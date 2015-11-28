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VPN'de fark edilen yeni açık ip adresinizi ortaya çıkarabilir

İnternette anonim olarak gezmek veya yasakları aşmak için kullanılan VPN bağlantıları sandığımız kadar güvenli olmayabilir. Yeni fark edilen bir açık kullanıcıların IP adresini ortaya çıkarıyor.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,8b
1
17
Güvenlik
Oğuz Avcı
Editör
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VPN'de fark edilen yeni açık ip adresinizi ortaya çıkarabilir
 
VPN aslında ülkemizdeki kullanıcılar tarafından da bilinen bir terim. Türkçemize "Sanal Özel Ağ" şeklinde çevrilen VPN(Virtual Private Network) genellikle ardında iz bırakmak istemeyen kullanıcılar tarafından tercih ediliyor. Sanal olarak oluşturulmuş bir ağa dahil edildiğiniz bu bağlantıda internet erişiminiz bu sanal ağ üzerinden yapıldığı için IP adresinizin takip edilmesi oldukça zor. Perfect Privacy adındaki bir VPN sağlayıcısı ise bu ağlarda keşfettiği bir açık sayesinde IP adreslerinin takip edilebildiğini ortaya koydu.
Tüm işletim sistemleri ve VPN protokollerini etkileyen bu açığın kullanılabilmesi için saldırganın ve hedefin aynı VPN ağında bulunması gerekiyor. İki tarafta aynı ağda bulunduktan sonra port yönlendirmeleri ve bu sırada alınan hatalar sayesinde kurbanın IP adresi ortaya çıkarılıyor.

Açığın nasıl uygulandığını da anlatan Perfect Privacy bu sayede diğer VPN sağlayıcılarına da düzenleme yapmaları konusunda öncülük etmiş oldu.Private Internet Access (PIA), Ovpn.to ve nVPN gibi VPN sağlayıcıları durumun ardından düzenleme yaparak önlemlerini aldıklarını da belirtti. Hatta Private Internet Access (PIA), Perfect Privacy'ye açığı paylaştığı için 5000 dolarlık bir bağışta bulundu. VPN sağlayıcıları önlem almaya başlasalar da kullanıcıların bir süre dikkatli olmalarında fayda var.

http://www.zdnet.com/article/vpn-flaw-exposes-true-ip-addresses/ Yorum Yaz
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seven44 4 yıl en beğenilen
iP lemiyoruz
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awolfinsky 4 yıl
Yaptığımız bişey yok zorno izliyoz ne diyecekler 75.98.43.56 zorno izliyor diye evi cia mi basacak.
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GLODIO 4 yıl
yalan haber tamamen iss çakalların vpn kullanılmasını engellemek için yaydığı palavra...
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FIRAT_G_ 4 yıl
Hs elit kullaniyorum. Her yil para oduyorum bunun icin. Yaptigim tek seyde erisimi engelli siteleri acmak.
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sevketkral 4 yıl
vpn,tor vb. yazılımlar kullanarak,gizlendiğini sanmak saçmalık bence. böyle bir şirketiniz olsa kapıya,fbi gelse sana şu kadar para bu bilgileri bir tek benden gizlemeyecen derse,kabul etmez gönderir misiniz? yoksa el altından anlaşıp,kullanıcılardan kazandığın paranın daha çoğuna evet mi dersiniz?
günümüzde paranın çok önemli olduğu bir dünyada babanıza bile güvenmeyin derim,ben size! adamlar daha geçen amerika'da bir üniversiteye 1 milyon $ yatırım yaptı,tor şifrelemelerinin çözülebilmesi için.
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WarSaw 4 yıl
adamların hayatı kolpalık üzerine vpn diyorlar o bile kolpa çıkıyor
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kadirirdem 4 yıl
O kadar bin kisiden benimi bulacaklar :D
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arel.gr 4 yıl kadirirdem
kadirirdem

O kadar bin kisiden benimi bulacaklar :D

@kadirirdem

....staa arar olduk seni nerelerdesin ?
seyrelttin yazilarini, uzman yorum yoksulu oldu haberler......

el altindan rutbe mi aldin, benzer rakiplerdenmi sogudun, nooldun ?
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awolfinsky 4 yıl
Yaptığımız bişey yok zorno izliyoz ne diyecekler 75.98.43.56 zorno izliyor diye evi cia mi basacak.
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Patren 4 yıl
toru tek gecerim
1 Yanıt Yanıtla
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10ff 4 yıl Patren
patren
toru tek gecerim

O kadar guvenme derim
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Sanal Özel Ağ, Perfect Privacy ve
4 etiket daha VPN açığı Güvenlik Internet Oğuz Avcı
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