Elektrikli Leapmotor C10'un teknik detayları ortaya çıktı: 530 km'ye kadar menzil

Çin'in Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre, Leapmotor C10'da Çin'in en büyük LFP (lityum demir fosfat) batarya üreticilerinden CALB'ın ürettiği batarya paketi kullanılıyor. Söz konusu bataryanın kapasitesi 69.9 kWsa olarak kayıtlara geçmiş durumda.
Leapmotor C10'da arka tekerleklere 170 kW (231 hp) maksimum güç sağlayan bir elektrik motoru kullanılıyor. Bu motor ve batarya kombinasyonuyla hedeflenen sürüş menzili tek şarjla 530 kilometre. Bu değerin Çin'de geçerli olan CLTC normuna göre verildiğini düşünebiliriz. Avrupa'da ve ülkemizde geçerli olan WLTP'ye göre menzil değeri 400-450 km aralığında olacaktır.
Leapmotor C10; 4739 mm uzunluğa, 1900 mm genişliğe, 1680 mm yüksekliğe ve 2825 mm aks mesafesine sahip. Karşılaştırma olarak Togg'dan 14 cm daha uzun olmasına rağmen aks mesafesinin 6.5 cm daha kısa olduğunu görüyoruz. C10; torsiyonel sertlik derecesiyle ve 800V şarj desteğiyle öne çıkan Leap3.0 platformu üzerine inşa edilmiş.
Leapmotor C10, Ocak ayında Çin'de ön satışa çıkacak. Yılın ortasında ise deniz aşırı ülkelere ihraç edilmeye başlanacak. Otomobilin fiyatı 21 ila 28 bin dolar aralığında değişiyor.
Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.