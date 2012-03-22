Uzmanlar yeni iPad'in Retina ekranının göz yorgunluğunu azalttığını belirtti

Yeni iPad modelinin piyasaya çıkması ile karşılaştırma testlerinin odak noktalarından birisi de 264ppi değerindeki Retina ekranı oldu.





Yeni iPad'in yüksek çözünürlüklü ekranı görüntülerin ve yazı fontlarının görünürlüğünü artırdığı için tablet kullanımını daha rahat bir hale getiriyor. Bunun yanında parlak ekrana devamlı bakıldığında ortaya çıkan göz yorgunluğunu da azalttığı da belirtiliyor.





Araştırmayı yapan All About Vision sitesinin göz uzmanı Gary Heiting. Heiting bilgisayar kullanımından kaynaklanan göz yorgunluğunun önemli sebeplerinden birinin ekran çözünürlüğü olduğunu belirtiyor. Yeni iPad'in iki katına çıkan çözünürlüğü eğlence veya estetikten ziyade görsel bir konfor sunuyor. Çünkü Retina ekran, arka planda görsel konfor anlamında daha iyisini sunan bir teknoloji.





Genel yayın yönetmenimiz Mesut Çevik'in de incelemesinde göze çarpan yazı fontlarının daha belirgin ve okunabilir olması, kullanıcı tercrübesinin en önemli noktasını oluşturan okuma alanında en iyi faydayı sağlıyor.





Oyun oynarken ise Retina ekran göz yorgunluğunu kısmen azaltıyor. Devamlı hareketli sahneler içeren oyunlar doğası itibariyle okuma işleminden daha fazla gözü yorar. Ancak daha büyük renk doygunluğu ve berraklık ile Retina ekran buna biraz engel oluyor.





Bazı çevrelerin, Retina ekran tanımlamasını gözün görebildiği yoğunluktan fazlası olarak yapan Apple'a abartma suçlaması yapmasına rağmen, Heiting tabletler için standart tutuş mesafesi olan 30cm'de gözün 240ppi çözme gücü olduğunu 264ppi ile Retina ekran tanımlamasının gerçek olduğunu vurguluyor.





Heiting bazı insanların gözlerinin 400ppi çözebilme yeteneği olduğunu ancak bunun genelleştirilmesinin yanlış olduğunu da sözlerine ekliyor.