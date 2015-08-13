Verizon'dan interneti 10 kat hızlandıracak yeni proje

Bugüne kadar hızlı internet dendiğinde akla gelen ilk proje Google'ın deneysel geniş bant internet projesi Google Fiber olsa da, Verizon tarafından geçtiğimiz günlerde test edilmeye başlanan yeni internet projesi Google Fiber'ı gölgede bırakacak gibi görünüyor.



ABD'nin en büyük telekomünikasyon firmalarının başında gelen Verizon tarafından geliştirilen yeni geniş bant internet teknolojisi, internet hızını bugüne kadar neredeyse imkansız olarak görülen seviyelere ulaştıracak. Kullanıcılara saniyede 10 gigabit indirme hızı sunacak olan bu yeni servis Google Fiber'den 10, ABD'deki ortalama internet bağlantısından ise 1000 kat daha hızlı olacak. Verizon FiOS kullanıcılarına sunulacak bu inanılmaz internet hızının nelere kadir olduğunu detaylandıran Verizon, bu yeni servis sayesinde 2 saatlik yüksek çözünürlüklü bir filmin 8 saniyede indirilebileceğini veya 1000 fotoğrafın iki saniyede internete yüklenebileceğini açıkladı.



Verizon'un mevcut fiber optik kablo şebekesine yeni ışık renkleri eklenerek geliştirilen bu yeni teknolojinin zamanla daha da geliştirilebileceği ve indirme hızının saniyede 40 - 80 gigabite kadar yükselebileceği belirtiliyor. Bu yeni teknoloji şimdilik sadece Verizon'un laboratuvarlarında ve ofislerinde test edilmiş olsa da, geniş çaplı testlere de yakın zamanda başlanması bekleniyor.



Uzun mesafelere veri taşımak için en hızlı yol olan fiber optik teknolojisi; Google Fiber, Alcatel-Lucent, Comcast, AT&T ve Verizon gibi dev firmaların bu alana önemli yatırımlar yapmasıyla birlikte hızla gelişmeye ve yeni kilometre taşlarını geride bırakmaya devam edecek gibi görünüyor.



http://money.cnn.com/2015/08/11/technology/verizon-10-gigabit-internet/index.html