



Fotoğraf sistemleri ve yardımcı malzemeleri konusunda dünyanın en büyük markalarından olan Vanguard, CES 2013 fuarı kapsamında yeni üç ayağını ve üç ayak kafasını duyurdu.

Fotoğraf severler arasında çok iyi bilenen Vanguard yeni ürünlerini duyurdu. Duyurulan ürünlerden ilki Abeo Pro 283 isimli üç ayak oldu. Üç ayak alüminyum ve karbon fiber malzemeden üretilmiş durumda. 80 dereceye kadar açılabilen ayaklar her türlü arazi şartında maksimum performansı verebiliyor. Karlı yada buzlu ortamlarda üç ayağın kaymasını önlemek için kar ayakkabısı da Abeo Pro 283 yanında geliyor. 2,5 kg ağrılığa sahip olan üç ayak, 8 kg ağırlığa kadar taşıyabiliyor.

Vanguarda tarafından duyurusu yapılan diğer bir ürün ise üç ayak kafası oldu. GH-300T isimli kafa, tabanca sistemli bir yapıda geliyor. GH-300T'nin en büyük özelliği fotoğraf çekimleri sırasında deklanşör görevini kendi üzerinden halledebiliyor olması. Bir kablo ile piyasadaki 80 kadar DSLR fotoğraf makinesi ile uyumlu çalışabilen cihaz oldukça kaliteli bir malzeme kalitesi ile geliyor. 360 derecek dönebilen bir yapıda gelen GH-300T ile 8 farklı pozisyonda fotoğraf çekilebiliyor.

Abeo Pro 238 üç ayak, seçilen kit tercihine göre $400 ve $550 fiyat etiketleri ile, GH-300T üç ayak kafası ile $200 fiyat etiketi ile satışa sunulacak.





http://www.popphoto.com/gear/2013/01/new-gear-vanguard-unveils-new-tripods-heads-bags-ces-2013