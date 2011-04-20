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Verbatim'den 120MB/saniye okuma hızı sunan yeni USB bellek

8 yıl
17,3b
1
17
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Verbatim'den 120MB/saniye okuma hızı sunan yeni USB bellek
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Verbatim'den 120MB/saniye okuma hızı sunan yeni USB bellek
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Depolama çözümleri üreticisi Verbatim, USB 3.0 arabirimini kullanan yüksek performanslı yeni belleğini duyurdu. 16GB, 32GB ve 64GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ile sunulacağı açıklanan yeni bellek, 120MB/saniye okuma ve 70MB/saniye yazma hızlarıyla sınıfının iddialı modellerinden birisi olacak gibi görünüyor.

Verbatim'den İş Geliştirme Yöneticisi Christop Kaiser yeni bellekle ilgili olarak şunları söyledi; "USB 3.0 sürücüler çok mantıklı çünkü hem USB 2.0 ile %100 uyumlular ve hem de USB 3.0 portuna sahip cihazlar ile yüksek performans sunuyorlar."

Verbatim'in sürgülü tasarımı temel aldığı dolayısıyla kapasksız olarak kullanılabilen yüksek hızdaki yeni USB belleğini yakında satışa sunması beklenirken, fiyat hakkındaysa bir bilgi verilmedi.

Verbatim'den 120MB/saniye okuma hızı sunan yeni USB bellek
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ulex 8 yıl en beğenilen
tasarım berbat ama özellik çok güzel fiyatı da güzel olursa
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MxFxOx 7 yıl
kapaklı modellerden vazgecsinler çok sinir oluyor kaybolur durur o kapaklar
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marseltalon 7 yıl
64 gb olanı 100 TL olursa alırım...
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DH Misafiri 8 yıl
Sanayi tipi olmuş :)))
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Barış. 8 yıl
DemonicMajesty
Hız çok iyi ama o renk ve plastik nedir? Leğenlerde falan aynı plastik kullanılıyor :)

+1
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bbbbbbbbbbbbbbburak 8 yıl
Pazarda satılan mandalları eritipdemi üretmişler acaba ????
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DH | equ* 8 yıl
Uzerınde bu ozellıkler yazmasa 5 kuruş bile vermem.
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BlackBeasT 8 yıl
Kullanılan Plastik gibi fiyatıda ucuz olursa ,şimdi dikkatimi çekdi kutusunda (More Green ,Less plastic )ibaresi var.
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mustafa2790 8 yıl
DemonicMajesty
Hız çok iyi ama o renk ve plastik nedir? Leğenlerde falan aynı plastik kullanılıyor :)

Aynen ben de ilk gördüğümde aklıma o geldi :D:D:D
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Aydolan 8 yıl
Umarım iyi bir fiyatla piyasaya çıkar.
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DemonicMajesty 8 yıl
Hız çok iyi ama o renk ve plastik nedir? Leğenlerde falan aynı plastik kullanılıyor :)
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ademsadik 8 yıl
İstediğimiz hızı versin yeter tasarımı o kadar da önemli değil bence
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VideOyun 8 yıl
usb 3.0 ile usb belleklerde 70mb yazma hızından daha fazla yazma hızları görecekmiyiz yoksa ortalama usb 4.0'e kadar bu böylemi gider ?
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Boragungoren 8 yıl
hayır şimdide kuruluyor fakat kapasiteleri düşük ayriyetten benim sınırım yazma ve okuma hızı olarak 285 275
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