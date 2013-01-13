Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Vanguard yeni ürünlerini duyurdu

6 yıl
388
1
4
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık


Fotoğraf sistemleri ve yardımcı malzemeleri konusunda dünyanın en büyük markalarından olan Vanguard, CES 2013 fuarı kapsamında yeni üç ayağını ve üç ayak kafasını duyurdu.
Fotoğraf severler arasında çok iyi bilenen Vanguard yeni ürünlerini duyurdu. Duyurulan ürünlerden ilki Abeo Pro 283 isimli üç ayak oldu. Üç ayak alüminyum ve karbon fiber malzemeden üretilmiş durumda. 80 dereceye kadar açılabilen ayaklar her türlü arazi şartında maksimum performansı verebiliyor. Karlı yada buzlu ortamlarda üç ayağın kaymasını önlemek için kar ayakkabısı da Abeo Pro 283 yanında geliyor. 2,5 kg ağrılığa sahip olan üç ayak, 8 kg ağırlığa kadar taşıyabiliyor.
Vanguarda tarafından duyurusu yapılan diğer bir ürün ise üç ayak kafası oldu. GH-300T isimli kafa, tabanca sistemli bir yapıda geliyor. GH-300T'nin en büyük özelliği fotoğraf çekimleri sırasında deklanşör görevini kendi üzerinden halledebiliyor olması. Bir kablo ile piyasadaki 80 kadar DSLR fotoğraf makinesi ile uyumlu çalışabilen cihaz oldukça kaliteli bir malzeme kalitesi ile geliyor. 360 derecek dönebilen bir yapıda gelen GH-300T ile 8 farklı pozisyonda fotoğraf çekilebiliyor.
Abeo Pro 238 üç ayak, seçilen kit tercihine göre $400 ve $550 fiyat etiketleri ile, GH-300T üç ayak kafası ile $200 fiyat etiketi ile satışa sunulacak. 


http://www.popphoto.com/gear/2013/01/new-gear-vanguard-unveils-new-tripods-heads-bags-ces-2013 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
MxFxOx 6 yıl
üç ayak kafası güzel düşünülmüş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozturert 6 yıl
2.5 kiloluk kompozit bir ucayak icin cok pahali. Gercek karbon fiber ucayaklar bu kadar satiliyor ve bazilari 1.5 kilodan daha hafif. 190xproB bile daha hafif ve yari fiyatina satiliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JoeyBane 6 yıl
Bu kadar para tripoda verilir mi? Standart bir tripod alırsın. SLR'nin kumandasıyla çekersin. Oldu bitti.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dağılın 6 yıl
o paraya lens alırım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Vestel ile Smart Center, 3D ve 4K televizyonları konuştuk 6 yıl 2012 yılının en dikkat çekici iOS oyunları 2.Bölüm 6 yıl Nikon Coolpix S800C "Android işletim sistemli ilk fotoğraf makinesi" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim