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Uzmanlar yeni iPad'in Retina ekranının göz yorgunluğunu azalttığını belirtti

7 yıl
7,2b
1
67
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni iPad modelinin piyasaya çıkması ile karşılaştırma testlerinin odak noktalarından birisi de 264ppi değerindeki Retina ekranı oldu.

Yeni iPad'in yüksek çözünürlüklü ekranı görüntülerin ve yazı fontlarının görünürlüğünü artırdığı için tablet kullanımını daha rahat bir hale getiriyor. Bunun yanında parlak ekrana devamlı bakıldığında ortaya çıkan göz yorgunluğunu da azalttığı da belirtiliyor.

Araştırmayı yapan All About Vision sitesinin göz uzmanı Gary Heiting. Heiting bilgisayar kullanımından kaynaklanan göz yorgunluğunun önemli sebeplerinden birinin ekran çözünürlüğü olduğunu belirtiyor. Yeni iPad'in iki katına çıkan çözünürlüğü eğlence veya estetikten ziyade görsel bir konfor sunuyor. Çünkü Retina ekran, arka planda görsel konfor anlamında daha iyisini sunan bir teknoloji.

Genel yayın yönetmenimiz Mesut Çevik'in de incelemesinde göze çarpan yazı fontlarının daha belirgin ve okunabilir olması, kullanıcı tercrübesinin en önemli noktasını oluşturan okuma alanında en iyi faydayı sağlıyor.

Oyun oynarken ise Retina ekran göz yorgunluğunu kısmen azaltıyor. Devamlı hareketli sahneler içeren oyunlar doğası itibariyle okuma işleminden daha fazla gözü yorar. Ancak daha büyük renk doygunluğu ve berraklık ile Retina ekran buna biraz engel oluyor.

Bazı çevrelerin, Retina ekran tanımlamasını gözün görebildiği yoğunluktan fazlası olarak yapan Apple'a abartma suçlaması yapmasına rağmen, Heiting tabletler için standart tutuş mesafesi olan 30cm'de gözün 240ppi çözme gücü olduğunu 264ppi ile Retina ekran tanımlamasının gerçek olduğunu vurguluyor.

Heiting bazı insanların gözlerinin 400ppi çözebilme yeteneği olduğunu ancak bunun genelleştirilmesinin yanlış olduğunu da sözlerine ekliyor.

http://mashable.com/2012/03/19/ipad-retina-display-eye-strain/ Yorum Yaz
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Godolphin 7 yıl en beğenilen
Kim ne derse desin Retina ekran.
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-Ege 7 yıl nitreex
nitreex
steve jobs bir teknoloji buldu onu bir türlü gelitiremiyorlar anca makyajlayıp makyajlayıp önümüze sürüyorlar. garsondan kebap istiyorsun getiriyor ikinci gidişinde üstüne hafif maydonoz atıyor. bir sürü malda bu teknolojiye inanıyor

Sen kim oluyorsunda bü ürünü seven ve alan insanlara mal dersin?Haddini bil *****.
nitreexsteve jobs bir teknoloji buldu onu bir türlü gelitiremiyorlar anca makyajlayıp makyajlayıp önümüze sürüyorlar. garsondan kebap istiyo...
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Yanıtla +22
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ersins58 7 yıl
Göz yorulmasını azaltıyorsa gercekten önemli birşey bu çünkü hepimiz her gün en azından 5-8 saat ortalama ekrana bakıyoruzdur
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ASTRONOM42 6 yıl
Sadece pazarlama stratejisi böyle bir saçmalık olamaz ya applenin sitesinden eski teknoloji ile retina ekranı kıyaslanmıs büyütecin büyüttügü kadar yakından bakarak deneyecek olursanız sitedekinde fazlasıyla abartılmıs bu kadar bozuk ekranlı telefonu ve tableti mi sattı simdiye kadar bize apple? Bunun artık bi önemi yok applenin artık yeni ekrana sahip aygıtları var degil mi o zaman sıkıntı yok binlerce lira verip yenisini alırsınız. Ek olarak insan gözü kesinlikle o uzaklıktan o kadar yüksek dpi ı algılayamaz kafamızı telefonun ya da tabletin ekranına 5 cm uzaklıktan bakarak kullanmıyacagımız icin aşırı derecede gereksiz.MacBookPro ların ekranınıda retinaya geçiriyorlar bu da tamamen satışları yavaşlamış olan MacBookPro serisini tekrar satabilmek amacıyla yapılan bir hareket, anlamıyorum ki insanlar bu paraları bu kadar kolay mı kazanıyor da araştırmadan ha daha iyisi diye her çıkan modeli direk alabiliyor? İlk çıktığında 5 Mp kameralı telefonlar varken video bile çekme özelliği olmayan İphone yi bile binlerce adet sattı adamlar bu pazarlama hileleriyle.
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myhotyro 7 yıl
myfranco
Şuraya kadar okudum ama özellikle 300 ve 240 ppi üzerine takılanlara söylüyorum, telefona bakış mesafeniz ile tablete bakış mesafeniz aynı değil. Dikkat ederseniz Steve Jobs iphone 4 için retina displayin tanıtımını yaparken yaklaşık 10-12 inçten insan gözünün görebileceği piksel sayısı diyor. Tablette bu mesafe daha fazla. Özet geçmek gerekirse, öyle veya böyle bu işi Apple yapıyor ve hakkını da veriyor. Adamlar bu işin mimarı. Çizimini yapıp taşerona veriyor ve bunu üret diyor. Siz neyi tartışıyorsunuz? Daha iyisi yokki. Donanım olarak mükemmel bir uyum, yazılım olarak en kaliteli tasarım, hepsi birleşince karşınıza sağlam bir cihaz çıkıyor. Adamlar üzerine fiyat da arttırmıyor. Tavsiyem muhalif olacağınıza alıp kullanın ve keyfine varın. Yok Anroid %35 market payına sahipmiş. E ne olmuş? 10 tane marka tek cihaza savaş veriyor ve bununla övünüyor musunuz? Bugün Apple çıksa ve usb,hdmi ve sdkart girişi koysa( tabiki yapmaz böyle birşeyi, kalitesinden ödün vermez) Android diye birşey kalmaz piyasada. Siz halen Ferrarinin satışını fiat ile kıyaslıyorsunuzki Ferrari bu durumda çok daha fazla satıyor.

Tablette mesafe nasıl daha fazla. Napıyorsunuz anlamıyorum ki. Tableti duvara asıp televizyon olarak mı kullanıyorsunuz. Yada tablet kullanmak için 1.5 metre uzunluğunda 3. 4. elleriniz mi var.
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janparey 7 yıl
Uzmanlar sensodyne de öneriyorlar hadi dedik ipanadan upgrade edelim,baktık uzmanların cüzdanındaki kabarıklık dışında bir fark yaratmıyor döndük kürkçü dükkanına..
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ZZ RAT 7 yıl
Bana 300 ppi-240 ppi tamamen uydurma geliyor.
Bugun test ettim, 4s ile ipad'i hemen hemen ayni mesafede kullaniyorum,
belki birkac milim, olmadi 1 santim oynar.

Apple zamaninda 300 diye bir rakam uydurdu,
sonra tuketici tablette illa retina isteriz diye tutturunca, retina degerini hoooop 240'a dustu.

Sasirdigim sey: koca koca adamlar cikip da ne kadar kolay yalan soyleyebiliyorlar.
Gerci inanan bi suru hayrani varken, yalan soylemek (pardon gercegi azicik degistirmek) de kolay olsa gerek.



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myhotyro 7 yıl
motorkiran
engurlu Retina ekrani apple icad etmedi zaten retina diye bi teknoloji de yok..Bildigimiz tft lcd nin yuksek cozunurluklu sekli.. Bu teknolojiye, Super High Aperture deniyor..  DisplaySearch adlı firmanın araştırmalarına göre, Sharp ve JSR tarafından yıllar önce bulunan bu teknoloji, bir türlü ürünlere adapte edilemedi. Çünkü üretim safhasında maliyeti oldukça yüksekti. Gereksinimleri de öyle… Günümüzde ise LCD ekranların çeyreği bu teknolojiye sahip.  Her zamanki gibi Apple, var olan bir teknolojiyi, kullanıcıya farklı bir şekilde aksettirmiş oldu.. Şimdi de sharp ayni ekran teknolojisini cihazlarinda kullanacagini acikladi..Patenti apple da filan degil..
her başlığa aynı şeyi yazmak eğlenceli olsa gerek. illa küçümseyeceksiniz. tamam seneler önce bulunsun, başkası bulsun, apple ın olmasın, her şey olsun da hani başka kullanan ? hangi tablet veya telefonda görüyoruz ? insaf biraz

Asıl size insaf. Apple ürünlerini kullanır ve seversiniz, birşey demem. Bende kullanıyorum ve seviyorum. Ama bazı Apple kullanıcıları için Apple analarından, bacılarından, karılarından, namuslarından daha değerli olmuş. Beyninizi bir Apple hegemonyası sarmış, Apple'ın yapmadıklarını, bulmadıklarını bile Apple buldu sayıyorsunuz. Utanmasanız atom bombasını bile Apple buldu diyeceksiniz. Gerçeği sadece söyleyenleri bile hazmedemeyecek kadar ahmaksınız. Utanmasanız İstanbulu bile Apple fethetti diyeceksiniz.
Ürünleri güzel ve kullanışlı. Ederininde fazlasını verip alıp kullanıyoruz zaten. Bide saçma sapık yalakalık yapınca Apple bedava ürün mü veriyor. Eğer öyle ise bende yapacağım sizin yaptığınızı. Öyle birşey yoksa gerçekten ahmaksınız demektir.
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mertgraph1979 7 yıl
Her Apple başlığında olduğu gibi kendini Apple karşıtı konuştuğu için objektif sanan bir sürü bilgili(!) Android sever basmış konuyu.
Her konuya girip bunu Apple bulmadıki zaten vardı diye mastürbasyon yapan ve eline ne geçtiğini daha çözemediğim ne çok insan var bu forumda.


Çıkarın artık şu ben enayi Apple tüketicilerini bilinçlendiriyorum maskenizi.
Çünkü hiç bir Apple kullanıcısının sizin bilginize, fikirlerinize ve en önemliside size ihtiyacı yok.

Bugün ipad 3 kullandım. Diğer tabletler farklı geliyor insanın gözüne. Tabiri caizse mide bulandırıyorlar diyebiliriz kısaca. Gerçi bu hissiyatım ipad 2 de de vardı.
Önemli olan bu.
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myhotyro 7 yıl
engurlu
Retina ekrani apple icad etmedi zaten retina diye bi teknoloji de yok..Bildigimiz tft lcd nin yuksek cozunurluklu sekli.. Bu teknolojiye, Super High Aperture deniyor..  DisplaySearch adlı firmanın araştırmalarına göre, Sharp ve JSR tarafından yıllar önce bulunan bu teknoloji, bir türlü ürünlere adapte edilemedi. Çünkü üretim safhasında maliyeti oldukça yüksekti. Gereksinimleri de öyle… Günümüzde ise LCD ekranların çeyreği bu teknolojiye sahip.  Her zamanki gibi Apple, var olan bir teknolojiyi, kullanıcıya farklı bir şekilde aksettirmiş oldu.. Şimdi de sharp ayni ekran teknolojisini cihazlarinda kullanacagini acikladi..Patenti apple da filan degil..

Engurlu arkadaşımız gerçeği açıklamış, çoğu zaman bazılarımızında yaptığı gibi. Niçin Apple fanatikleri gerçek bilgiden kocunup eksi veriyorlar. İçinde iğneleme bile olmayan bilgiye, gerçeğe eksi vermek ahmaklık değildirde nedir. Bunu fanatiklikle açıklayamayız. Bu düpedüz ahmaklıktır.
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thunderwatcher 7 yıl
Şahsen ben kimseden yana değilim zira kimse benden yana değil. Bizim eve gelip de "thunderwatcher'cığım al sana bizden beleş ürün çünkü seni çok seviyoruz" diyen falan olmadı. Kimsenin fanboyu değilim kısacası. F/P oranı kimin en iyiyse onu seçerim. Benim kriterim budur. AMAAAAA kerizlenmeyi sevmeyen bilinçli tüketici olarak janjanlı tanımlamalar altında ADAM KERİZLEMEYE ÇALIŞAN, GÖSTERE GÖSTERE PİŞKİN PİŞKİN SIRITARAK YALAN SÖYLEYEN adamı sevmem. Delikanlı olan kimse de sevmez. Ben 8 sene işletme okumuş adamım. Pazarlama uzmanlığım. Kalite konusunda tez yazmış insanım. Müsade edin de azıcık uzmanlığımız kadar konuşalım. Kimsenin fanboyu değilim ama bu pazarlama stratejilerinden vazgeçmedikleri sürece Apple hakkında tek bir olumlu yorum yapmayacağım. İyi yanlarına da iyi demeyeceğim. Ola ki insanları yanlış yönlendiririz. Teknolojinin ilerlemesinden rahatsız oluyorum çünkü robotların dünyayı istila etmesinden korkuyorum. Bu kadar saçma bi soruya ancak bu kadar saçma cevap yakışırdı. Bir soru da ben sorayım madem: Gözün algıladığı maksimum frame sayısı da 30. O zaman 30 frame üstü oynatabilen ekran kartlarına da retina ekran kartı diyelim mi? Hadi diyelim bence. Nvidia'nın yeni kepler serisi çok retina olacak beyler
Allah retinalarınıza zeval vermesin...

Hal böyleyken bazı arkadaşların bu kadar "Apple Avukatı" olmaya çalışması karşısında ancak şaşkınlık duyabilirim. "Şeytanın avukatlığına" soyunmuş bu arkadaşlara en kısa sürede cenab-ı haktan hidayet diliyorum. İnşallah bir noktada gözünüzü açar da "napıyoruz lan biz" diye düşünürsünüz. Başka söyleyebilecek çok bir şey yok size. Sizler için belki Steve abinize özenir de günlük hayatta hinliklere cinliklere janjanlı kılıflar uydurmanız gerekir diye aşağıda çeşitli kavramlar sunuyorum. Benden size güzellik olsun:

Çalma (hırsızlık): Yer değiştirme
Bilinçaltına tecavüz: sübliminal pazarlama
Spam yayma: Viral pazarlama
Ben demedim o diyor: Bağımsız araştırma kuruluşları
Bariz yalan: Kullanıcı istatistiklerine göre...
Geçen sefer becerememiştik ya da işimize gelmemişti: Önceki modele göre x kadar daha iyi...
Bozuk anten ya da vs: Diğer firmalarınki de bozuk ki... (Apple'ın antenleri bozuk çıktığında aynen böyle demişlerdi hatırlayın)




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engurlu 7 yıl
Retina ekrani apple icad etmedi zaten retina diye bi teknoloji de yok..Bildigimiz tft lcd nin yuksek cozunurluklu sekli.. Bu teknolojiye, Super High Aperture deniyor.. 

DisplaySearch adlı firmanın araştırmalarına göre, Sharp ve JSR tarafından yıllar önce bulunan bu teknoloji, bir türlü ürünlere adapte edilemedi. Çünkü üretim safhasında maliyeti oldukça yüksekti. Gereksinimleri de öyle… Günümüzde ise LCD ekranların çeyreği bu teknolojiye sahip. 
Her zamanki gibi Apple, var olan bir teknolojiyi, kullanıcıya farklı bir şekilde aksettirmiş oldu..

Şimdi de sharp ayni ekran teknolojisini cihazlarinda kullanacagini acikladi..Patenti apple da filan degil..
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motorkiran 7 yıl engurlu
engurlu

Retina ekrani apple icad etmedi zaten retina diye bi teknoloji de yok..Bildigimiz tft lcd nin yuksek cozunurluklu sekli.. Bu teknolojiye, Super High Aperture deniyor.. 

DisplaySearch adlı firmanın araştırmalarına göre, Sharp ve JSR tarafından yıllar önce bulunan bu teknoloji, bir türlü ürünlere adapte edilemedi. Çünkü üretim safhasında maliyeti oldukça yüksekti. Gereksinimleri de öyle… Günümüzde ise LCD ekranların çeyreği bu teknolojiye sahip. 
Her zamanki gibi Apple, var olan bir teknolojiyi, kullanıcıya farklı bir şekilde aksettirmiş oldu..

Şimdi de sharp ayni ekran teknolojisini cihazlarinda kullanacagini acikladi..Patenti apple da filan degil..

her başlığa aynı şeyi yazmak eğlenceli olsa gerek. illa küçümseyeceksiniz.

tamam seneler önce bulunsun, başkası bulsun, apple ın olmasın, her şey olsun da hani başka kullanan ? hangi tablet veya telefonda görüyoruz ?

insaf biraz
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mehmetfahriguven 7 yıl
Retina Display nedir?

Steve Jobs'un sunumuyla...



(iPhone 4 Tanıtımından)

İnsan Gözünün görebileceği değer: 300ppi. Bu durumda iPad'in ekranı retina değil gibi gözüküyor.. Lakin işin aslı pek de öyle değil.

Biliyoruz ki insan gözü daha uzaktan bakınca gördüğü ayrıntı da o kadar azalıyor.
Pazarlama'dan sorumlu Apple Üst Düzey Yöneticisi Phill Schiller tam da bununla alakalı bir açıklama yaptı.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


(Yeni iPad Tanıtımından)

Philler, fiziksel kurallar çerçevesinde yeni iPad'e bakılacak olan ortalama uzaklıkta insan gözünün görebileceği değer 240ppi olduğunu ve
yeni iPad'in 264ppi değere sahip olduğunu söyledi. Yani yeni iPad kendi ortamı ve koşulları içinde bir Retina Ekran. Umarım tatmin olur ve bilim kanunlarına karşı çıkmadan bunun bir retina ekran olduğunu kabul edersiniz. Yoksa daha çok gülünç duruma düşeceğiniz, aşikar.
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Escapetolife 7 yıl
Rahmetli ne de güzel sunmuş...
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4Crumby 7 yıl mehmetfahriguven
mehmetfahriguven
Retina Display nedir?

Steve Jobs'un sunumuyla...



(iPhone 4 Tanıtımından)

İnsan Gözünün görebileceği değer: 300ppi. Bu durumda iPad'in ekranı retina değil gibi gözüküyor.. Lakin işin aslı pek de öyle değil.

Biliyoruz ki insan gözü daha uzaktan bakınca gördüğü ayrıntı da o kadar azalıyor.
Pazarlama'dan sorumlu Apple Üst Düzey Yöneticisi Phill Schiller tam da bununla alakalı bir açıklama yaptı.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


(Yeni iPad Tanıtımından)

Philler, fiziksel kurallar çerçevesinde yeni iPad'e bakılacak olan ortalama uzaklıkta insan gözünün görebileceği değer 240ppi olduğunu ve
yeni iPad'in 264ppi değere sahip olduğunu söyledi. Yani yeni iPad kendi ortamı ve koşulları içinde bir Retina Ekran. Umarım tatmin olur ve bilim kanunlarına karşı çıkmadan bunun bir retina ekran olduğunu kabul edersiniz. Yoksa daha çok gülünç duruma düşeceğiniz, aşikar.

Ya anlamadigim siz niye o adamlarin savunmasini yapiyosunuz o zaman butun cihazlar retina yeterli uzakliktan bakinca ;)
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Firaristt 7 yıl
Samsung Forum 2012'den yarım saat önce gelebildim eve. Gerçekten güzel cihazlar vardı. Hani tamam daha S III gibi cihazlar yok ancak yine de güzel cihazlar vardı :) TV odaklı bir etkinlikti. Yeni Hi serisi TV'lerin çözünürlük olsun görüntü kalitesi olsun, sesli ve hareketli komutlarla yönetilmesi olsun, içeriği olsun gerçekten çok güzeldi. Tablet yine aynı şekilde ekarn çözünürlüğü arttıkça okunabilirlik ve kullanılabilirlik artıyor. Gözümü hiç kısmadan kullanabilirken en alt giriş seviyesi cihazların ekran çözünürlükleri nedeniyle bazı anlarda gözümüzü kısıp bakmak, biraz daha çaba sarf etmek zorunda kalabiliyorduk.
Mesut Bey'in dediği gibi umarız bu çözünürlük performansa olumsuz katkı yapmaz, yapsa da eski nesilden daha yavaş hale gelmez. Teknoloji iyidir, gereksiz diye bir şey yok yani...
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Guest-F8946C419 7 yıl
Rakipleri geçmeye çalışacaktır belki de donanımsal hep geçecektir ama

asla;

Tasarım olarak, yazılım kalitesi, donanım kalitesi ve şıklığına asla ulaşamayacaklar..Ancak kopyalama yolunu tercih edecekler ki çok firma kopyalıyor..
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createemir 7 yıl
ersins58
Göz yorulmasını azaltıyorsa gercekten önemli birşey bu çünkü hepimiz her gün en azından 5-8 saat ortalama ekrana bakıyoruzdur

Desene bilgisayar ekranına da Retina Display özelliği getirilmeli. HD7990 CrossFire olması şartıyla
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DH Misafiri 7 yıl
med_cezir197
docc Bir arkadaş ipaddeki retina ekran üreticisini samsung veya lg oldugunu belirtmiş. Öyle olsa samsung kendi tabletlerinde kullanmazmıydı?
gerekli görmezse koymaz. buyrunuz donanimhaber.com/... ifixit in söktüğü yeni ipad deki panel samsung üretimiydi. dünya üzerinde zaten sayılı panel üreticisi var ve ilk sırayı samsung çekiyor bence . apple ın teknoloji ürettiğini savunmayın . samsung, sharp ve lg tedarik ediyor çoğu parçayı. kendisi sadece pazarlamacı benim gözümde. ve bu işide iyi yapıyor.

"Gerekli görmezse koymaz." Diye bir şey yok arkadaşım.
Patent denen bir şey var. Apple 30 sene önce parça üretiyordu. Ama artık üretmiyor. Çünkü ürettirmek daha ucuz. Sadece nasıl yapacağını neyi kullanacağının mimarisini tasarlıyor, patenti alıyor ve ürettiriyor. Samsung ve ya diğer üreticiler hiç bir şekilde bu parçaları apple'ın izni olmadan kendi cihazların da kullanamaz. Patent denen bir olay var. Ve görüyoruz her gün ayrı bir dava açılıyor , kapanıyor.
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söny 7 yıl
Oyuncular pek dikkat etmez göz yorgunluğuna ama iyi bir haber olmuş en azından alırsak farketmesek bile gözlerimiz yorulmucak
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Lordinarius 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

med_cezir197

docc Bir arkadaş ipaddeki retina ekran üreticisini samsung veya lg oldugunu belirtmiş. Öyle olsa samsung kendi tabletlerinde kullanmazmıydı?
gerekli görmezse koymaz. buyrunuz donanimhaber.com/... ifixit in söktüğü yeni ipad deki panel samsung üretimiydi. dünya üzerinde zaten sayılı panel üreticisi var ve ilk sırayı samsung çekiyor bence . apple ın teknoloji ürettiğini savunmayın . samsung, sharp ve lg tedarik ediyor çoğu parçayı. kendisi sadece pazarlamacı benim gözümde. ve bu işide iyi yapıyor.


"Gerekli görmezse koymaz." Diye bir şey yok arkadaşım.
Patent denen bir şey var. Apple 30 sene önce parça üretiyordu. Ama artık üretmiyor. Çünkü ürettirmek daha ucuz. Sadece nasıl yapacağını neyi kullanacağının mimarisini tasarlıyor, patenti alıyor ve ürettiriyor. Samsung ve ya diğer üreticiler hiç bir şekilde bu parçaları apple'ın izni olmadan kendi cihazların da kullanamaz. Patent denen bir olay var. Ve görüyoruz her gün ayrı bir dava açılıyor , kapanıyor.


Gerekli görmezse koymaz diye birşey var arkadaşım . önemli olan üretim teknolojisinin elinde olması, Samsung bugün dünyanın en iyi panellerini üretiyor bu konuda tartışma istersen
. Samsung gibi bi firma Appleın tasarladığı kıçı kırık bi retina ekranı mı tasarlayamayacak ? (retina derken retina sanki apple ait gibi bi patent olmuş yüksek çözünürlükden bahsediyorum)
. retina ekranın (şuan) pazarlama hilesi olmadığını kimse bana burada kanıtlayamaz. Ha görüntü kalitesine faydasını inkar etmiyorum yanlış anlaşılmasın. zamanı gelince bütün cihazlar yüksek çözünürlüklere çıkacaktır ançak içerik olmadan bunun bi manası olmuyor malesef.
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