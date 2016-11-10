Vespa ilk elektrikli scooter'ı "Elettrica"yı görücüye çıkardı

10-13 Kasım tarihleri arasında İtalya’nın Milano şehrinde kapılarını 74. kez açan EICMA Motosiklet Fuarı’nda boy gösteren Vespa, tarihindeki ilk elektrikli scooter modeli olan "Elettrica"yı gün ışığına çıkardı. Alıştığımız Vespa ruhunu daha çevre dostu bir şekilde bizlere sunan ulaşım aracında bu yüzden mavi renk tercih edilmiş.

Vespa markasının sahibi Piaggio Grubu, Elettrica’nın yenilikçi bağlantı seçeneklerine sahip olacağına dikkat çekiyor. Konu hakkında detay vermekten kaçınan yetkililerin, muhtemelen katedilen mesafe ve şarj durumu gibi tüm bilgilere akıllı telefonlar üzerinden ulaşılmasını sağlayan entegre bir sistemi ima ettikleri düşünülüyor.

Fiyatı, şarj süresi, menzili ve en önemlisi fiyatı henüz açıklanmayan scooter’ın geliştirme sürecinin devam ettiği, herhangi bir sorun yaşanmazsa 2017 yılının ikinci yarısında seri üretimine geçileceği dile getiriliyor. Günümüz elektrikli ulaşım araçları düşünüldüğünde Vespa Elettrica'nın ortalamanın üzerinde bir fiyatla pazara açılabileceği belirtiliyor.