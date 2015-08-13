Verizon'dan interneti 10 kat hızlandıracak yeni proje

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Bugüne kadar hızlı internet dendiğinde akla gelen ilk proje Google'ın deneysel geniş bant internet projesi Google Fiber olsa da, Verizon tarafından geçtiğimiz günlerde test edilmeye başlanan yeni internet projesi Google Fiber'ı gölgede bırakacak gibi görünüyor.
ABD'nin en büyük telekomünikasyon firmalarının başında gelen Verizon tarafından geliştirilen yeni geniş bant internet teknolojisi, internet hızını bugüne kadar neredeyse imkansız olarak görülen seviyelere ulaştıracak. Kullanıcılara saniyede 10 gigabit indirme hızı sunacak olan bu yeni servis Google Fiber'den 10, ABD'deki ortalama internet bağlantısından ise 1000 kat daha hızlı olacak. Verizon FiOS kullanıcılarına sunulacak bu inanılmaz internet hızının nelere kadir olduğunu detaylandıran Verizon, bu yeni servis sayesinde 2 saatlik yüksek çözünürlüklü bir filmin 8 saniyede indirilebileceğini veya 1000 fotoğrafın iki saniyede internete yüklenebileceğini açıkladı.
Verizon'un mevcut fiber optik kablo şebekesine yeni ışık renkleri eklenerek geliştirilen bu yeni teknolojinin zamanla daha da geliştirilebileceği ve indirme hızının saniyede 40 - 80 gigabite kadar yükselebileceği belirtiliyor. Bu yeni teknoloji şimdilik sadece Verizon'un laboratuvarlarında ve ofislerinde test edilmiş olsa da, geniş çaplı testlere de yakın zamanda başlanması bekleniyor.
Uzun mesafelere veri taşımak için en hızlı yol olan fiber optik teknolojisi; Google Fiber, Alcatel-Lucent, Comcast, AT&T ve Verizon gibi dev firmaların bu alana önemli yatırımlar yapmasıyla birlikte hızla gelişmeye ve yeni kilometre taşlarını geride bırakmaya devam edecek gibi görünüyor.
http://money.cnn.com/2015/08/11/technology/verizon-10-gigabit-internet/index.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
İnternet hızı isterse 1 Tb/s olsun, sonuçta o hız benim modemime gelen hızdır, doğru değil mi? Eeee modemden de PC ye geçecek. Ama arada 1Gb/s hız var.
Ne anlama gelir?
Bugatti Veyron 16.4 Super Sport ile 10 şeritli bir otobanda kaptırmışsın 420 km/h ile geliyorsun hop bir baktın yol birden 2 şerit gidiş geliş stabilize yola döndü.
Şuanki teknolojide pc için git ethernet var doğrudur. Ancak sunucularda 10gbit kartı mevcut.
Amerika Birleşik Devletleri’nde internet bağlantısı sağlayan firmaların, bazı ticari şirketlerden para alarak onlara daha hızlı erişim sunması üzerine yetkililer harekete geçti.
Bu şirketlerin halkın neredeyse bütününe hizmet verdiğini ve bu sebeple kamu kurumlarına benzer bir sistemle çalışması gerektiğinin altını çizen ABD Başkanı Barack Obama ‘sanal alem eşitliği’ üzerine vurgu yaptı.
ABD Başkanı Barack Obama: ‘İnternet sağlayıcı firmalar resmi olarak internet sitelerine girmeyi kısıtlamama ve engellememe yaptırımlarına uymak zorundalar. Bu şirketler sizin hangi sanal ortamda alışveriş yaptığınıza ya da hangi bağlantı servisini kullandığınıza karar veremez ve internet sitelerinden para alarak bazı firmalara ayrıcalık tanıyamaz’.
Mayıs ayından bu yana tüketicilerden kanun koyucu merci Federal İletişim Komisyonu’na yaklaşık 4 milyon şikayet gelirken, duruma Cumhuriyetçi kanatla bu alanda hizmet veren firmalardan da tepki vardı.
Michael Weinberg, Kamu Bilgisi Başkan Yardımcısı: ‘Myspace’in hızlı bir bağlantısı olsaydı Facebook bunu geçebilir miydi? Kablolu TV firmaları genelde internet de sağlıyorlar. Eğer bu şirketler kontrol edemediğimiz hiçbir video yok dese ve internet hızını yavaşlatsa Youtube bu firmalara söz geçirebilir mi?’
Öte yandan, internet sağlayıcı firmalar ve endüstride çalışan yetkililer bu tarz yaptırımların, sektörü yavaşlatacağını ve yeni yatırımların da önüne geçeceğinden endişe ediyor.
Barack Obama’nın ayrıntılı bir şekilde ele aldığı ‘internet eşitliği’ ilkesi, ülke başkanının aynı zamanda 2008 yılındaki seçim kampanyasında da yer alıyordu. Konu, Beyaz Saray’ın bağımsız bir endüstriye el attığı ender sektörler arasında yer alıyor.h
ttp://m.euronews.com/tr/288336/
Amerika'da 10Gbps'lik dünyanın en hızlı internet servisi hizmete başladı
25.12.2014 17:15:13 - 4352 okunma - Oğuz Avcı
Amerikan internet sağlayıcısı US Internet, Minneapolis şehrinde dünyanın en hızlı internet hizmetini sunmaya başladı. Şimdilik şehrin güneybatısında 30 bin hanelik bir bölgeye kısıtlı olarak verilen hizmet sunduğu 10Gbps hız ile dünyanın en hızlı internet hizmeti oldu. İnternet teşhislerile ilgili firma Ookla'ya göre Minneapolis şehrinin ortalama hızı 25Mbps civarında. 10Gbps hız ile şirketin bölgedeki ortalama hızın 400 kat üstüne çıktığı görülüyor.
Şirketin CEO'su Joe Caldwell'in açıklamasına göre bu servisten faydalanmak isteyenler ise aylık 400$ gibi bir ödeme yaparak hizmeti satın alabilecekler. Aynı altyapı ile daha düşük maliyetli internet isteyenler için ise 1Gbps'lik internet fiyatının 65$ seviyelerine kadar düşeceği açıklandı. Ayrıca önümüzdeki yaz aylarına kadar altyapının genişletilip daha çok kişiye bu hizmetin sunulması bekleniyor.
m.donanimhaber.com/...
1 Megabayt = 8 Megabit (8mbps)
şimdi bu bilgiye göre ttnet’in bağlantı hızlarını inceleyelim.
1mbps = 128kb
2mbps = 256kb
4mbps = 512kb
8mbps = 1024kb (1 megabayt)
16mbps = 2048kb (2 megabayt)
32mbps = 40926kb (4 megabayt)
64mbps = 8192kb (8 megabayt)
Yani ttnet sana 100mbps dediğinde sen saniyede maksimum 12,5 megabayt dosya transferi yapabilirsin anlamı taşıyor.
pekii
"... 10 gigabit, ABD'deki ortalama internet bağlantısından ise 1000 kat daha hızlı olacak." deyince
şimdi abd'de ortalama internet hızı nedir?
10 gigabit / 1000 = 10 Mbit değil mi?
1 gigabit=1000 megabit yanlış hesap yapıyon
uyarın için sağol, hesap doğru ama yazarken sıfırları eksik yazmışım.
Mesajı düzelttim.
doğrusu bu şekildedir.
"...ABD'deki ortalama internet bağlantısından ise 1000 kat daha hızlı olacak."
Yani 10 gigabit / 1000 = 10 Mbit eder.
Demek ki ABD'de ortalama internet hızı 10 Mbit.
Anladığım şu. Yani Türkiye'ye gelince internetin musluğunu kısmıyorlar, dünyada da böyle.
doğru mu?
1 Misafir
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