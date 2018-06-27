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Meizu CEO'su açıkladı: Meizu X8, Xiaomi Mi 8 SE'den daha iyi olacak

Akıllı telefon üreticisi Meizu'nun kurucusu Jack Wong, şirketin topluluk forumlarında açıklamalar yaparak, Meizu X8'in, Xiaomi Mi 8 SE'den daha iyi olacağını iddia etti.
11 ay
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Meizu CEO'su açıkladı: Meizu X8, Xiaomi Mi 8 SE'den daha iyi olacak
Çinli akıllı telefon üreticis Meizu'nun kurucus ve aynı zamanda CEO'su Jack Wong şirketin topluluk forumlarında alışılmadık bir şekilde bazı bilgiler verdi. Hafta başında Meizu X8 adında yeni bir akıllı telefonun geleceğini doğrulayan Wong, cihazla ilgili detayları açıkladı.

Meizu X8'in fiyatı 305 doların altında olacak

Dün akşam saatlerinde foruma mesaj gönderen Wong, Meizu X8'in Snapdragon 710 işlemcili ilk telefon olan Xiaomi Mi 8 SE'den daha iyi olacağını iddia etti. Meizu X8'in de Snapdragon 710 işlemci ile geleceğini açıklayan CEO, ekranının ise Xiaomi Mi 8'den daha büyük olacağını söyledi.
Meizu CEO'su açıkladı: Meizu X8, Xiaomi Mi 8 SE'den daha iyi olacak
Meizu X8'de ekrana gömülü parmak izi olmayacağını belirten Wong, bu teknolojinin Ağustos ayında tanıtılacak Meizu 16 ve Meizu 16 Plus amiral gemisi modellerinde olacağını belirterek, cihazın fiyatının ise 305 doların altında olacağını ifade etti.

https://www.gizmochina.com/2018/06/27/meizu-x8-with-snapdragon-710-will-be-better-than-xiaomi-mi-8-se-claims-meizus-founder/ Yorum Yaz
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Krethuss 11 ay en beğenilen
ben fotosunu gördüğüm an aldım telefonu beyler kafamda






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magicool 10 ay
lütfen 6" üzeri olmasın hatta 5.90 olsun lutfen hep kürek gibi telefonlar yeter artık
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byaahmet 10 ay
Yaşasın çentik yok ..
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By Doğu 10 ay
2000 seviyesinde IMEI atilabilecek şekilde gelsin pro 7 yi satıp alırım direk
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miyavlayankirpi 10 ay
Çerçevesi küçük telefon
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koyunsavar 11 ay
daha guzel gorunuyor
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Krethuss 11 ay en beğenilen
ben fotosunu gördüğüm an aldım telefonu beyler kafamda






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Slaved by makarna 11 ay
Çentiksiz olması bile yeter

Ama Mi 8SE'de super amoled ekran kullanılıyor, X8'de IPS kullanacaklarsa daha iyi olmaz. Amoledin zevki bir başka
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