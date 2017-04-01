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Vahşi doğada nesli tükendiği sanılan köpek türü görüntülendi

Onlarca sene önce bilim insanları tarafından vahşi doğada nesli tükenmiş türler arasına eklenen bir vahşi köpek türü, Yeni Gine dağlarında görüntülendi. Detaylar haberimizde.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Emre Karakullukçu
Yazar
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University of Papua’da görevli olan bilim insanları, onlarca yıl önce vahşi doğada nesli tükendiği düşünülen bir vahşi köpek türünün üyelerini Yeni Gine dağlarında görüntülediler. Vahşi köpeklerin hala dağlık alanda hayatta olduğuna inanan ve bunu kanıtlayabilmek amacıyla yaklaşık 30 sene boyunca çalışmalarını sürdüren bilim insanı Dr. Lehr Brisbin, kanıt elde edebilmek adına köpeklerin dikkatini çekebilecek kokular kullanmış ve kamera düzeneğiyle onları görüntülemeyi başarmış.

Yaşadığı bölgeden ötürü “New Guinea highland wild dog” (HWD) olarak isimlendirilen tür, 4600 metre rakıma sahip olan bölgede görüntülendi. Vahşi doğada nesillerinin tükendiğinin düşünülmesine rağmen günümüzde yaklaşık 200’den fazla HWD’nin esaret altında olduğu biliniyor. Bu hayvanların bazıları türün tamamen tükenmemesi amacıyla koruma altına alınmış ancak uzun bir süredir doğal yaşam ortamlarından uzakta oldukları için yeniden doğal hayata ayak uydurmaları onlar için oldukça zor. Bundan ötürü vahşi doğada bulunan hayvanların türün devamlılığı açısından son derece önemli olduğu düşünülüyor.

Bazı bilim insanları fotoğraflarda görünen canlıların New Guinea Singing Dog (NGSD) olduğunu düşünüyor ve hatta görünüş olarak birbirlerine benzeyen bu canlıların aynı türden olduğu iddiaları bile mevcut. Genel kanı HWD ve NGSD’nin farklı türler olduğu üzerine ancak bunun kanıtlanması amacıyla köpeklerin DNAları araştırılacak.


http://www.iflscience.com/plants-and-animals/the-worlds-rarest-wild-dog-has-not-gone-extinct-after-all/ Yorum Yaz
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mu5tafa 2 yıl en beğenilen
Aman insanoğlu öğrenmesin kalanları da zevkine öldürür..
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bluemersini 2 yıl 1BilimAdamı
Fire_67
donanımhaberde bu haber?!

"kamera düzeneği"
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1BilimAdamı 2 yıl
donanımhaberde bu haber?!
5 Yanıt Yanıtla +14
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gxhero 2 yıl
Tamam birkaç aya kalmaz kafalarını kopartır bir tahtaya çakıp şömine üstüne asarlar derilerinden kürk bot yada manto etinden de diğer fifilere mama olur mis :D
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emiLL 2 yıl
Normal köpeğe benziyor farkı ne bu türün diğer köpek türlerinden merak ettim . Bilgi verilmemiş haberde araştıralım googlede bakalım
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Captain_Ivy 2 yıl
Bence bu haber olmamış. Kullanılan kameraların özelliklerinden fln bahsedilse neyse dicem de..
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MDV 2 yıl
Haber paylaşılmış okuyun geçin işte görende yalnız teknolojiye ait haberlerin paylaşıldığını zanedecek
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huhuq 2 yıl
keşke öğrenmeselermiş....
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kadirirdem 2 yıl
Teknoloji bunun neresinde ?...
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TIMERIDER 2 yıl
Yorumlara eksi (-) butonu getirmezseniz, abuk sabuk yorumların üstte olmasından şikayetçi olmayın dh yönetimi. Konuları kötülemek için millet pusuda bekliyor.
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gxhero 2 yıl TIMERIDER
bence de - tuşu gelsin katılıyorum en çok eksi bana gelir ama olsun kabulum...
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celilsaygin 2 yıl
Diyarbakırda öldürülen leoparı hatırlattı. Bazı hayvanların varlığını gizlemek lazım insanoğlundan. Kürkü ya da daha kötüsü zevk için avlayacak insan çok.
internethaber.com/...
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kucukyenici 2 yıl
Donanım Haber!
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stalker(1979) 2 yıl
Güzel haber
Dingolara çok benziyor bu hayvan. Dingolar Avustralyada bunlar ginede yakınlar yani

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BekirHan 2 yıl stalker(1979)
stalker(1979)

Güzel haber
Dingolara çok benziyor bu hayvan. Dingolar Avustralyada bunlar ginede yakınlar yani

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Tam ben diyecektim ki seninde aynı şekilde düşüdüğünü gördüm. Selamlar
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