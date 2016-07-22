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VHS standardı tarihe karışıyor

80’li yılların vazgeçilmez video kaset standartlarından birisi olan VHS, yavaş yavaş teknoloji dünyasına veda ediyor. Son VHS kaydedici, bu ay itibariyle piyasaya çıkmış olacak.
2 yıl
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Medya Oynatıcılar
Ekrem71
Haber Editörü
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VHS standardı tarihe karışıyor

Bir döneme damgasını vuran ve sıkı bir rekabet içerisine giren iki video kaset standardından önce Betamax hayat veda etti, ardından da VHS standardı. Böylece bir devrin kapısı da kapanmış oldu.

1970’li yıllara, Betamax ve VHS standartlarının mücadelesi damga vurmuştu. 1975 yılında Sony tarafından geliştirilen Betamax sahneye çıkmış, 1976 yılında da JVC tarafından geliştirilen Video Home System – VHS rekabetteki yerini almıştı. 1990’lı yıllara doğru bu iki format tarihindeki en parlak günleri yaşadı. Gerçi Betamax, rekabete 13 yıl dayanabildi ve 1988 yılında Sony de VHS standardını tercih edeceğini açıkladı.

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Sonraki dönemlerde S-VHS ve video kameralar için VHS-C formatlarını görmeye başlamıştık. 90’ların sonuna doğru artık video kasetlerin hakimiyeti zayıflamaya başladı. Dijitalleşmeye başlayan kameralar, farklı medya depolama formatları derken VHS formatı önemini kaybetmeye başladı. En son 2006 yılında VHS formatında Şiddetin Tarihçesi filmi satışa sunulmuştu.

Dünyada sadece Japon Funai şirketi, Sanyo markası altında VHS kaydediciler üretmekteydi. Geçen yıl 750 000 adet satan Funai, gerek düşen talep gerekse de artık bileşenlerin zor bulunuyor olması nedeniyle bu ay üretimi durdurma kararı aldı. Betamax kaydediciler de 2002 yılında rafa kalkmış ve yılın başlarında da kaset üretimi sonlanmıştı. 

 

http://www.animenewsnetwork.com/news/2016-07-14/japan-last-vhs-video-tape-recorder-maker-ends-production-this-month/.104283 Yorum Yaz
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kobra90 2 yıl en beğenilen
elimde 5 tane vhs 2 tane betamax videoplayer var toplam 400 tanede vhs kasetim var halen aktif olarak kullaniyorum :D her zaman demişimdir bant en sağlami diye bir sürü vhs den dvd ye aktardiğim filmler çizildi hdd lerde bozuldu o yüzden en sağlami kaset arkadaş :D düğün çekimide yapiyorum hdd kameralar daha kullanişli olmasina rağmen kasetli kullaniyorumki milletin düğünü yok olup gitmesin dvd çizilirsa kasetden tekrar çekiliyor benden tavsiye cdlere hddlere fazla güvenmeyin. :D
elimde 5 tane vhs 2 tane betamax videoplayer var toplam 400 tanede vhs kasetim var halen aktif olarak kullaniyorum :D her zaman demişimdir bant en sağlami diye ...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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myalperen 2 yıl
Bu kadar yıl farkına şaşırmamak gerek aslında. VHS oynatıcılar Sony Betamax'a göre yaklaşık %30 daha hafifti, betamax 1 saat video oynatıyorken vhs 2 saat oynatabiliyordu. Betamax kaset yapıp satmak istiyorsanız bin türlü lisans ile uğraşmanız gerekiyordu ve betamax yetişkin içerikli filmlere lisans vermiyormuş :) Sony de betamax'ı bırakıp vhs standartına geçti ve bu günlere kadar taşındı vhs.
Bu kadar yıl farkına şaşırmamak gerek aslında. VHS oynatıcılar Sony Betamax'a göre yaklaşık %30 daha hafifti, betamax 1 saat video oynatıyorken vhs 2 saat oynat...
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MKaan98 2 yıl
vhs kesatleri ne zaman görsem aklıma regular show (sürekli dizi) geliyor.
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fthyrr1976fy 2 yıl
ne günlerdi mahale de para toplayıp kiralayıp film izlerdik

zaman ne çabuk geçiyor
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C.CEMİL 2 yıl
kaç senelik konuyu birileri hortlatmış zannettim :)
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Chlorohydrate 2 yıl
Elimdeki vhs kasetleri dijital ortama aktarmak istiyorum bunun içinde ucuz yollu bir vhs player lazım. Ama sorun yaratmayacak birşey olmalı.
Elimde birtane vhs player var ama çok eski. Tracking dedikleri problem oluşuyor.
Kompozit video çıkışlarının biri video ses ise iki kanal değil tek kanal olduğu için ses de mono oluyor.
Düşük yollu vhs player önerisi olan var mı?
Ayrıca yeni vhs playerlarde yazılımsal olarak görüntü iyileştirici veya upscale algoritması vs. var mı?
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gael 2 yıl
vhs kasetleri dijitale aktarmanın en kolay yolu nedir arkadaşlar?

elimde eski vhs oynatıcı var ama bantı yutuyor, sanırım içindeki lastik eskimiş bunu yapan biyer bulamam heralde?

bir akrabamda çalışanı vardı, onu alsam nasıl aktarabilrim dijitale
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personalcomputer 2 yıl
VHS'ler muzeye kaldirilmalidir.
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mkyb 2 yıl
Cd, Dvd bile öldü hala VHS 📼 ile uğraşan var mı ki?
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santhora 2 yıl
Çalışır vaziyette elinde olan nolur bana bikaç gün ödünç versin. Elimdeki kasetleri dijital ortama aktarmam lazım :(
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MKaan98 2 yıl
vhs kesatleri ne zaman görsem aklıma regular show (sürekli dizi) geliyor.
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selcuksert38 2 yıl
İLK İZLEDİĞİM NİLS VE UÇAN KAZ İDİ HEY GİDİ GÜNLER HEY...:::)))
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kobra90 2 yıl en beğenilen
elimde 5 tane vhs 2 tane betamax videoplayer var toplam 400 tanede vhs kasetim var halen aktif olarak kullaniyorum :D her zaman demişimdir bant en sağlami diye bir sürü vhs den dvd ye aktardiğim filmler çizildi hdd lerde bozuldu o yüzden en sağlami kaset arkadaş :D düğün çekimide yapiyorum hdd kameralar daha kullanişli olmasina rağmen kasetli kullaniyorumki milletin düğünü yok olup gitmesin dvd çizilirsa kasetden tekrar çekiliyor benden tavsiye cdlere hddlere fazla güvenmeyin. :D
1 Yanıt Yanıtla +9
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MrKemal17 2 yıl kobra90
kobra90

elimde 5 tane vhs 2 tane betamax videoplayer var toplam 400 tanede vhs kasetim var halen aktif olarak kullaniyorum :D her zaman demişimdir bant en sağlami diye bir sürü vhs den dvd ye aktardiğim filmler çizildi hdd lerde bozuldu o yüzden en sağlami kaset arkadaş :D düğün çekimide yapiyorum hdd kameralar daha kullanişli olmasina rağmen kasetli kullaniyorumki milletin düğünü yok olup gitmesin dvd çizilirsa kasetden tekrar çekiliyor benden tavsiye cdlere hddlere fazla güvenmeyin. :D

Dalga mı geçiyorsun ciddi misin?

Bizdeki VHSler doğru düzgün görüntü vermiyor.
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atilasat 2 yıl
zaten 10 yıldır kullanılmıyordu.
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myalperen 2 yıl
Bu kadar yıl farkına şaşırmamak gerek aslında. VHS oynatıcılar Sony Betamax'a göre yaklaşık %30 daha hafifti, betamax 1 saat video oynatıyorken vhs 2 saat oynatabiliyordu. Betamax kaset yapıp satmak istiyorsanız bin türlü lisans ile uğraşmanız gerekiyordu ve betamax yetişkin içerikli filmlere lisans vermiyormuş :) Sony de betamax'ı bırakıp vhs standartına geçti ve bu günlere kadar taşındı vhs.
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