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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

VSCO Cam fotoğraf uygulamasının yeni sürümü hakkında tanıtım videosu yayınladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,3b
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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VSCO Cam fotoğraf uygulamasının yeni sürümü hakkında tanıtım videosu yayınladı
Visual Supply Company tarafından uzun zamandır Apple App Store üzerinde 1,79 TL fiyat etiketiyle satılan VSCO CAM uygulamasının yeni sürümü hakkında ilk video yayınladı.
iPhone kullanıcıları tarafından beğenilerek kullanılan fotoğraf uygulaması VSCO CAM, yeni sürümü ile tamamen yenilenmiş ve çok daha modern hale getirilmiş ara yüze, yeniden geliştirilmiş görüntü işleme özelliklerine, birçok yeni filtre seçeneklerine ve arttırılmış sosyal medya entegrasyon özelliklerine kavuşacak. Ayrıca iki parmak ile netleme ve pozlama ayarlarına imkan verecek uygulama, daha fazla manuel ayar yanında çekilen fotoğrafların harita üzerinden işaretlenmesini de sağlayabilecek.
Bütün bu özellikleri yeni sürümünde ücretsiz olarak sunacağı belirtilen fotoğraf uygulaması VSCO CAM, çok yakın bir zaman içerisinde yayınlanacak. Uygulama hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://vsco.co/blog/the-shape-of-photography-to-come Yorum Yaz
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