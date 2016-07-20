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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Türk teknoloji girişimi Anvato, Google bünyesine katılıyor

Alper Turgut ve İsmail Haritaoğlu tarafından, 2008 yılında Silikon Vadisi’nde faaliyetlerine başlayan Anvato girişimi, teknoloji devi Google’ın da dikkatini çekti.
2 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Medya şirketlerinin video içeriklerini bulut platformuna taşımak amacıyla Türk girişimciler tarafından kurulan Anvato, global olarak talep gören bir firma haline geldi ve bu gelişim Google’ın da gözünden kaçmadı.

Alper Turgut ve İsmail Haritaoğlu tarafından Ankara’da temelleri atılan girişim, 2008 yılında Silikon Vadisi’nde ofis açtı ve resmi olarak faaliyetlerine başladı. Konusunda uzman mühendislere sahip olan Anvato, kuruluşundan sonra 2.5 milyon dolar yatırım alarak faaliyet alanını genişletti.

Ayrıca Bkz. "Apple A serisi yonga setleri, artık TSMC’ye emanet"

O günden bu yana yatırım almayan ancak büyüyen müşteri yelpazesi ile önemli işlere imza atan Anvato,, içeriklerini bulut altyapısı üzerinden müşterilerine ulaştırmak isteyen firmalara hizmet veriyordu. NBCUniversal, Univision, Scripps Networks, Fox Sports, Media General gibi pek çok platform, Anvato’nun bulut hizmeti üzerinden içeriklerini izleyicilere ulaştırıyordu. Ayrıca farklı sistemlere yönelik tek bir uygun format hazırlanabiliyordu.

Anvato’nun teknolojileri, bundan sonra Google Cloud Platform çatısı altında devam edecek. Gelişme, firmanın patronu Alper Turgut tarafından duyuruldu. Girişim, Google desteği ile içeriklerin bulut üzerinden kullanıcıya ulaştırılması konusunda sektörün en iyi çözümlerini sunacaklarını ifade ediyor. Satın alma bedeli ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. 

 

http://www.anvato.com/about/company/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 2 yıl en beğenilen
Helal olsun, böyle daha çok girişime ihtiyacımız var.
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lterlemez 2 yıl
Ben anlamıyorum, dikiş tutturmuşsun işte; niye gidip işini elaleme kaptırıyorsun ki? Hani sallantıda olur, daha iyi bir ortama ihtiyacın vardır; belki o zaman tamam ama, bilemiyorum ya. Para uğruna çok şeyler kaybediliyor.
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ccguven 2 yıl
Bunu desteklemek mümkün değil, Helal olsun girişimcileri kutlarım fakat yine büyümekte olan bir şirketi emperyal güçler yuttu. Buna da katılma ortaklık gibi ad veriyorlar.
Köprüyü geçene kadar ayıya dayı deme durumları varsa başka, daha verimli girişimlerle Türkiye'ye faydalar bekliyoruz.
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crazywinner3 2 yıl ccguven
ccguven

Bunu desteklemek mümkün değil, Helal olsun girişimcileri kutlarım fakat yine büyümekte olan bir şirketi emperyal güçler yuttu. Buna da katılma ortaklık gibi ad veriyorlar.

Köprüyü geçene kadar ayıya dayı deme durumları varsa başka, daha verimli girişimlerle Türkiye'ye faydalar bekliyoruz.

Neyin kafası bu şimdi ? Türkiye'de gereken önem verilseydi terketmezlerdi zaten
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DH Misafiri 2 yıl
Bir Türk daha kaydı aramızdan
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DH Misafiri 2 yıl en beğenilen
Helal olsun, böyle daha çok girişime ihtiyacımız var.
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ufuk172 2 yıl
Desenize Richard hendnricks aslinda Turkmus??
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montevo 2 yıl
videolarla uğraşan biri olarak bunu beğendim
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