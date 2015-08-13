Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Verizon'dan interneti 10 kat hızlandıracak yeni proje

3 yıl
3b
1
44
Diğer
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Verizon'dan interneti 10 kat hızlandıracak yeni proje
 Bugüne kadar hızlı internet dendiğinde akla gelen ilk proje Google'ın deneysel geniş bant internet projesi Google Fiber olsa da, Verizon tarafından geçtiğimiz günlerde test edilmeye başlanan yeni internet projesi Google Fiber'ı gölgede bırakacak gibi görünüyor.
 ABD'nin en büyük telekomünikasyon firmalarının başında gelen Verizon tarafından geliştirilen yeni geniş bant internet teknolojisi, internet hızını bugüne kadar neredeyse imkansız olarak görülen seviyelere ulaştıracak. Kullanıcılara saniyede 10 gigabit indirme hızı sunacak olan bu yeni servis Google Fiber'den 10, ABD'deki ortalama internet bağlantısından ise 1000 kat daha hızlı olacak. Verizon FiOS kullanıcılarına sunulacak bu inanılmaz internet hızının nelere kadir olduğunu detaylandıran Verizon, bu yeni servis sayesinde 2 saatlik yüksek çözünürlüklü bir filmin 8 saniyede indirilebileceğini veya 1000 fotoğrafın iki saniyede internete yüklenebileceğini açıkladı.
 Verizon'un mevcut fiber optik kablo şebekesine yeni ışık renkleri eklenerek geliştirilen bu yeni teknolojinin zamanla daha da geliştirilebileceği ve indirme hızının saniyede 40 - 80 gigabite kadar yükselebileceği belirtiliyor. Bu yeni teknoloji şimdilik sadece Verizon'un laboratuvarlarında ve ofislerinde test edilmiş olsa da, geniş çaplı testlere de yakın zamanda başlanması bekleniyor.
 Uzun mesafelere veri taşımak için en hızlı yol olan fiber optik teknolojisi; Google Fiber, Alcatel-Lucent, Comcast, AT&T ve Verizon gibi dev firmaların bu alana önemli yatırımlar yapmasıyla birlikte hızla gelişmeye ve yeni kilometre taşlarını geride bırakmaya devam edecek gibi görünüyor.

http://money.cnn.com/2015/08/11/technology/verizon-10-gigabit-internet/index.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
arda753 3 yıl en beğenilen
Biz de 3 mbit devam
Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
V4LKyR 3 yıl
Yahu kimse de dememiş ki, PC ve modem arasında maksimum 1 Gb/s veri aktarım hızı var? Vay be.
İnternet hızı isterse 1 Tb/s olsun, sonuçta o hız benim modemime gelen hızdır, doğru değil mi? Eeee modemden de PC ye geçecek. Ama arada 1Gb/s hız var.
Ne anlama gelir?
Bugatti Veyron 16.4 Super Sport ile 10 şeritli bir otobanda kaptırmışsın 420 km/h ile geliyorsun hop bir baktın yol birden 2 şerit gidiş geliş stabilize yola döndü.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DoQi 3 yıl V4LKyR
V4LKyR
Yahu kimse de dememiş ki, PC ve modem arasında maksimum 1 Gb/s veri aktarım hızı var? Vay be.
İnternet hızı isterse 1 Tb/s olsun, sonuçta o hız benim modemime gelen hızdır, doğru değil mi? Eeee modemden de PC ye geçecek. Ama arada 1Gb/s hız var.
Ne anlama gelir?
Bugatti Veyron 16.4 Super Sport ile 10 şeritli bir otobanda kaptırmışsın 420 km/h ile geliyorsun hop bir baktın yol birden 2 şerit gidiş geliş stabilize yola döndü.

Şuanki teknolojide pc için git ethernet var doğrudur. Ancak sunucularda 10gbit kartı mevcut.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
salgado3046 3 yıl
4 milyon şikayet :)
Amerika Birleşik Devletleri’nde internet bağlantısı sağlayan firmaların, bazı ticari şirketlerden para alarak onlara daha hızlı erişim sunması üzerine yetkililer harekete geçti.

Bu şirketlerin halkın neredeyse bütününe hizmet verdiğini ve bu sebeple kamu kurumlarına benzer bir sistemle çalışması gerektiğinin altını çizen ABD Başkanı Barack Obama ‘sanal alem eşitliği’ üzerine vurgu yaptı.

ABD Başkanı Barack Obama: ‘İnternet sağlayıcı firmalar resmi olarak internet sitelerine girmeyi kısıtlamama ve engellememe yaptırımlarına uymak zorundalar. Bu şirketler sizin hangi sanal ortamda alışveriş yaptığınıza ya da hangi bağlantı servisini kullandığınıza karar veremez ve internet sitelerinden para alarak bazı firmalara ayrıcalık tanıyamaz’.

Mayıs ayından bu yana tüketicilerden kanun koyucu merci Federal İletişim Komisyonu’na yaklaşık 4 milyon şikayet gelirken, duruma Cumhuriyetçi kanatla bu alanda hizmet veren firmalardan da tepki vardı.

Michael Weinberg, Kamu Bilgisi Başkan Yardımcısı: ‘Myspace’in hızlı bir bağlantısı olsaydı Facebook bunu geçebilir miydi? Kablolu TV firmaları genelde internet de sağlıyorlar. Eğer bu şirketler kontrol edemediğimiz hiçbir video yok dese ve internet hızını yavaşlatsa Youtube bu firmalara söz geçirebilir mi?’

Öte yandan, internet sağlayıcı firmalar ve endüstride çalışan yetkililer bu tarz yaptırımların, sektörü yavaşlatacağını ve yeni yatırımların da önüne geçeceğinden endişe ediyor.

Barack Obama’nın ayrıntılı bir şekilde ele aldığı ‘internet eşitliği’ ilkesi, ülke başkanının aynı zamanda 2008 yılındaki seçim kampanyasında da yer alıyordu. Konu, Beyaz Saray’ın bağımsız bir endüstriye el attığı ender sektörler arasında yer alıyor.h

ttp://m.euronews.com/tr/288336/
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
salgado3046 3 yıl
Eğer alttaki haber doğruysa, bu haber ne, Yok bugünkü haber doğru ise 25.12.2014 yapılan haber. Nasrettin hocayla yazışıyorum şuan. Dh'de de kalite kalmadı
Amerika'da 10Gbps'lik dünyanın en hızlı internet servisi hizmete başladı

25.12.2014 17:15:13 - 4352 okunma - Oğuz Avcı

Amerikan internet sağlayıcısı US Internet, Minneapolis şehrinde dünyanın en hızlı internet hizmetini sunmaya başladı. Şimdilik şehrin güneybatısında 30 bin hanelik bir bölgeye kısıtlı olarak verilen hizmet sunduğu 10Gbps hız ile dünyanın en hızlı internet hizmeti oldu. İnternet teşhislerile ilgili firma Ookla'ya göre Minneapolis şehrinin ortalama hızı 25Mbps civarında. 10Gbps hız ile şirketin bölgedeki ortalama hızın 400 kat üstüne çıktığı görülüyor.
Şirketin CEO'su Joe Caldwell'in açıklamasına göre bu servisten faydalanmak isteyenler ise aylık 400$ gibi bir ödeme yaparak hizmeti satın alabilecekler. Aynı altyapı ile daha düşük maliyetli internet isteyenler için ise 1Gbps'lik internet fiyatının 65$ seviyelerine kadar düşeceği açıklandı. Ayrıca önümüzdeki yaz aylarına kadar altyapının genişletilip daha çok kişiye bu hizmetin sunulması bekleniyor.

m.donanimhaber.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
salgado3046 3 yıl
Bu haberi yapan arkadaş kör olmuş ameliyat masrafları dahil 8 gigabite sayın abim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
salgado3046 3 yıl
1024 Kilobayt (kilobyte) = 1 Megabayt (megabyte)
1 Megabayt = 8 Megabit (8mbps)
şimdi bu bilgiye göre ttnet’in bağlantı hızlarını inceleyelim.
1mbps = 128kb
2mbps = 256kb
4mbps = 512kb
8mbps = 1024kb (1 megabayt)
16mbps = 2048kb (2 megabayt)
32mbps = 40926kb (4 megabayt)
64mbps = 8192kb (8 megabayt)
Yani ttnet sana 100mbps dediğinde sen saniyede maksimum 12,5 megabayt dosya transferi yapabilirsin anlamı taşıyor.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hanahmet 3 yıl salgado3046
salgado3046

1024 Kilobayt (kilobyte) = 1 Megabayt (megabyte)
1 Megabayt = 8 Megabit (8mbps)
şimdi bu bilgiye göre ttnet’in bağlantı hızlarını inceleyelim.
1mbps = 128kb
2mbps = 256kb
4mbps = 512kb
8mbps = 1024kb (1 megabayt)
16mbps = 2048kb (2 megabayt)
32mbps = 40926kb (4 megabayt)
64mbps = 8192kb (8 megabayt)
Yani ttnet sana 100mbps dediğinde sen saniyede maksimum 12,5 megabayt dosya transferi yapabilirsin anlamı taşıyor.

pekii

"... 10 gigabit, ABD'deki ortalama internet bağlantısından ise 1000 kat daha hızlı olacak." deyince
şimdi abd'de ortalama internet hızı nedir?

10 gigabit / 1000 = 10 Mbit değil mi?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
impresss 3 yıl
hanahmet
Arkadaşlar...ABDdeki ortalama internet bağlantısından ise 1000 kat daha hızlı olacak.Yani 10 gigabit / 10 = 10 Mbit eder.Demek ki ABDde ortalama internet hızı 10 Mbit.Anladığım şu. Yani Türkiyeye gelince internetin musluğunu kısmıyorlar, dünyada da böyle.doğru mu?

1 gigabit=1000 megabit yanlış hesap yapıyon
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hanahmet 3 yıl impresss
impresss

hanahmet

Arkadaşlar...ABDdeki ortalama internet bağlantısından ise 1000 kat daha hızlı olacak.Yani 10 gigabit / 10 = 10 Mbit eder.Demek ki ABDde ortalama internet hızı 10 Mbit.Anladığım şu. Yani Türkiyeye gelince internetin musluğunu kısmıyorlar, dünyada da böyle.doğru mu?


1 gigabit=1000 megabit yanlış hesap yapıyon

uyarın için sağol, hesap doğru ama yazarken sıfırları eksik yazmışım.

Mesajı düzelttim.

hanahmet

Arkadaşlar...ABDdeki ortalama internet bağlantısından ise 1000 kat daha hızlı olacak.Yani 10 gigabit / 1000 = 10 Mbit eder.Demek ki ABDde ortalama internet hızı 10 Mbit.Anladığım şu. Yani Türkiyeye gelince internetin musluğunu kısmıyorlar, dünyada da böyle. doğru mu?


doğrusu bu şekildedir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
impresss 3 yıl
bence bekleyelim :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nightmare70 3 yıl
"Ttnet" bundan hoşlanmadı.. Bizimle diğılsın
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hanahmet 3 yıl
Arkadaşlar

"...ABD'deki ortalama internet bağlantısından ise 1000 kat daha hızlı olacak."

Yani 10 gigabit / 1000 = 10 Mbit eder.

Demek ki ABD'de ortalama internet hızı 10 Mbit.

Anladığım şu. Yani Türkiye'ye gelince internetin musluğunu kısmıyorlar, dünyada da böyle.

doğru mu?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sis651 3 yıl hanahmet
Adamlar 3G hızlarını bizim gibi 42 Mbit 60 Mbit diye yapmıyormuş mesela, 3G hızı 3.1 Mbit ve 4G hızı da 10 ile 40 Mbit arasında diye söyleniyormuş FCC'nin bir raporuna. Tabi onlardaki 3G bizdeki 3G ile aynı değil, yavaş olanı herhalde hala.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3012 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer, verizon ve
3 etiket daha google fiber internet fiber internet
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Bilişim Hukuku - İnternet Girişimcilerine Tavsiyeler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim