Vahşi doğada nesli tükendiği sanılan köpek türü görüntülendi

University of Papua’da görevli olan bilim insanları, onlarca yıl önce vahşi doğada nesli tükendiği düşünülen bir vahşi köpek türünün üyelerini Yeni Gine dağlarında görüntülediler. Vahşi köpeklerin hala dağlık alanda hayatta olduğuna inanan ve bunu kanıtlayabilmek amacıyla yaklaşık 30 sene boyunca çalışmalarını sürdüren bilim insanı Dr. Lehr Brisbin, kanıt elde edebilmek adına köpeklerin dikkatini çekebilecek kokular kullanmış ve kamera düzeneğiyle onları görüntülemeyi başarmış.

Yaşadığı bölgeden ötürü “New Guinea highland wild dog” (HWD) olarak isimlendirilen tür, 4600 metre rakıma sahip olan bölgede görüntülendi. Vahşi doğada nesillerinin tükendiğinin düşünülmesine rağmen günümüzde yaklaşık 200’den fazla HWD’nin esaret altında olduğu biliniyor. Bu hayvanların bazıları türün tamamen tükenmemesi amacıyla koruma altına alınmış ancak uzun bir süredir doğal yaşam ortamlarından uzakta oldukları için yeniden doğal hayata ayak uydurmaları onlar için oldukça zor. Bundan ötürü vahşi doğada bulunan hayvanların türün devamlılığı açısından son derece önemli olduğu düşünülüyor.

Bazı bilim insanları fotoğraflarda görünen canlıların New Guinea Singing Dog (NGSD) olduğunu düşünüyor ve hatta görünüş olarak birbirlerine benzeyen bu canlıların aynı türden olduğu iddiaları bile mevcut. Genel kanı HWD ve NGSD’nin farklı türler olduğu üzerine ancak bunun kanıtlanması amacıyla köpeklerin DNAları araştırılacak.

http://www.iflscience.com/plants-and-animals/the-worlds-rarest-wild-dog-has-not-gone-extinct-after-all/