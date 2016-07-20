Türk teknoloji girişimi Anvato, Google bünyesine katılıyor

Medya şirketlerinin video içeriklerini bulut platformuna taşımak amacıyla Türk girişimciler tarafından kurulan Anvato, global olarak talep gören bir firma haline geldi ve bu gelişim Google’ın da gözünden kaçmadı.

Alper Turgut ve İsmail Haritaoğlu tarafından Ankara’da temelleri atılan girişim, 2008 yılında Silikon Vadisi’nde ofis açtı ve resmi olarak faaliyetlerine başladı. Konusunda uzman mühendislere sahip olan Anvato, kuruluşundan sonra 2.5 milyon dolar yatırım alarak faaliyet alanını genişletti.

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O günden bu yana yatırım almayan ancak büyüyen müşteri yelpazesi ile önemli işlere imza atan Anvato,, içeriklerini bulut altyapısı üzerinden müşterilerine ulaştırmak isteyen firmalara hizmet veriyordu. NBCUniversal, Univision, Scripps Networks, Fox Sports, Media General gibi pek çok platform, Anvato’nun bulut hizmeti üzerinden içeriklerini izleyicilere ulaştırıyordu. Ayrıca farklı sistemlere yönelik tek bir uygun format hazırlanabiliyordu.

Anvato’nun teknolojileri, bundan sonra Google Cloud Platform çatısı altında devam edecek. Gelişme, firmanın patronu Alper Turgut tarafından duyuruldu. Girişim, Google desteği ile içeriklerin bulut üzerinden kullanıcıya ulaştırılması konusunda sektörün en iyi çözümlerini sunacaklarını ifade ediyor. Satın alma bedeli ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.