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Vespa ilk elektrikli scooter'ı "Elettrica"yı görücüye çıkardı

Ünlü İtalyan motosiklet üreticisi Vespa, Milano’da düzenlenen fuarda tasarımıyla marka ruhunu yansıtmayı başaran ilk elektrikli scooter’ı "Elettrica"yı görücüye çıkardı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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10-13 Kasım tarihleri arasında İtalya’nın Milano şehrinde kapılarını 74. kez açan EICMA Motosiklet Fuarı’nda boy gösteren Vespa, tarihindeki ilk elektrikli scooter modeli olan "Elettrica"yı gün ışığına çıkardı. Alıştığımız Vespa ruhunu daha çevre dostu bir şekilde bizlere sunan ulaşım aracında bu yüzden mavi renk tercih edilmiş.
Vespa markasının sahibi Piaggio Grubu, Elettrica’nın yenilikçi bağlantı seçeneklerine sahip olacağına dikkat çekiyor. Konu hakkında detay vermekten kaçınan yetkililerin, muhtemelen katedilen mesafe ve şarj durumu gibi tüm bilgilere akıllı telefonlar üzerinden ulaşılmasını sağlayan entegre bir sistemi ima ettikleri düşünülüyor.
Fiyatı, şarj süresi, menzili ve en önemlisi fiyatı henüz açıklanmayan scooter’ın geliştirme sürecinin devam ettiği, herhangi bir sorun yaşanmazsa 2017 yılının ikinci yarısında seri üretimine geçileceği dile getiriliyor. Günümüz elektrikli ulaşım araçları düşünüldüğünde Vespa Elettrica'nın ortalamanın üzerinde bir fiyatla pazara açılabileceği belirtiliyor.

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draconist 3 yıl
Bu haber yabancı sitelerde ''Vespa'nın ilk elektrikli Scooter'ı'' ve ''Vespa kendisnin ilk elektrikli Scooterını'' şeklinde veriliyor.
Buradaki başlıktan ise, sanki ilk elektrikli Scooter'ı Vespa yapmış gibi bir anlam çıkarilabilir, bence yanlış olmuş.
Bu haber yabancı sitelerde ''Vespa'nın ilk elektrikli Scooter'ı'' ve ''Vespa kendisnin ilk elektrikli Scooterını'' şeklinde veriliyor.Buradaki başlıktan ...
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3 Yanıt Yanıtla +7
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DH Misafiri 3 yıl en beğenilen
Başlığı okuyunca ne denmek istediği kolaylıkla anlaşılıyor. Vespa'nın ilk elektrikli scooter'ı... Boşuna laf edeceğim diye kasmayın ;)
1 Yanıt Yanıtla +7
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astrofizik 3 yıl
Vespa yaparda kötü olur mu
Ama şöyle bir durum var piaggio-vespa distribütörü ferco motor battı,
Yerine doğuş grubu gelecek diyorlar ama kesin değil,euro'nun yükselişi özellikle Vespa için çok kötü oldu ,
Parası ile bile alamama durumumuz var,

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sdc55 3 yıl
yapılmış güzel
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DH Misafiri 3 yıl
Hiç hayranlık kasmaya gerek yok vespa = sanatsal çöp. Bir aya sağı solu dökülür.
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peters 3 yıl
İyidir hoştir ama benene :D
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omerfa 3 yıl
hiç bir acıklama yok sadece yapmışmış. haber değeride yok.
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Panzerkampfwaagen VI 3 yıl
en az 10.000 tl isterler buna
esnaf adam gider kral motor alır 2000 liraya miss
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alito 3 yıl Panzerkampfwaagen VI
IRau

en az 10.000 tl isterler buna

esnaf adam gider kral motor alır 2000 liraya miss

10 bin TL isteseler öp başına koy. En az 15 bin TL olur.
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DH Misafiri 3 yıl en beğenilen
Başlığı okuyunca ne denmek istediği kolaylıkla anlaşılıyor. Vespa'nın ilk elektrikli scooter'ı... Boşuna laf edeceğim diye kasmayın ;)
1 Yanıt Yanıtla +7
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draconist 3 yıl DH Misafiri
Orijinalden alıntı: DH Misafiri
Başlığı okuyunca ne denmek istediği kolaylıkla anlaşılıyor. Vespa'nın ilk elektrikli scooter'ı... Boşuna laf edeceğim diye kasmayın ;)

Başlık Vespa'nın ilk Scooterı değil ki, öyle yazsa zaten sorun kalmayacak. Başlıkta ''Vespa ilk elektrikli scooter'ı'' yazıyor.
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draconist 3 yıl
Bu haber yabancı sitelerde ''Vespa'nın ilk elektrikli Scooter'ı'' ve ''Vespa kendisnin ilk elektrikli Scooterını'' şeklinde veriliyor.
Buradaki başlıktan ise, sanki ilk elektrikli Scooter'ı Vespa yapmış gibi bir anlam çıkarilabilir, bence yanlış olmuş.
3 Yanıt Yanıtla +7
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cervinff 3 yıl draconist
Ben öyle anlamadım, ilk olmadığını herkes biliyor sonuçta. Yanlış olan şey ortalamanın üzerinde bir fiyatla çıkması beklenmesi. Belki kendi modelleri içinde ortalama üzeri olabilir. Çin mallarından sonra iyi gelir tabi ama fiyatı onların çok çok üzerinde olacağı kesin. mesela €5000 üzeri.
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Biyturs_OnSr 3 yıl draconist
draconist
Bu haber yabancı sitelerde ''Vespa'nın ilk elektrikli Scooter'ı'' ve ''Vespa kendisnin ilk elektrikli Scooterını'' şeklinde veriliyor.
Buradaki başlıktan ise, sanki ilk elektrikli Scooter'ı Vespa yapmış gibi bir anlam çıkarilabilir, bence yanlış olmuş.

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Emre D 3 yıl draconist
draconist
Bu haber yabancı sitelerde ''Vespa'nın ilk elektrikli Scooter'ı'' ve ''Vespa kendisnin ilk elektrikli Scooterını'' şeklinde veriliyor.
Buradaki başlıktan ise, sanki ilk elektrikli Scooter'ı Vespa yapmış gibi bir anlam çıkarilabilir, bence yanlış olmuş.

Senin anladığın şekilde olsa "ilk elektrikli scooter Electrica'yı" derdi, "ilk elekrikli scooter" değil.
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Bender B. Rodriquez 3 yıl

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Su geleneksel tasarim gelse keske bidaha. Simdikilerin ruhu bu kadar belirgin degil
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Parola_18 3 yıl
Adamsın piaggio çin malı 20 -30 km mesafeli araçlar dan sonra iyi gelir
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