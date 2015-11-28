VPN'de fark edilen yeni açık ip adresinizi ortaya çıkarabilir

VPN aslında ülkemizdeki kullanıcılar tarafından da bilinen bir terim. Türkçemize "Sanal Özel Ağ" şeklinde çevrilen VPN(Virtual Private Network) genellikle ardında iz bırakmak istemeyen kullanıcılar tarafından tercih ediliyor. Sanal olarak oluşturulmuş bir ağa dahil edildiğiniz bu bağlantıda internet erişiminiz bu sanal ağ üzerinden yapıldığı için IP adresinizin takip edilmesi oldukça zor. Perfect Privacy adındaki bir VPN sağlayıcısı ise bu ağlarda keşfettiği bir açık sayesinde IP adreslerinin takip edilebildiğini ortaya koydu.

Tüm işletim sistemleri ve VPN protokollerini etkileyen bu açığın kullanılabilmesi için saldırganın ve hedefin aynı VPN ağında bulunması gerekiyor. İki tarafta aynı ağda bulunduktan sonra port yönlendirmeleri ve bu sırada alınan hatalar sayesinde kurbanın IP adresi ortaya çıkarılıyor.



Açığın nasıl uygulandığını da anlatan Perfect Privacy bu sayede diğer VPN sağlayıcılarına da düzenleme yapmaları konusunda öncülük etmiş oldu.Private Internet Access (PIA), Ovpn.to ve nVPN gibi VPN sağlayıcıları durumun ardından düzenleme yaparak önlemlerini aldıklarını da belirtti. Hatta Private Internet Access (PIA), Perfect Privacy'ye açığı paylaştığı için 5000 dolarlık bir bağışta bulundu. VPN sağlayıcıları önlem almaya başlasalar da kullanıcıların bir süre dikkatli olmalarında fayda var.

http://www.zdnet.com/article/vpn-flaw-exposes-true-ip-addresses/