katma değerli malzemelerin üretimini planlıyor.

    [bkzdh=200400

    Görev kapsamında fırının içindeki süreci gözlemleyen dahili kamera sistemi, yaklaşık 1.000 derecede oluşan parlak plazma görüntülerini kaydetti. Bu testle birlikte yüksek sıcaklık ve plazma koşullarının yörüngede kurulup kontrol edilebildiği gösterildi.

    Kral Arthur’ın kalkanı yeni hedef

    Mikrodalga boyutunda fabrika uzayda çalışmaya başladı Tam Boyutta Gör
    Space Forge, halihazırda daha büyük bir yörüngesel dökümhane üzerinde çalışıyor. Bu tesisin, tek bir görevde 10.000 adede kadar çip üretimine yetecek yarı iletken malzeme ortaya koyması hedefleniyor. Ancak üretim kadar önemli bir başka aşama da bu malzemelerin güvenli şekilde Dünya’ya geri getirilmesi.

    Bu amaçla geliştirilen ve adını Kral Arthur efsanesindeki kalkanından alan Pridwen ısı kalkanı, atmosferik yeniden giriş sırasında oluşan aşırı sıcaklıklara karşı uzay aracını korumak üzere tasarlandı. Önümüzdeki dönemde bu ısı kalkanının test edilmesi bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Havacılıkta yeni sayfa: 6 tonluk tiltrotor uçtu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ispirto nerede satılır dizel rölanti devri kaç olmalı vikars lpg yorumları hyundai getz tutulan modeli üniversitede kavga etmenin cezası

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Pura 80 Pro
    HUAWEI Pura 80 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum