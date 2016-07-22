VHS standardı tarihe karışıyor

Bir döneme damgasını vuran ve sıkı bir rekabet içerisine giren iki video kaset standardından önce Betamax hayat veda etti, ardından da VHS standardı. Böylece bir devrin kapısı da kapanmış oldu.

1970’li yıllara, Betamax ve VHS standartlarının mücadelesi damga vurmuştu. 1975 yılında Sony tarafından geliştirilen Betamax sahneye çıkmış, 1976 yılında da JVC tarafından geliştirilen Video Home System – VHS rekabetteki yerini almıştı. 1990’lı yıllara doğru bu iki format tarihindeki en parlak günleri yaşadı. Gerçi Betamax, rekabete 13 yıl dayanabildi ve 1988 yılında Sony de VHS standardını tercih edeceğini açıkladı.

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Sonraki dönemlerde S-VHS ve video kameralar için VHS-C formatlarını görmeye başlamıştık. 90’ların sonuna doğru artık video kasetlerin hakimiyeti zayıflamaya başladı. Dijitalleşmeye başlayan kameralar, farklı medya depolama formatları derken VHS formatı önemini kaybetmeye başladı. En son 2006 yılında VHS formatında Şiddetin Tarihçesi filmi satışa sunulmuştu.

Dünyada sadece Japon Funai şirketi, Sanyo markası altında VHS kaydediciler üretmekteydi. Geçen yıl 750 000 adet satan Funai, gerek düşen talep gerekse de artık bileşenlerin zor bulunuyor olması nedeniyle bu ay üretimi durdurma kararı aldı. Betamax kaydediciler de 2002 yılında rafa kalkmış ve yılın başlarında da kaset üretimi sonlanmıştı.