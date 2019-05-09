Veremin direnç geliştirmesini engelleyen bileşik geliştirildi

Verem hastalığına mycobacterium tuberculosis isimli bir bakteri neden olur. Akciğerlere yerleşen bu bakteri oldukça ölümcül etkiye sahiptir. Her ne kadar günümüzde tedavisi olsa da bu tedavi, ancak çok sayıda ilacın bir arada kullanılmasıyla mümkün hale geliyor. Bununla birlikte, bakteri hem ilaçlara direnç geliştirebiliyor hem de saldırılara karşı güçlü bir biyofilm oluşturarak antibiyotiklerin etkisinden korunuyor.



Bakterinin savunma mekanizmalarını yıkmak isteyen bilim adamları, biyofilm oluşturmasının önüne geçebileceğini düşündükleri bileşikler üzerinde çalışmaya başlamışlar. Farklı kimyasal içeriğe sahip 91 bileşiği deneyen araştırmacılar, C10 isimli bileşiğin bakterinin biyofilm arkasına saklanmasının önüne geçtiği görülmüş.



Yapılan deneylerde C10 bileşiğiyle birlikte verilen isoniazid isimli antibiyotiğin verem bakterisini öldürdüğü gözlemlenmiş. Dahası, C10 bileşiği sayesinde gerek duyulan isoniazid miktarı azalmış ve hiç suretle bakterini antibiyotiğe karşı direnç geliştirememiş.



Araştırma esnasında bilim adamlarını şaşırtan beklenmeyen bir gelişme de yaşanmış. Halihazırda isoniazide dirençli mycobacterium tuberculosis bakterisi C10 bileşiği ve isoniazidle birlikte tedavi edilmeye çalışıldığında, ilacın bakterileri öldürmeyi başardığı görülmüş. Gelişmenin beklenmedik, şaşırtıcı aynı zamanda da sevindirici olduğunu belirten araştırmacılar, dünya genelinde milyonlarca verem hastasına C10 sayesinde yeniden isoniazid alternatifinin sunulabileceğini belirtiyorlar.



Bilim adamları araştırmanın devamında bileşiğin geliştirilerek hayvanlar üzerinde denenmeye başlanmasını ya da bileşiğin nasıl çalıştığını anlayarak benzer yönde etki eden yeni ilaçlar geliştirilmesini hedeflediklerini belirtiyor.

https://newatlas.com/tuberculosis-compound-reverse-drug-resistance/59566/