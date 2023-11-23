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    Elektrikli Leapmotor C10'un teknik detayları ortaya çıktı: 530 km'ye kadar menzil

    Geçtiğimiz haftalarda Stellantis ile el sıkışan Çinli Leapmotor, yeni SUV modeli C10 ile pazardaki gücünü artırmaya çalışacak. Leapmotor C10, deniş aşırı ülkelere de ihraç edilecek.
    Elektrikli Leapmotor C10'un teknik detayları ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Ülkemizde T03 isimli elektrikli şehir otomobiliyle faaliyet gösteren Leapmotor'un SUV modeliyle ilgili bilgiler netleşmeye başladı. Stellantis'in Leapmotor'un yüzde 20'sini satın alması sonucu deniz aşırı ülkelere ihracat yolu da açılan C10 isimli model, 530 kilometreye kadar sürüş menzili sunacak.

    Çin'in Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre, Leapmotor C10'da Çin'in en büyük LFP (lityum demir fosfat) batarya üreticilerinden CALB'ın ürettiği batarya paketi kullanılıyor. Söz konusu bataryanın kapasitesi 69.9 kWsa olarak kayıtlara geçmiş durumda.

    Leapmotor C10'da arka tekerleklere 170 kW (231 hp) maksimum güç sağlayan bir elektrik motoru kullanılıyor. Bu motor ve batarya kombinasyonuyla hedeflenen sürüş menzili tek şarjla 530 kilometre. Bu değerin Çin'de geçerli olan CLTC normuna göre verildiğini düşünebiliriz. Avrupa'da ve ülkemizde geçerli olan WLTP'ye göre menzil değeri 400-450 km aralığında olacaktır.

    Elektrikli Leapmotor C10'un teknik detayları ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Leapmotor C10'un bataryası 550 kg ağırlığa sahip. Bu durum, LFP bataryaların en büyük dezavantajlarından bir tanesi. Karşılaştırmak gerekirse, CATL'in 97,6 kWsa'lik üçlü lityum (nikel manganez kobalt) bataryası bile 524 kg ağırlığa sahip. Bu noktada LFP bataryanın düşük kapasitesine rağmen ne kadar ağır olduğu görülebiliyor. C10'un ağırlığı ise batarya ile birlikte 2 tona yakın.

    Leapmotor C10; 4739 mm uzunluğa, 1900 mm genişliğe, 1680 mm yüksekliğe ve 2825 mm aks mesafesine sahip. Karşılaştırma olarak Togg'dan 14 cm daha uzun olmasına rağmen aks mesafesinin 6.5 cm daha kısa olduğunu görüyoruz. C10; torsiyonel sertlik derecesiyle ve 800V şarj desteğiyle öne çıkan Leap3.0 platformu üzerine inşa edilmiş.

    Leapmotor C10, Ocak ayında Çin'de ön satışa çıkacak. Yılın ortasında ise deniz aşırı ülkelere ihraç edilmeye başlanacak. Otomobilin fiyatı 21 ila 28 bin dolar aralığında değişiyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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