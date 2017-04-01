Ms. Pac-Man Google Maps’e geldi

Pac-Man’i haritalarına uyarlayan Google Maps, bu sene hayaletlerden kaçma görevini Ms. Pac-Man’e verdi. 1 Nisan şerefine her sene dünyaca ünlü oyun’i haritalarına uyarlayan, bu sene hayaletlerden kaçma görevini Ms. Pac-Man’e verdi. Buradaki link üzerinden Google Maps’e girebilir ve eğlenceli oyunu senede bir kereye mahsus olarak haritalar üzerinde oynayabilirsiniz.

Oyunu başlatmak adına Google Maps’in sol alt kısmında bulunan “insert the coin” seçeneğine tıklamanız yeterli. Google Maps, seçeneğe tıkladığınız zaman üzerinde bulunduğunuz bölgeye yakın bir yer seçiyor (bölgedeki yolların belirli bir sayının üzerinde olması gerek) ve Ms. Pac-Man’in nasıl yönlendirilebileceğini gösteriyor. Gerçek caddelerin ve sokakların dahil olduğu oyun çok eğlenceli.