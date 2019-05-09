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Veremin direnç geliştirmesini engelleyen bileşik geliştirildi

Bakterilere karşı çok hızlı direnç geliştirmesiyle bilinen ve her yıl bir buçuk milyon insanın ölümüne neden olan veremin direnç geliştirmesini engelleyen bileşik geliştirildi.
1 hf.
2,1b
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Kerem Ardıçlı
Yazar
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Verem hastalığına mycobacterium tuberculosis isimli bir bakteri neden olur. Akciğerlere yerleşen bu bakteri oldukça ölümcül etkiye sahiptir. Her ne kadar günümüzde tedavisi olsa da bu tedavi, ancak çok sayıda ilacın bir arada kullanılmasıyla mümkün hale geliyor. Bununla birlikte, bakteri hem ilaçlara direnç geliştirebiliyor hem de saldırılara karşı güçlü bir biyofilm oluşturarak antibiyotiklerin etkisinden korunuyor.
Veremin direnç geliştirmesini engelleyen bileşik geliştirildi

Bakterinin savunma mekanizmalarını yıkmak isteyen bilim adamları, biyofilm oluşturmasının önüne geçebileceğini düşündükleri bileşikler üzerinde çalışmaya başlamışlar. Farklı kimyasal içeriğe sahip 91 bileşiği deneyen araştırmacılar, C10 isimli bileşiğin bakterinin biyofilm arkasına saklanmasının önüne geçtiği görülmüş.

Yapılan deneylerde C10 bileşiğiyle birlikte verilen isoniazid isimli antibiyotiğin verem bakterisini öldürdüğü gözlemlenmiş. Dahası, C10 bileşiği sayesinde gerek duyulan isoniazid miktarı azalmış ve hiç suretle bakterini antibiyotiğe karşı direnç geliştirememiş.

Araştırma esnasında bilim adamlarını şaşırtan beklenmeyen bir gelişme de yaşanmış. Halihazırda isoniazide dirençli mycobacterium tuberculosis bakterisi C10 bileşiği ve isoniazidle birlikte tedavi edilmeye çalışıldığında, ilacın bakterileri öldürmeyi başardığı görülmüş. Gelişmenin beklenmedik, şaşırtıcı aynı zamanda da sevindirici olduğunu belirten araştırmacılar, dünya genelinde milyonlarca verem hastasına C10 sayesinde yeniden isoniazid alternatifinin sunulabileceğini belirtiyorlar.

Bilim adamları araştırmanın devamında bileşiğin geliştirilerek hayvanlar üzerinde denenmeye başlanmasını ya da bileşiğin nasıl çalıştığını anlayarak benzer yönde etki eden yeni ilaçlar geliştirilmesini hedeflediklerini belirtiyor.

https://newatlas.com/tuberculosis-compound-reverse-drug-resistance/59566/ Yorum Yaz
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terimer 1 hf. danlabilic
Kesinlikle... Hastalıkların bazıları bu ilaç şirketlerince geliştiriliyor. Aynı şekilde Dünya'daki bütün hastalıkların tedavisi çok uzun zamandır var. Ancak sizin de belirttiğiniz gibi mevcut ilaçlardan daha çok kazanabilmek için bu tip gelişmeler gıdım gıdım veriliyor maalesef...
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gun 1 hf.
İnşallah insanlarada çok zararlı değildirde kullanılır bakterilere karşı müthiş bir gelişme.
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deoks 1 hf.
"İlaç lobileri" çalışıyor. Bu komplo teorilerini yakını yada kendisi bu hastalıklardan muzdarip kişilere bir anlatın bence. Binlerce mühendis, doktor çalıştıran bu firmaların kendisine milyarlar kazandıracak ürünleri piyasaya geç çıkarmak istemelerinin mantıklı bir açıklaması var mı?
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terimer 1 hf. deoks
Cok uzun zamandir tum hastaliklari neredeyse sifir maliyetle tedavi eden yontemler var. Ilac sirketleri ise yaptiklari milyonlarca/milyarlarca Euro/Dolar harcadiklari ilac gelistirme projelerinden tatmin olduklari kazanclari elde etmeden bir sonraki ilaci (Ellerinde hazir oldugu halde) piyasaya surmuyor. Yani "Aaa.. yeni ilac gelistirdik hemen piyasaya surelim!" mantiginda yurumuyor isler.
Bu basit bir is mantigi. Mesela Intel, ellerinde 10-15 sene otesinin cip teknolojileri oldugu halde gidim gidim piyasaya suruyor. Neden? Iste yukardaki sebeplerle ayni.
Bir de Dunya'da sadece birkac yuz veya bin kisinin yakalandigi bazi nadide hastaliklar var. Bu hastaliklarin ilaclari sifir bir araba bazen de sifir bir ev (!) fiyatina satiliyor. Ustelik bir kutusu. Tabiki iyilesmek icin bir kutu yetmiyor. Dunya'da ne kadar insan boyle bir hastaligin faturasini kaldirabilir eger bir kutu ilaci ev/araba fiyatina satiliyorsa ? Bu ilaclar neden mi pahali bu kadar ? Sebebi bu ilac sirketlerinin arastirma icin harcadiklari paralari + istedikleri kari elde edebilmek. Onlar icin insanlari iyilestirmek en son dusundukleri sey. Eger boyle olmasaydi. Dunya'da bu derece pahali ilaclar olmazdi.
Kisaca ilac firmalarinin hicbirisi dusunuldugu gibi degiller. Tipki diger pekcok baska sektorlerdeki sirketler gibi.
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terimer 1 hf.
Son zamanlarda ozellikle tip alaninda cok buyuk sozum ona gelismeler, kesifler ile ilgili haberler cikiyor. Hic dusudunuz mu bu kadar kisa zamanda bu kadar gelismeler nasil oluyor da pespese aciklaniyor ? Basit bir tesaduf mu yoksa bu gelismeler zaten cok uzun zamandir vardi da bizlerden saklandi da simdilerde mecbur kaldiklari icin yavas yavas aciklamaya mi basladilar ?
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danlabilic 1 hf. terimer
telefonlarda gelindiği son nokta gibi bi anda hepsi değişti gelişti ve herkes doydu mobil teknolojiye tıpta da bence böyle olmamasını istiyolar yavaş yavaş çıkarıp çıkan ilaçların üstünden de para kazanmak için çok canice ama böyle
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abraxsas 1 hf.
Güzel bir haber
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ylcn123 1 hf.
Dirençli bakterilere karşı mücadelede nanorobotlar devrim yaratacaktır. Erken teşhiş yapılmasına ve fiziksel olarak bakterilerin yokedilmesini sağlayacaktır.
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verem, tuberculosis ve
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