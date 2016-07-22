VHS standardı tarihe karışıyor

Bir döneme damgasını vuran ve sıkı bir rekabet içerisine giren iki video kaset standardından önce Betamax hayat veda etti, ardından da VHS standardı. Böylece bir devrin kapısı da kapanmış oldu.
1970’li yıllara, Betamax ve VHS standartlarının mücadelesi damga vurmuştu. 1975 yılında Sony tarafından geliştirilen Betamax sahneye çıkmış, 1976 yılında da JVC tarafından geliştirilen Video Home System – VHS rekabetteki yerini almıştı. 1990’lı yıllara doğru bu iki format tarihindeki en parlak günleri yaşadı. Gerçi Betamax, rekabete 13 yıl dayanabildi ve 1988 yılında Sony de VHS standardını tercih edeceğini açıkladı.Ayrıca Bkz. "Türk teknoloji girişimi Anvato, Google bünyesine katılıyor"
Sonraki dönemlerde S-VHS ve video kameralar için VHS-C formatlarını görmeye başlamıştık. 90’ların sonuna doğru artık video kasetlerin hakimiyeti zayıflamaya başladı. Dijitalleşmeye başlayan kameralar, farklı medya depolama formatları derken VHS formatı önemini kaybetmeye başladı. En son 2006 yılında VHS formatında Şiddetin Tarihçesi filmi satışa sunulmuştu.
Dünyada sadece Japon Funai şirketi, Sanyo markası altında VHS kaydediciler üretmekteydi. Geçen yıl 750 000 adet satan Funai, gerek düşen talep gerekse de artık bileşenlerin zor bulunuyor olması nedeniyle bu ay üretimi durdurma kararı aldı. Betamax kaydediciler de 2002 yılında rafa kalkmış ve yılın başlarında da kaset üretimi sonlanmıştı.
http://www.animenewsnetwork.com/news/2016-07-14/japan-last-vhs-video-tape-recorder-maker-ends-production-this-month/.104283 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
zaman ne çabuk geçiyor
Elimde birtane vhs player var ama çok eski. Tracking dedikleri problem oluşuyor.
Kompozit video çıkışlarının biri video ses ise iki kanal değil tek kanal olduğu için ses de mono oluyor.
Düşük yollu vhs player önerisi olan var mı?
Ayrıca yeni vhs playerlarde yazılımsal olarak görüntü iyileştirici veya upscale algoritması vs. var mı?
elimde eski vhs oynatıcı var ama bantı yutuyor, sanırım içindeki lastik eskimiş bunu yapan biyer bulamam heralde?
bir akrabamda çalışanı vardı, onu alsam nasıl aktarabilrim dijitale
Dalga mı geçiyorsun ciddi misin?
Bizdeki VHSler doğru düzgün görüntü vermiyor.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
7096 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
jvc, vhs ve