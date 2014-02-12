VSCO Cam, iOS platformu için 3.0 sürümüne güncellendi

Visual Supply Company tarafından geliştirilen fotoğraf uygulaması VSCO Cam, yeni özelliklerle iOS tarafında 2.1 sürümüne güncellendi.

iOS 6 ve üzeri cihazlarla uyumlu olarak kullanılabilen VSCO Cam, içerisinde fotoğraf temelli birçok filtre ve pozlama, sıcaklık, kontrast, kırpma ve döndürme gibi farklı düzenleme araçları barındırıyor. Oldukça modern ve olabildiğince sade bir ara yüze ile gelen uygulama, ekran üzerinden dokunarak netleme ile pozlama yapılmasına imkan tanıyor ve çekilen fotoğrafları harita üzerinde işaretleyebiliyor. Bünyesinde 10 farklı hazır düzenleme şablonu yer alan VSCO CAM, uygulama içi satın alma seçeneğiyle birbirinden farklı başka içerikler de sunabiliyor. Uygulama paylaşma tarafında ise VSCO Grid, Google+, Instagram, Facebook, Twitter ve Weibo gibi servisleri aktif olarak kullanabiliyor.

Yayınlanan 3.0 sürümüyle VSCO Grid entegrasyonuna kavuşan uygulama, aynı zamanda VSCO fotoğrafçılarının aranması ve takip edilmesi, arayüz geliştirmeleri, her zaman doğru fotoğraflar için ufuk aracı, geliştirilmiş yakınlaşma, paylaşma ve kesme olanakları, iPhone 4 ve iPhone 4S için ufak yenilikler ile genel olarak birçok performans getirisi gibi yeniliklerle eskiye oranla çok daha iyi bir deneyim ortaya koyabiliyor ve bu yeniliklerin kısa zaman içerisinde de Android tarafına geleceği söyleniyor.

Ücretsiz olarak elde edilen VSCO Cam uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.





http://www.engadget.com/2014/02/12/vsco-cam-adds-more-community-features/?ncid=rss_truncated