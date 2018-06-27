Meizu CEO'su açıkladı: Meizu X8, Xiaomi Mi 8 SE'den daha iyi olacak

Çinli akıllı telefon üreticis Meizu'nun kurucus ve aynı zamanda CEO'su Jack Wong şirketin topluluk forumlarında alışılmadık bir şekilde bazı bilgiler verdi. Hafta başında Meizu X8 adında yeni bir akıllı telefonun geleceğini doğrulayan Wong, cihazla ilgili detayları açıkladı.

Meizu X8'in fiyatı 305 doların altında olacak

Dün akşam saatlerinde foruma mesaj gönderen Wong, Meizu X8'in Snapdragon 710 işlemcili ilk telefon olan Xiaomi Mi 8 SE'den daha iyi olacağını iddia etti. Meizu X8'in de Snapdragon 710 işlemci ile geleceğini açıklayan CEO, ekranının ise Xiaomi Mi 8'den daha büyük olacağını söyledi.

Meizu X8'de ekrana gömülü parmak izi olmayacağını belirten Wong, bu teknolojinin Ağustos ayında tanıtılacak Meizu 16 ve Meizu 16 Plus amiral gemisi modellerinde olacağını belirterek, cihazın fiyatının ise 305 doların altında olacağını ifade etti.

https://www.gizmochina.com/2018/06/27/meizu-x8-with-snapdragon-710-will-be-better-than-xiaomi-mi-8-se-claims-meizus-founder/