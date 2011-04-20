Verbatim'den 120MB/saniye okuma hızı sunan yeni USB bellek

Depolama çözümleri üreticisi Verbatim, USB 3.0 arabirimini kullanan yüksek performanslı yeni belleğini duyurdu. 16GB, 32GB ve 64GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ile sunulacağı açıklanan yeni bellek, 120MB/saniye okuma ve 70MB/saniye yazma hızlarıyla sınıfının iddialı modellerinden birisi olacak gibi görünüyor.

Verbatim'den İş Geliştirme Yöneticisi Christop Kaiser yeni bellekle ilgili olarak şunları söyledi; "USB 3.0 sürücüler çok mantıklı çünkü hem USB 2.0 ile %100 uyumlular ve hem de USB 3.0 portuna sahip cihazlar ile yüksek performans sunuyorlar."

Verbatim'in sürgülü tasarımı temel aldığı dolayısıyla kapasksız olarak kullanılabilen yüksek hızdaki yeni USB belleğini yakında satışa sunması beklenirken, fiyat hakkındaysa bir bilgi verilmedi.